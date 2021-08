Walter Mercado: Horóscopos de hoy 17 de agosto

Entérate de lo que te depara el destino este martes 17 de agosto de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!

ARIES (20 de marzo - 18 de abril)

Personas extranjeras te darán valiosas lecciones. Sabrás donde estás parado y en quien puedes confiar. Continúa cuidando de tu cuerpo, aunque tu salud se encuentra mejor aspectada. Proyectarás una nueva imagen y demostrarás tus múltiples talentos para sorpresa de muchos.

Números de suerte: 8, 22, 15.

TAURO (19 de abril - 19 de mayo)

Pensarás más en ti y no te destruirás tratando de cambiar a gente o situaciones que se presenten. Tu mente será una mina de geniales ideas. Deseos y aspiraciones se logran y te espera el triunfo mayor. Con tu verdad despertarás la conciencia de los que han estado dormidos.

Números de suerte: 31, 14, 27.

GÉMINIS (20 de mayo - 19 de junio)

Pon mayor dedicación a tu labor profesional, pero sin olvidar tus obligaciones familiares. Envía bendiciones a todo y a todos los que te rodean y no alimentes odios ni rencores. Enfréntate a la verdad ya que sólo la misma te hará libre y feliz. Practica todo lo que tú predicas.

Números de suerte: 18, 5, 36.

CÁNCER (20 de junio - 21 de julio)

Tu poder de convicción y persuasión no tendrá límites. El amor te sorprenderá cuando menos lo esperes. Ahora te buscan, te invitan y te solicitan por lo que los próximos días serán muy activos para ti. Has batallado, has vencido y lo continúas haciendo donde otros han fracasado.

Números de suerte: 19, 30, 6.

LEO (22 de julio - 21 de agosto)

Trabaja en lo que te guste y triunfarás. Sabrás tomar sabias decisiones al escoger tu alma gemela. Buscarás a alguien emprendedor, con carácter, decidido y seguro de sí mismo. La compatibilidad espiritual será uno de los elementos más importantes para ti.

Números de suerte: 50, 3, 27.

VIRGO (22 de agosto - 21 de sept.)

Lo espiritual será tu fortaleza y salvación. Reconocerás que tu misión en esta vida es llevar luz y orientación a otros. En el amor, no te precipites a una relación de deslumbramiento y decepción. No busques y deja que te busquen a ti. Conoce personas y cultiva nuevas amistades.

Números de suerte: 7, 11, 21.

LIBRA (22 de sept. - 22 de oct.)

Dividirás tu tiempo sabiamente para quedar bien en todos los frentes. Te pondrás tus propias metas y no las que los demás te quieran imponer. Tendrás absoluto control de tu destino. Estarás libre, espontáneo, creativo, original y con todo el universo conspirando a tu favor.

Números de suerte: 38, 5, 13.

ESCORPIÓN (23 de oct. - 20 de nov.)

Decreta y afirma que de ahora en adelante obtendrás mayores logros, mayor abundancia, prosperidad y mucho amor. Te encuentras ahora más maduro, ya que has realizado que todo lo que te aconteció hasta el momento presente, fue para tu evolución espiritual y material.

Números de suerte: 15, 49, 14.

SAGITARIO (21 de nov. - 20 de dic.)

Tu voz interior te guiará como nunca antes. Recuperas el poder que cediste a otros y ya no volverán a abusar de ti. Vuelves a ser el líder, el poderoso, el agradecido y el premiado por todo lo sufrido en años anteriores. Entras en un periodo de lucidez mental, salud física y enorme creatividad.

Números de suerte: 32, 10, 26.

CAPRICORNIO (21 de dic. - 18 de ene.)

Reduce tu nivel de estrés para que disfrutes más de la vida. Diviértete, viaja, haz vida social. Deja que tu individualidad, “eso” único en ti, motive admiración, halagos y por qué no, alguna que otra envidia. Llamarás la atención de todo por ser exactamente cómo eres, único.

Números de suerte: 2, 25, 33.

ACUARIO (19 de ene. - 17 de feb.)

Enterrarás tragedias sentimentales del pasado y empezarás un nuevo ciclo en tu vida con mayor seguridad en ti mismo. Impresionarás a otros con tu potencial de información, historias y experiencias. Podrás tener una conversación muy interesante con seres inteligentes y comprensivos.

Números de suerte: 46, 22, 18.

PISCIS (18 de feb. - 19 de marzo)

Poseerás más equilibrio emocional. La oración te unificará más con tu Cristo interior. Aquello que te brindará mayor satisfacción será tu hogar, tu familia, tu crecimiento psíquico o mental y tus intereses intelectuales. Tus talentos ocultos saldrán a la luz y te beneficiarás de los mismos.

Números de suerte: 12, 49, 33.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

