Walter Mercado: Horóscopos de hoy 16 de septiembre del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este viernes 16 de septiembre del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado

ARIES

Piensa bien antes de actuar. Es tiempo de poner en claro tus sentimientos y expresar con claridad aquello que deseas. Encontrarás que tu pareja o compañeros de trabajo estarán poco cooperadores. Concéntrate en terminar lo que has dejado pendiente. Sé paciente ya que todo es pasajero.

Números de Suerte: 8,10, 27.

TAURO

Adquieres un nuevo estado de consciencia y llevas a cabo cambios en tu vida hacia lo positivo. Lo negativo muere en ti y algo maravilloso nace, recuperando así tus valores espirituales. Lo relacionado a metafísica, yoga o meditación te será de gran beneficio en tu camino hacia la espiritualidad.

Números de Suerte: 19, 1, 23.

GÉMINIS

Llamadas, correo electrónico o mensajes tienen para ti sorpresas agradables y sobre todo excitantes. Aunque te ofrezcan el cielo y las estrellas, no tomes decisiones a la ligera. Estúdialo todo antes de decir que sí o no, ya que te será fácil comprometerte. Estarás perdidamente romántico.

Números de Suerte: 7, 12, 34.

CÁNCER

Lo oculto o reprimido en tu vida sale a la luz. Cambios y más cambios continúan sacudiendo tu existencia. Organizarás y reorganizarás tu frente doméstico y tu mundo profesional. Formas caducas de pensar y reaccionar obsoletas serán asunto del pasado. Tu vida se satura de sorpresas agradables.

Números de Suerte: 50, 4, 37.

LEO

Llamadas, correo electrónico o mensajes tienen para ti sorpresas agradables y sobre todo excitantes. Aunque te ofrezcan el cielo y las estrellas, no tomes decisiones a la ligera. Estúdialo todo antes de decir que sí o no, ya que te será fácil comprometerte. Estarás perdidamente romántico.

Números de Suerte: 7, 12, 34.

VIRGO

No confíes tus secretos a nadie. Los planetas te ponen sobre aviso para que te cuides de manipulaciones por parte de familiares y amistades que laboran junto a ti. Tu marcada sensibilidad te pondrá susceptible a lo que los otros digan u opinen. Presta atención a tu salud emocional.

Números de Suerte: 15, 9, 28.

LIBRA

No seguirás creyendo en promesas que se las lleva el viento. Buscarás la verdad en todo. Destaparás aquello que por años ha estado cubierto por la mentira. No más engaños ni falsedades. Exigirás que te amen en el aquí y el ahora. Saldrás de todo hábito destructivo.

Números de Suerte: 7, 33, 11.

ESCORPIÓN

Te recuperas de toda huella dolorosa o negativa de amores pasados y le das la bienvenida nuevamente al amor. Tus deseos de comenzar algo nuevo en tu vida aumentan como nunca antes. Recibirás invitaciones a fiestas o reuniones de amistades que disfrutarás al máximo.

Números de Suerte: 18, 9, 31.

SAGITARIO

No hagas nada a la ligera, piensa y analiza todo con calma ya que estás en tu derecho de hacerlo. Pon en orden lo relacionado a papeles y cuentas. Piensa objetivamente sobre lo que te propongan tanto en el plano sentimental como material. No te ilusiones demasiado para que luego no sufras desengaños o frustraciones.

Números de Suerte: 5, 40, 13.

CAPRICORNIO

Te encuentras ahora rompiendo con viejos hábitos y costumbres. Te sales de lo rutinario y de lo común. Esto podría resultarte algo incómodo al principio, pero luego disfrutarás. Se establece un balance adecuado entre tu seguridad económica y tu mundo emocional, íntimo y familiar.

Números de Suerte: 10, 45, 28.

ACUARIO

Estarás ahora muy motivado a salir adelante en todo aquello que esté relacionado con tu trabajo o profesión. La energía planetaria te impulsará a llevar a cabo planes que habías dejado en espera. Buscarás en tu interior y trabajarás en aquellos aspectos negativos de tu vida y los superarás.

Números de Suerte: 25, 13, 7.

PISCIS

Tu creatividad se exalta y tus instintos están orientados a darte a conocer. Manifiesta tus talentos en sus diferentes formas o maneras de expresión como lo son la pintura, el canto, la música, baile o la poesía. Explora en lo que te llame la atención y verás que tendrás éxito.

Números de Suerte: 16, 6, 20.

