Walter Mercado: Horóscopos de hoy 17 de agosto del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este miércoles 17 de agosto del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Encuentras la atención y el afecto que buscas en tus amistades. Es momento de tomar acción sobre ciertos problemas en tu vida y no te será fácil hacerlo. Consulta con los demás, pero al final haz aquello que te satisfaga y te haga feliz, aunque a muchos no les guste lo que decidas.

Números de suerte: 27, 16, 9.

TAURO

Tu magnetismo personal aumenta y serás ahora muy popular. Estarás muy romántico y podrás conquistar el corazón de quien te interese. Tu salud se beneficia con este aspecto ya que irradiarás seguridad, encanto y vibras positivas. Aquello que te conviene llega a tu vida.

Números de suerte: 40, 15, 7.

GÉMINIS

Te encuentras en muy buen periodo para planear tus vacaciones y expandir tu mente como nunca antes. Los retrasos y problemas que tengas ahora no te quitarán el sueño, por lo que disfrutarás de los beneficios que recibas de tus decisiones. Tendrás abundancia en aquello que te hace feliz.

Números de suerte: 35, 46, 1.

CÁNCER

Lo bueno que llegue a tu vida se te duplica y esto significa que te envolverás en grandes proyectos. Tu trabajo y esfuerzo dejarán beneficios para muchos. Te envolverás en actividades de riesgos. Gustarás de vencer el miedo, pero es por esto que tienes que cuidarte y protegerte.

Números de suerte: 27, 47, 31.

LEO

Tus esfuerzos y arduo trabajo empezarán a dar sus beneficios y muchos te agradecerán y te compensarán por tu buena labor. Ahora reconocen tus talentos. Tu salud es buena en general, pero no pierdas el control de lo que hasta ahora has logrado. Comparte lo que has aprendido.

Números de suerte: 7, 26, 4.

VIRGO

Estarás ahora algo caprichoso y difícil de convencer, aunque sepas que no tienes la razón. Tendrás que hacer un esfuerzo para que puedas convivir con los demás, por lo que debes de aprender cuándo tienes que ceder y cuándo tienes derecho a demandar. Ten presente que a veces cediendo se gana.

Números de suerte: 20, 16, 7.

LIBRA

La energía planetaria trae cambios a tu hogar. Existe un ambiente un tanto tenso con alguna figura de autoridad, pero la paciencia será tu mejor arma para estabilizar y devolver la paz donde hubo guerra. Ocúpate de mantener esa energía positiva activa dando mucho amor.

Números de suerte: 6, 13, 50.

ESCORPIÓN

Tu estabilidad emocional y tu felicidad la encuentras ahora en tu hogar, en tu familia. Por lo tanto, si ésta se encuentra en un caos no estarás tranquilo, y si por el contrario has podido establecer la paz y la armonía, estarás feliz. Gustarás también de decorar y hacer mejoras en tu casa.

Números de suerte: 34, 15, 2.

SAGITARIO

Pasa ahora a un primer plano tu salud. Tu atención no podrá desviarse en otra dirección que no sea para cuidarte más, o tomar decisiones sobre el mejoramiento de tu persona. Considera una nueva dieta y ejercicios según tu necesidad. Mantén en pie una buena y balanceada alimentación.

Números de suerte: 39, 8, 10.

CAPRICORNIO

Se exalta en ti la creatividad. Te escaparás muy fácilmente de la realidad y no podrás concentrarte por mucho tiempo en lo que estés haciendo. Tu intuición se agudiza y muchas veces podrás estar correcto en todo aquello que presientas que va o podría pasar en tu entorno.

Números de suerte: 24, 5, 12.

ACUARIO

Después de mucho trabajo llega tu hora de descanso y diversión. Todo lo que parecía una tormenta, ahora son brisas que no te molestan al pasar. Vuelves a recobrar el control. Tienes una visión más clara hacia donde van tus esfuerzos y tu futuro. Has aprendido bien tu lección.

Números de suerte: 4, 8, 10.

PISCIS

Tu salud mejora si es que has estado con algún padecimiento últimamente, Piscis. Este es el momento para poner énfasis en tu imagen, mejorar tu dieta y hacer cambios positivos. La práctica de algún deporte o rutina de ejercicios logrará hacer maravillas por tu salud física y mental.

Números de Suerte: 18, 11, 32.

