Walter Mercado: Horóscopos de hoy 16 de octubre del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este domingo 16 de octubre del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Día para hacer algo divertido y fuera de lo común. Una invitación inusual te llena de curiosidad y entusiasmo. Te recuperas de días muy duros, difíciles. Lo peor ya pasó. A partir de hoy, de este segundo, decide que sacar el mejor provecho de cada situación y ser feliz. Tu afirmación de hoy: “Nada me detiene en mi camino al éxito”.

Números de suerte: 8, 50, 37.

TAURO

El sacrificio no debe de existir si hay amor en tu corazón. Todo lo que hagas por los demás, hazlo voluntariamente, porque te nace y quieres ayudar. Nada obligado, forzado o por deber, une. Evita resentimientos. Ama a los demás como a ti mismo. Tu afirmación de hoy: “Soy un ser lleno de paz y de amor para dar a los demás”.

Números de suerte: 41, 27, 39.

GÉMINIS

CÁNCER

Con todo lo positivo que últimamente te ha tocado vivir, en este día y durante la semana, te dedicarás a llevar amor y paz a los demás. Será tu forma de compartir tus bendiciones. El amor está contigo. Tu corazón se llena de una nueva esperanza. Lo que te lastimó en el pasado, no vuelve. Tu afirmación de hoy: “Supero el pasado y me abro a ser feliz”.

Números de suerte: 3, 28, 19.

LEO

Hoy pondrás al día tu hogar o aquello que requiere de tu atención y cuidados. Evitas tener conversaciones con quien no aporta nada. Tu tiempo es oro, vale mucho y el desperdiciarlo en chismes, llamadas sin sentido te disgusta. Mascotas aportan más amor y alegrías a tu entorno. Tu afirmación de hoy: “Hoy pienso en mi bienestar total”.

Números de suerte: 20, 34, 1.

VIRGO

Tú eres una persona alegre, pero cuando te enfadas, destilas veneno, el mismo que te hace daño. Es tu momento de decidir ser feliz y dejar que todo fluya. Ignora a quien dice o hace lo que tú no harías. Sé tú el ejemplo a seguir. Quien te quiere te acepta tal y como eres. Tu afirmación de hoy: “Decido en qué invertir mi tiempo y energía para sentirme feliz”.

Números de suerte: 17, 34, 20.

LIBRA

El dinero te pica, arde en tus manos. Los deseos de gastar desmedidamente te invaden. Evita caer en la tentación y maneja conscientemente tu presupuesto. Muchos libranos llenan sus vacíos o calman su ansiedad comprando lo que no necesitan. Ve a las tiendas, cine, distraer la mente te hace bien, pero cuidando tu presupuesto. Tu afirmación de hoy: “Tengo control de mi dinero”.

Números de suerte: 4, 44, 21.

ESCORPIÓN

El universo te premia con el privilegio de ser correspondido por un ser maravilloso que aporta mucha luz, paz y alegría a tu vida. Cuidarás tu relación para que la misma se fortalezca cada día más. Te conectarás con personas que hace tiempo no ves y que recuerdas constantemente. Será como revivir momentos muy lindos de tu pasado. Tu afirmación de hoy: “Yo me amo”.

Números de suerte: 18, 32, 19.

SAGITARIO

Este domingo recibes una invitación interesante que no puedes negarte a aceptar. Traerá mucha alegría a tu vida ya que te conectarás con gente de intereses similares a los tuyos. El amor te ronda entre las amistades. Destacas tus talentos artísticos como espirituales ante todos los que te rodean. Tu afirmación de hoy: “Disfruto de todo momento que la vida me regala con amor”.

Números de suerte: 30, 34, 1.

CAPRICORNIO

Día para compartir con las personas que aportan felicidad y bienestar a tu vida. Celebras la vida, juventud, el nacimiento de un nuevo ser, una nueva esperanza. Te motivas a lucir y sentirte mejor que nunca. Regalos de amor y amistad se manifiestan para ti. Tu afirmación para el día de hoy: “Soy un imán de amor, prosperidad y abundancia”.

Números de suerte: 39, 45, 16.

ACUARIO

Tiempo de protegernos y cuidarnos los unos a los otros. Tiempo de decir: “Cuentas conmigo”. Tú eres una persona muy abierta a cooperar y decir presente cuando te necesitan, y el momento llegó. Bendiciones llegan a ti gracias a todo lo sacrificado por quien más lo necesita. Tu afirmación de hoy: “Cada acto de amor me llena de bendiciones”.

Números de suerte: 6, 44, 28.

PISCIS

La paz y la tranquilidad que gozas ahora no la cambiarás por nada. Viejas amistades te ofrecen el apoyo que necesitas. No tengas miedo, porque el miedo paraliza y no te va a dejar disfrutar de todo lo hermoso y nuevo que llegará a tu vida a partir de hoy. Tu afirmación de hoy: “A nada le temo. Estoy en las manos de Dios”.

Números de suerte: 4, 44, 16.

