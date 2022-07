Walter Mercado: Horóscopos de hoy 17 de julio del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este domingo 17 de julio del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Te preparas para un gran acontecimiento que cambiará tu vida. Lo que has deseado por largo tiempo está por cumplirse. Prepárate porque experiencias maravillosas están por presentarse en tu vida. El amor como las finanzas se cuidan y no se publican. Tu afirmación de hoy: “Me amo y me aman”.

Números de suerte: 34, 7, 4.

TAURO

Nada pasa por casualidad. Este domingo vives algo significativo que trae una lección positiva para ti. Ábrete a recibir, fluye con las actividades, cumple contigo y con tu familia. La energía planetaria está a tu favor. Ten fe, cree en ti mismo. Confía en el Plan Divino. Tu afirmación de hoy: “Todo pasa. Nada es permanente. Hoy soy feliz”.

Números de suerte: 56, 31, 39.

GÉMINIS

Practica el pensar antes de tomar una decisión. Eres muy influenciable por las personas a tu alrededor y haces su voluntad aun en contra de lo que tú piensas es correcto. Tienes el poder de tomar tus propias decisiones, no le des ese poder a nadie. Tu afirmación de hoy: “Soy salud, prosperidad, paz y amor”.

Números de suerte: 51, 49, 11.

CÁNCER

Existe una situación que te es muy difícil afrontar. Estás muy pendiente de todos menos de ti mismo. Trabajar en tu propia persona, aplicar los consejos y el amor que le das a otros en ti mismo te cuesta mucho. Los planetas te inclinan a hacer de ti una prioridad. Tu afirmación de hoy: “Deseo para mi paz, amor y mucha salud”.

Números de suerte: 6, 34, 12.

LEO

Un viaje muy necesario se anuncia para ti. Necesitas salir de la rutina y distraerte con familiares y amigos. Muchos se encuentran disfrutando de una vida amorosa estable. Los solteros aman su libertad y espacio. Venus los cubre de abundancia, belleza y mucho amor. Tu afirmación de hoy: “Recibo amor a caudales”.

Números de suerte: 27, 30, 13.

VIRGO

Virgo ha cerrado mucho su círculo de amigos. Cada vez son menos, pero más a fines contigo. Trabajas en limpiar karmas y a su vez trabajas conscientemente en crear un mejor futuro para ti. Este domingo dedícalo a ti. Separa tiempo para mimarte y darte mucho amor. Tu afirmación de hoy: “Vivo en completa armonía con la Divinidad”.

Números de suerte: 9, 36, 11.

LIBRA

Tu paciencia se pone a prueba con una persona muy especial. Controla tu carácter que pasa de ser dulce y tierno a uno que con coraje puede decir palabras muy hirientes. Evita tomar decisiones bajo coraje. Recuerda que nadie es perfecto ni siquiera tú mismo. Tu afirmación de hoy: “Soy una persona con mucha suerte y bendiciones”.

Números de suerte: 2, 11, 26.

ESCORPIÓN

Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Así dice un refrán popular, sin pensar en la edad, tiempo o circunstancias. El momento de abrir tu corazón y darte la oportunidad de vivir mejor, feliz y lleno de amor es ahora. Sigue tu intuición. Venus y Marte todavía influyen positivamente en ti. Tu afirmación de hoy: “Yo decreto el éxito total para mí”.

Números de suerte: 7, 46, 31.

SAGITARIO

Deja atrás el pasado. Vivir sufriendo por lo que pudo haber sido y no fue, por lo que “hubieras o no hecho” es perder el tiempo que te queda para ser feliz. Hoy es un día más que tienes para cambiar tu actitud y apreciar más la vida. Es un día menos de sufrimiento y amargura. Tu afirmación de hoy: “Soy un ser único, especial y bendecido”.

Números de suerte: 17. 35, 44.

CAPRICORNIO

El cerrar un capítulo agónico en tu vida te ha abierto a la felicidad que tanto has deseado vivir. Volver a repetir patrones destructivos, buscar a gente tóxica de tu pasado o perder tu paz, está prohibido. Si quieres un cambio en tu vida, cambia o todo seguirá igual. Tu afirmación de hoy: “Vivo el día de hoy construyendo mi futuro”.

Números de suerte: 1, 21, 3.

ACUARIO

Has vencido grandes pruebas. Te sientes más fuerte que nunca para afrontar lo que la vida te presente. Los planetas traen cambios en lo que a uniones sentimentales se refiere. Deseas amor, respeto y admiración por quienes son importantes para ti. Tu afirmación de hoy: “Soy como un imán para atraer la buena suerte”.

Números de suerte: 21, 4, 47.

PISCIS

Domingo para meditar sobre lo que en esto momentos acontece en tu vida. Todo es resultado de las acciones de tu pasado. La felicidad que hoy gozas te la has ganado. El amor que disfrutas, tú lo escogiste. Cada acción tiene una consecuencia, por eso tenemos que vivir en paz y amor. Tu afirmación de hoy: “Mi corazón está lleno de paz y amor”.

Números de suerte: 16, 8, 9.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!