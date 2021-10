Walter Mercado: Horóscopos de hoy 16 de octubre

Entérate de lo que te depara el destino este 16 de octubre de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!

ARIES

No fomentes situaciones incómodas que puedan dar paso a fricciones y desacuerdos tanto a nivel profesional como familiar. Desarrolla paciencia y espera a que los ánimos se calmen y a que sanen las heridas emocionales. Retírate sabiamente hasta que pase la tormenta. No comentes lo que te han confesado en secreto.

Números de suerte: 5, 10, 8.

TAURO

GÉMINIS

Estampa tu sello único en todo lo que realices. Muestra tu estilo único, tu individualidad. Llegó el momento que esperas para alcanzar logros en viajes al extranjero. Se presentan para ti oportunidades en el amor y tus conexiones sociales afectarán favorablemente tu trabajo.

Números de suerte: 8, 47, 25.

CÁNCER

El momento es excelente para socializar e invitar a tu vida personas claves que puedan ayudarte en tus proyectos y compartir con ellos tus planes para el futuro. En distribuir tu trabajo y esfuerzo está la clave de tus éxitos. Las relaciones amorosas mejoran y estarás más cariñoso y complaciente para con tu pareja.

Números de suerte: 27, 50, 33.

LEO

Tu palabra sabia, directa y convincente te lleva a solucionar conflictos que puedan estar afectando. Te encuentras fuerte, decidido y sabes a donde quieres llegar. Tu familia sigue siendo muy importante y podrás contar con su apoyo. Buen periodo para poner las cosas donde pertenecen, en su lugar.

Números de suerte: 28, 25, 3.

VIRGO

LIBRA

Capitaliza de lo negativo que te suceda como una buena experiencia y se crearán a tu alrededor nuevas posibilidades de triunfar en lo que te propongas. No quieras que todo suceda rápidamente, disminuye tu ritmo de trabajo. El abuso de tus energías te dejará agotado y afectará tu salud.

Números de suerte: 8, 10, 12.

ESCORPIÓN

Se impone actúes con más seguridad en ti mismo. Si te equivocas acéptalo y aprende de tu experiencia. No quieras ocultar o negar las cosas que te han salido mal, ya que es como barrer el piso y acumular el polvo debajo de la alfombra. Si quieres progresar aplica lo que has aprendido de la vida.

Números de suerte: 2, 15, 41.

SAGITARIO

Te recuperas en salud gracias a alguien que te ha estado ayudando y orientando para que te cuides mejor. Por el momento será cuestión de prevenir y de mantenerte en óptimas condiciones. Asume la responsabilidad que tienes para contigo mismo. La lectura te servirá como medio para despejar tu mente de preocupaciones.

Números de suerte: 8, 3, 2.

CAPRICORNIO

Deja en manos de otros la solución de algunos de tus problemas. No te eches tanta responsabilidad encima. Toma las cosas una a la vez y si no puedes resolver los problemas no te desesperes ya que puedes empeorar la situación. La receta es evitar enfrentamientos ya que existen maneras sutiles de convencer a los demás.

Números de suerte: 9, 18, 38.

ACUARIO

Se reanuda la armonía en el amor. Asume una actitud tranquila a la hora de querer transmitir tu manera de pensar sobre un asunto familiar difícil de resolver. Aquellos que estaban pasando por duras pruebas, encuentran soluciones definitivas y podrán darle paso a relaciones más estables y saludables.

Números de suerte: 6, 35, 2.

PISCIS

Mide tus acciones con la regla de lo justo y lo ecuánime. El horóscopo de Walter Mercado dice que los pequeños detalles cobrarán mucha importancia o relevancia a la hora del romance y la conquista. Muy pronto verás los frutos de tus buenas acciones. Ten paciencia y tolerancia para con aquellos con quien compartes tu diario vivir.

Números de suerte: 4, 14, 1.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

