Walter Mercado: Horóscopos de hoy 17 de febrero del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este jueves 17 de febrero del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

No permitas que tu mente influya negativamente en tu cuerpo físico. Mantente positivo, Aries. Dirige tu atención hacia aquello que beneficie tu salud. Busca información, ocúpate de saber qué es lo que te conviene. El consumir alimentos naturales, sin aditivos te ayudará a mantenerte saludable.

Números de suerte: 14, 23, 9.

TAURO

Los asuntos financieros que te tenían preocupado comienzan a resolverse. Si estás soltero, te encuentras en esos momentos donde estarás vulnerable a caer en las redes del amor. Lugares como tu trabajo, el gimnasio, el colmado, la escuela o el parque pueden ser propicios para el amor.

Números de suerte: 13, 41, 6.

GÉMINIS

Es momento de que ayudes a otros a prosperar. Haz espacio para lo nuevo que llega a tu vida. Recobras el control en áreas donde habías tenido que dejar en manos de otros, aquello que es mayormente tu responsabilidad. Tus ingresos aumentan gracias a tu ardua labor y tu iniciativa.

Números de suerte: 3, 41, 12.

CÁNCER

Despliega tus múltiples talentos. Tu salud es buena en general, pero no pierdas el control de lo que hasta ahora has logrado y continúa cuidándote. Comparte lo que has aprendido. Tus esfuerzos y tu arduo trabajo empezarán a dar sus beneficios y te compensarán por tu labor.

Números de suerte: 7, 26, 4.

LEO

No te metas en problemas, no des consejos que no te han pedido. Estarás muy caprichoso y muy difícil de convencer. Tendrás que hacer un gran esfuerzo para poder convivir en paz con los demás por lo que debes aprender cuándo tienes que ceder, y cuándo tienes que demandar.

Números de suerte: 20, 16, 7.

VIRGO

Vence la obstinación, la terquedad y el pesimismo. Sigue educándote, cultivándote y superándote tanto en el plano profesional como en lo personal. Pon en acción tus dotes sociales para mejorar tus relaciones. Deja a un lado la necesidad de controlar y fluye con la vida.

Números de suerte: 39, 8, 10.

LIBRA

Reconocerán tus talentos y comprobarás que tus sacrificios no han sido en vano. Toda inversión que realices será de mucho provecho ya sea en bienes raíces o de otra índole. Tu vida social estará activa. Aprovecha para relacionarte con personas que puedan aportar ideas nuevas a tu vida.

Números de suerte: 11, 4, 37.

ESCORPIÓN

Estarás ahora muy sociable y comunicativo. Te inclinarás a conocer a nuevas personas y estarás muy curioso. Tu generosidad se exalta especialmente para con tu familia. En todo lo que hagas siempre impondrás tu estilo propio, donde se destacará tu buen gusto, tu elegancia y tu personalidad. Números de suerte: 7, 28, 10.

Números de suerte: 11, 5, 17.

SAGITARIO

Estudia bien toda nueva proposición de trabajo y si no estás bien seguro que te conviene, espera por otras ya que tendrás de donde escoger. Revisa tus papeles legales, tus cuentas para que te asegures que no has dejado nada en el olvido. Se aproximan cambios favorables a tu vida.

Números de suerte: 41, 23, 28.

CAPRICORNIO

Tu salud se encuentra bien aspectada siempre y cuando cuides lo que comes o ingieres. Por otro lado, espera un aumento en tu sector de las finanzas. Tus talentos profesionales serán reconocidos y valorados. Nuevas caras, nuevas oportunidades están en agenda para ti.

Números de suerte: 20, 4, 16.

ACUARIO

Reduce de tu alimentación diaria todo lo procesado, así como todo lo que contenga productos químicos, preservativos y lo que no sea natural. Comienza a incorporar a tus comidas frutas, verduras frescas, cereales integrales y pescado. Es importante que te nutras con alimentos sanos y mucho amor.

Números de suerte: 28, 8, 10.

PISCIS

Atraerás ahora a tu vida diferentes tipos de personas por lo que debes de ser muy cuidadoso, y sobre todo, selectivo, porque no todas te convendrán. Te destacarás en el mundo de la publicidad y los medios de comunicación. Cuídate de aprovechados que querrán utilizarte para su bienestar.

Números de suerte: 40, 26, 15.

