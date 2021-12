Walter Mercado: Horóscopos de hoy 17 de diciembre

ARIES

Se exalta tu mundo de las amistades por lo que es buen momento para entretener, envolverte en actividades para con la comunidad y disfrutar en grupo. Toda actividad en que tengas que tratar con personas, como puede ser el caso de tu trabajo o negocio, se favorece ahora.

Números de suerte: 20, 44, 3.

TAURO

Gustarás de envolverte en actividades en donde puedas ayudar a los demás. Cuídate, sin embargo, de que no abusen de tu generosidad. Se presentan conflictos que aún se encuentran sin resolver en tu vida, pero ahora estarás en mejor disposición de buscarle solución, Tauro.

Números de suerte: 26, 8, 11.

GÉMINIS

Llamará ahora tu atención lo relacionado a la decoración, así como las relaciones públicas. Te beneficias de aquellas personas que se encuentran en puestos importantes o de autoridad. Tus asuntos profesionales marcharán a las mil maravillas gracias a la influencia positiva de los planetas.

Números de suerte: 9, 20, 1.

CÁNCER

Se enfatizan tus deseos de relacionarte con otras personas. Aprovecha la energía positiva de los planetas para arreglar toda situación tensa o difícil que tengas con alguien. Disfrutarás mucho del contacto con tus buenas amistades y hasta podría surgir un romance en tu vida.

Números de suerte: 49, 31, 27.

LEO

Te enriqueces, Leo. Todo lo relacionado al arte llamará poderosamente tu atención. Lo nuevo, lo nunca probado por ti te atraerá como un imán. Es buen momento para viajar ya que todo viaje por cielo, mar o tierra resultará muy placentero y rico en experiencias agradables.

Números de suerte: 51, 12, 4.

VIRGO

Te sentirás con mayor libertad para hacer aquellas cosas que antes considerabas como locuras sanas. Toda actividad creativa se exalta por lo que lograrás expresarte por medio de las artes. Las relaciones amorosas también se favorecen. Es tiempo de entretenimiento para ti.

Números de suerte: 2, 19, 31.

LIBRA

Dinero te llegará ahora por medio de tu pareja, socio o banco por lo que estás en muy buen momento para solicitar un préstamo. Se intensifican las relaciones amorosas. Toda relación que comiences durante este fin de semana promete ser sumamente activa, intensa y pasional.

Números de suerte: 30, 25, 13.

ESCORPIÓN

Estás de suerte, Escorpio, ya que atraerás el dinero fácilmente. No te faltarán oportunidades financieras para multiplicar el mismo. Cuídate de no caer en extravagancias, lo que te llevará a gastar más de la cuenta. Te será difícil resistir la tentación de comprar cosas que no necesitas.

Números de suerte: 10, 46, 18.

SAGITARIO

Las estrellas derraman su esplendor en las relaciones sentimentales extendiendo su magia a tus amistades y familiares. Si estás casado o unido a alguien podrás expresar fácilmente tu afecto. Si te encuentras solo, un nuevo amor iluminará tu vida. Tienes luz verde para ir en busca del amor.

Números de suerte: 11, 50, 6.

CAPRICORNIO

Seguirás tu intuición en todo lo relacionado al hogar y tu toque único será muy especial al momento de escoger aquello que le de belleza al mismo. Cuida tu sistema digestivo ya que tendrás la tendencia a comer demasiado. La moderación deberá ser tu lema ahora.

Números de suerte: 41, 15, 8.

ACUARIO

Asuntos de trabajo o profesión se enfatizan favorablemente en estos momentos. Tienes una influencia positiva en tu salud, pero esto no quiere decir que abuses de la misma. Es momento de poner las cosas en claro con tu pareja y resolver conflictos que han quedado en el pasado, pero sin resolver.

Números de suerte: 15, 36, 18.

PISCIS

Apreciarás de una manera muy especial todo lo que te rodea. Descubrirás el amor que te tienen aquellos que comparten junto a ti. Nada quedará a la imaginación ya que tú también estarás muy expresivo hacia los demás. Ahora todo en tu vida fluirá con mayor facilidad.

Números de suerte: 33, 51, 7.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos

