Walter Mercado: Horóscopos de hoy 16 de septiembre

ARIES

Te destacarás ahora en todo lo que realices por cuenta propia. Comparte tus triunfos y tus alegrías. Espera sorpresas agradables si rompes con viejos hábitos y costumbres. Ve en busca de tu seguridad económica y emocional.

Números de suerte: 7, 10, 5.

TAURO

Destacarás lo mejor de ti y esto podría ser motivo de guerras o envidias a tu lado. Estarás muy sensitivo y psíquico. Desarrolla tu poder mental para crearte las condiciones que deseas y triunfar en lo que te propongas. Tu salud, vitalidad y autoestima, se exaltan.

Números de suerte: 45, 16, 5.

GÉMINIS

El horóscopo de Walter Mercado dice que tu deseo de explorar en lo desconocido podría ocasionarte problemas si no eres cuidadoso, pero también podría traerte éxitos. Manifiesta tus talentos en diferentes maneras de expresión. Dibuja, escribe, canta, crea. Date a conocer a través de tu arte.

Números de suerte: 13, 19, 27.

CÁNCER

Prográmate para que todo lo que hagas hoy te dé buenos resultados especialmente en tu lugar de trabajo. Toma las cosas con calma y llegarás muy pronto a tu meta. Endulza tu palabra y de seguro ganarás muchos corazones. Aléjate de lo que no es beneficioso para ti.

Números de suerte: 9, 30, 22.

LEO

La energía de los planetas te impulsa a independizarte en todos los aspectos de tu vida. Los deseos de hacer las cosas a tu manera te creará problemas con los demás, en especial con tu familia. Acepta con agrado la opinión que otros te puedan brindar.

Números de suerte: 38, 46, 24.

VIRGO

Préstale mayor atención a tu vida sentimental. Pon de tu parte para que reine la paz en tus relaciones amorosas. Valoriza a quien está a tu lado. No pierdas tu valioso tiempo en lo que no prospera, ni en lo que no te ofrece estabilidad a nivel emocional y material.

Números de suerte: 40, 6, 18.

LIBRA

Te llenas ahora de valor y energía para acabar con todo lo inconcluso en tu vida. Préstale atención a lo que sueñes ya que, en los sueños, recibirás avisos para orientarte mejor en la vida. Ve las cosas tal cual son y no idealices a las otras personas.

Números de suerte: 35, 18, 20.

ESCORPIÓN

No culpes a nadie de tus problemas actuales. Asume la responsabilidad de tu vida y prográmate al cambio, trázate un plan de acción, no dejes nada a la casualidad. Repite tus deseos de manera afirmativa y se convertirán en una hermosa realidad.

Números de suerte: 20, 14, 13.

SAGITARIO

Es posible que ahora tengas que dar un viaje repentino o imprevisto para solucionar un problema relacionado con un familiar. Tendrás que revestirte hoy de paciencia si deseas llegar a acuerdos y nuevos compromisos con tu pareja o tu familia cercana.

Números de suerte: 8, 44, 29.

CAPRICORNIO

Toma tu tiempo en todo, no tengas prisa en nada. Recarga tus baterías emocionales para que puedas orientarte mejor. Sé sincero y habla con el corazón con quien te afecta, te obstaculiza o te paraliza. Todo lo que te sucede en estos momentos es porque te conviene.

Números de suerte: 5, 11, 32.

ACUARIO

Cuida tu dinero y no inviertas en lo que no te inspire confianza. Habla claro, directo, pero sin ofender a otros. Sé cuidadoso en cuanto a los negocios. No tomes decisiones apresuradas. Acepta que no hay mejor lección que la de la paciencia en esta vida.

Números de suerte: 14, 3, 9.

PISCIS

Las estrellas ponen encanto y atracción en tu mundo íntimo, personal, así como también exaltan tu creatividad y sensibilidad. Saca tiempo hoy para cuidarte y embellecerte en el aspecto personal. Préstale mayor atención tanto a tu salud física como emocional.

Números de suerte: 33, 20, 1.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

