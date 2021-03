Walter Mercado: Horóscopos de hoy 17 de marzo

Entérate de lo que te depara el destino este 17 de marzo de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti, aquí en La Verdad Noticias!

ARIES

No te cierres al amor pensando en experiencias tristes. No olvides que todos cometemos errores y que éstos nos educan. Sal del pánico que tienes al rechazo que te hace perder oportunidades de ser amado. En lo económico, harás buen uso de tu dinero ya que lo vas a administrar eficazmente.

Números de suerte: 17, 42, 6.

TAURO

Sal de tu zona de conformidad y arriésgate cuidadosamente por caminos no transitados por ti. Ríete de quienes te atacan o desean desprestigiarte ya que solo conseguirán que te destaques como nunca. En el amor, no celes ni quieras poseer a tu ser amado. No repitas viejos errores.

Números de suerte: 2, 10, 45.

GÉMINIS

Nadie te igualará en la comunicación. Tendrás ahora el poder de persuadir y convencer a cualquiera que pueda serte útil en las ganancias económicas. Buen periodo para estabilizarte disfrutando de todo lo que tienes, haciendo aquello que te hace feliz tanto en lo personal como profesional.

Números de suerte: 15, 8, 39.

CÁNCER

Entierra lo turbulento del pasado y disfruta del momento presente. Lánzate a nuevas empresas ya que el Cosmos te da “luz verde” para hacerlo. Habrá un vínculo entre tu espiritualidad y las finanzas. Entre más caritativo y humanitario seas, así será tu presente y tu prosperidad en dinero y trabajo.

Números de suerte: 5, 12, 19.

LEO

Agradece diariamente las bendiciones que recibes; amor, dinero, salud y mantente atento a pequeños achaques para evitar que se conviertan en males mayores. Dale prioridad a tu salud mental y física. No te des permiso ni para un solo pensamiento negativo que pueda afectar tu estabilidad.

Números de suerte: 20, 6, 46.

VIRGO

Se impone cambiar de dieta, actitudes y reacciones. Date el primer lugar en todo y no permitas que algo o alguien te afecten o perturben. Tomarás decisiones acertadas en cuanto a negocios, compra de casa, asuntos que tengan que ver con la ley. Espera cambios positivos.

Números de suerte: 4, 11, 8.

LIBRA

Regresa la paz a tu vida. Romperás ataduras con familiares que te invalidan y te lanzarás a nuevas aventuras que te compensarán económicamente. Tienes ahora tu mente clara para llevar a cabo decisiones que aportarán muchas cosas positivas a tu vida. Volarás alto y triunfarás.

Números de suerte: 48, 3, 17.

ESCORPIÓN

Ponte en acción y sácale provecho a tus múltiples talentos y habilidades. Tus excelentes cualidades se traducirán en mayores ganancias y laureles en el plano profesional. Tu mente será una mina de ideas geniales que si las pones en práctica te dejará excelentes resultados.

Números de suerte: 8, 19, 25.

SAGITARIO

Presta atención a tus sueños y a tu voz interior ya que te darán la luz cuando necesitas de orientación. No exageres cuando estés en las de comprar o invertir en cosas de valor. Tu profesión pasará a un primer plano. Vendrán cambios, pero no temas, ya que son cambios buenos, liberadores.

Números de suerte: 7, 22, 1.

CAPRICORNIO

No te lances en aventuras que lucen excitantes, pero que pueden afectar tu libertad. Vas a encontrar oportunidades amorosas y sociales en el extranjero o con personas extranjeras, pero nada de locuras en el amor. Si estás pensando en un segundo matrimonio, tómate tu tiempo.

Números de suerte: 9, 7, 32.

ACUARIO

El horóscopo te indica que es momento de poner en orden tu vida y tus relaciones familiares. Planifica con tiempo y con el apoyo familiar todo cambio que desees hacer. Presta mayor atención a tus familiares jóvenes. Tus consejos van a ser valorados. Sirve de ejemplo, no exijas lo que no puedes ofrecer.

Números de suerte: 21, 1, 13.

PISCIS

La energía planetaria te asegura el éxito en lo que pongas tu atención. Unifícate con el poder Supremo y verás que no habrá nada que no logres. Te destacas y te valoran más en el frente profesional o laboral. Si te encuentras soltero(a), tendrás citas románticas, pero sin atarte a nadie.

Números de suerte: 6, 14, 37.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

