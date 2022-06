Walter Mercado: Horóscopos de hoy 16 de junio del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este jueves 16 de junio del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Manifiesta todo lo que sabes y lo que has aprendido de tus experiencias en la vida. Los planetas te aconsejan que no te des por vencido y sigas adelante con tus planes o proyectos. Los tiempos no serán los mejores, pero puedes estar seguro de que hay una luz en el camino al éxito.

Números de suerte: 25, 7, 14.

TAURO

Estarás en la de informarte y ponerte al día en todo lo relacionado en lo relacionado a lo nuevo en la tecnología. Los viajes también serán parte de tu nueva agenda y las estrellas te dan luz verde para que disfrutes de los mismos. Sentirás ahora la necesidad de buscar, de unirte más a tu familia, en especial los que se encuentran lejos de ti.

Números de suerte: 14, 45, 23.

GÉMINIS

La suerte te llega ahora a través de tu pareja, amistades o familia. Lo que planifiquen y lleven a cabo los demás, de alguna manera te beneficiará. Mantén tus buenas relaciones con vecinos, amigos y seres queridos. La cooperación, el apoyo que des a otros aumentará tu karma positivo.

Números de suerte: 46, 2, 17.

CÁNCER

La vida te ha dado grandes lecciones por lo que serás tú ahora el maestro, el que guie a otros gracias a tus experiencias. No detengas tu progreso pensando que ya lo sabes todo, ya que el proceso de aprendizaje es continuo. Alguien de tu pasado te busca y este encuentro traerá alegría a tu vida.

Números de suerte: 40, 16, 31.

LEO

Las estrellas te aconsejan que mantengas distancia y ocupes el tiempo en aquellas cosas que te conciernan a ti directamente. Cuida de tu estado emocional. Aunque te juzguen de egoísta, piensa en ti primero, ya que absorberás como una esponja los problemas de otros.

Números de suerte: 19, 22, 41.

VIRGO

Todo cambia rápidamente a tu alrededor, por lo que tendrás que estar abierto a nuevos conceptos, tanto con tu trabajo como a nivel personal. Los planes que tienes actualmente pueden cambiar de la noche a la mañana. Sé flexible ya que lo mejor que puedes hacer es seguir la corriente.

Números de suerte: 5, 13, 33.

LIBRA

Una nueva carrera, nuevos estudios, nuevo trabajo te abrirán las puertas a nuevas oportunidades económicas. Comunícate con alguien que hace tiempo no ves. Conflictos con tu pareja te llevarán a realizar donde has fallado, lo que hay que cambiar y qué deseas dejar ir de tu vida.

Números de suerte: 20, 13, 5.

ESCORPIÓN

Te encuentras entre la espada y la pared, pero lo triste del caso es que tú mismo te creaste esa situación. Por otro lado, las estrellas te impulsan a seguir adelante, así como a ir en busca de una solución a tus problemas. La fe será tu baluarte más fuerte para conseguir lo que tanto deseas.

Números de suerte: 10, 3, 26.

SAGITARIO

Se impone descansar tu mente. Separa tiempo para que puedas conseguir una salida a esta situación y distraerte con personas completamente ajenas a tus problemas. De ti depende el que te hundas en las preocupaciones o liberes tu mente de las garras de la depresión.

Números de suerte: 38, 8, 11.

CAPRICORNIO

Cuando lo negativo te aceche pregúntate; ¿Qué puedo sacar positivo de esta situación? Siempre existe una razón para celebrar la vida. El mantener una actitud de júbilo y positiva ante los problemas que diariamente te acechan será la fórmula perfecta para mantenerte saludable en cuerpo y alma.

Números de suerte: 36, 2, 19.

ACUARIO

Sé paciente ya que lo tuyo llega. Has pasado y es posible que aun estés pasado por un periodo difícil en tu vida pero muy pronto esta situación será una muy diferente. La ayuda, tanto material como moral, de aquellos que te quieren te fortalecerá. Se acercan días de suerte y éxito.

Números de suerte: 50, 4, 36.

PISCIS

Día para observar y realizar que nada te falta. La energía de los planetas te llevará a ver aquello que realmente tiene valor en la vida. Disfruta de las pequeñas cosas que la vida te regala como un beso, un abrazo, los buenos días, la compañía de alguien que te quiere o una buena conversación.

Números de suerte: 15, 6, 39.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!