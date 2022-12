Walter Mercado: Horóscopos de hoy 17 de diciembre del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este sábado 17 de diciembre del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho.

¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Te relacionarás con personas que te brinden paz y tranquilidad. Creerás en ti y esto te ayudará a vencer ante los contratiempos o problemas que te trae la vida. Ejercerás mayor disciplina y firmeza en todo lo que te propongas y lo conseguirás. En el amor encontrarás dulzura, pasión y comprensión.

Números de suerte: 11, 50, 2.

TAURO

Tu vida amorosa estará ahora un poco a la deriva, Tauro. Tratarás de vivir muchos romances, lo que no te convendrá. Ve en busca de una sola pareja que satisfaga tus deseos y reúna todas tus exigencias para que no mariposees. Si estás unido a alguien ten presente que los triángulos amorosos no te convienen.

Números de suerte: 48, 31, 25.

GÉMINIS

Te probarán lo mucho que te quieren y te respetan. Lo relacionado con las relaciones públicas podría convertirse en un buen negocio. Surgen cambios en tu vida sentimental que serán para tu bien y lo comprobarás muy pronto. Tus amigos serán tus consejeros y recibirás todo el apoyo y ayuda que necesites de ellos.

Números de suerte: 7, 16, 4.

CÁNCER

Se impone que cuides de tu salud con una dieta más sana. Aléjate de todo lo nocivo y tóxico. Ten presente que el consumo de alcohol, drogas y cigarrillos es nuestro mayor veneno. El contacto con la naturaleza y todo lo que provenga de ella en forma natural es y será lo mejor para tu organismo.

Números de suerte: 32, 16, 5.

LEO

Uno de tus mayores sueños se hace realidad. Ahora posees la perseverancia y la suerte para lograrlo. Dinero no te faltará porque tendrás la fórmula para obtenerlo con facilidad. No regalarás más tu trabajo y te harás pagar caro, tú lo vales. Te reirás de las lágrimas derramadas en el pasado.

Números de suerte: 45, 28, 13.

VIRGO

Toda inversión que realices ahora será de mucho provecho. Tu vida laboral será muy productiva aun cuando tengas que enfrentar contratiempos ya que no habrá nada que no puedas vencer. El respeto y la rectitud serán tus valores mayores. Tu generosidad se exalta para con tu familia y las personas ancianas.

Números de suerte: 10, 5, 20.

LIBRA

Tu vida social aumenta y serás un imán para todos. Tu presencia será reclamada en diferentes círculos y actividades sociales. Esto te brindará la oportunidad de conocer personas que te ayudarán en tu profesión o negocios. Inversiones, compra y venta y todas las finanzas en general están bien aspectadas para ti.

Números de suerte: 18, 4, 39.

ESCORPIO

Piensa y observa muy bien con quien te vas a unir y todo lo que hagas que sea bajo accesoria legal para que no haya malos entendidos ni pérdidas de índole económica. Planifica todo lo que desees conseguir. Aunque pierdas al dar, ganarás al servir y ayudar a toda persona desafortunada o necesitada.

Números de suerte: 44, 17, 26.

SAGITARIO

Lo relacionado con los medios de comunicación está brillantemente aspectado. Estarás ahora muy activo e inquieto. Ordena tus ideas y pon en práctica algunos de tus planes. Vuelve a estudiar y especialízate en aquello que más te gusta hacer para que puedas devengar más dinero y ganes mayor prestigio.

Números de suerte: 21, 7, 15.

CAPRICORNIO

Pensar en grande es una de tus muchas y buenas cualidades, por lo que todo viaje, especialmente al extranjero, te traerá buena suerte. Establecerte en otro país hará que tus economías aumenten y que ganes mucho dinero. Los negocios de exportación e importación serán muy fructíferos.

Números de suerte: 12, 6, 39.

ACUARIO

Enfrentas con valor a aquellos que se quieren aprovechar de ti o que tratan de manipularte. Serás tú mismo y no dejarás que nadie te humille. En el amor, Acuario, abres tus ojos a la verdad que antes estaba oculta para ti. El verdadero amor estará a tu lado. Lo ficticio y lo falso lo echarás a la basura.

Números de suerte: 9, 1, 33.

PISCIS

La búsqueda de la verdad, el encuentro contigo mismo, será lo que acapare tu atención. Un cambio filosófico tendrá lugar para los de este signo. Todo estudio de metafísica te será de gran ayuda. En el amor amarás sin fronteras, sin tabúes y sin limitaciones. Encontrarás el equilibrio entre lo material y lo espiritual.

Números de suerte: 24, 18, 20.

