Walter Mercado: Horóscopos de hoy 16 de julio

Entérate de lo que te depara el destino este martes 16 de julio de 2020 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti!

ARIES

Dale infinito cariño y atención a todo el que comparte tu techo. Prográmate a ser un ángel de luz para toda tu familia ya que tendrás que vencer con dulzura, una guerra con una figura autoritaria. Problemas, retos decepciones, no faltarán, pero tú tendrás el poder de vencerlo todo.

Números de suerte: 19, 37, 3.

TAURO

La ley del Karma se cumple y sabes muy bien quienes van a ser los afectados. Las dudas se disipan y vences sobre aquellos que quieren hacerte daño. Aprende a decir no a lo que no te conviene. Analiza y profundiza en tus metas y objetivos. Continúa limpiando tu alma, tu hogar y tu vida.

Números de suerte: 9, 18, 3.

GÉMINIS

Vence depresiones, alimentándote de optimismo y fe. Continúan los cambios importantes en tu vida. Todo lo perdido lo ganarás ahora por partida doble. Independízate emocionalmente cortando ataduras y dependencias. No vivas de creencias, vive de experiencias, Géminis.

Números de suerte: 30, 19, 8.

CÁNCER

Combinarás inteligentemente productividad, creatividad, espiritualidad y placer. Estarás más ambicioso tanto a nivel personal como profesional. Ha llegado tu momento de regeneración. Algo que te sorprenderá será el desarrollo de tus facultades extrasensoriales.

Números de suerte: 21, 8, 5.

LEO

No temas invertir en lo que tú presientes te dará dinero y prestigio y no malgastes el dinero en lo que no vas a sacarle provecho. Se impone sacrificar ciertos placeres para poder tener mayor seguridad económica. Según progreses profesionalmente, el dinero se te multiplicará.

Números de suerte: 5, 14, 32.

VIRGO

Espera sorpresas en tu ámbito familiar. Echarás raíces junto a tu familia que te quiere por lo que eres y no por lo que tienes. En el amor, una relación actual se torna difícil pero pasarás la prueba de fuego y luego serás tú quien decida quién se va de tu lado y quién entra se queda.

Números de suerte: 50, 4, 20.

LIBRA

La energía planetaria te ilumina para que logres éxitos en lo profesional. Espera promociones junto a nuevas y mayores responsabilidades en relación a tu trabajo. Lo que signifique expansión mental, educación y viajes se encuentra muy bien aspectado.

Números de suerte: 9, 45, 6.

ESCORPIÓN

Tus problemas de salud están íntimamente relacionados con problemas de amor o sentimentales. Es tiempo de cuidar de tu cuerpo físico como templo Divino donde habita tu espíritu. Si estás en armonía, sereno, seguro de ti mismo y te alimentas sabiamente no tendrás que lamentarte.

Números de suerte: 1, 25, 2.

SAGITARIO

Labora en orden de prioridades. No llegues al extremo del agotamiento. Hogar, pareja y trabajo pelearán por tu atención exclusiva. Da y cumple en la medida de tus fuerzas. Dieta y ejercicios se convierten ahora en una obligación que debes de cumplir para controlar el estrés.

Números de suerte: 33, 12, 49.

CAPRICORNIO

Sales de angustias, de penas calladas y de ataduras perjudiciales. Vuelas ahora con alas propias. Arte, belleza, cultura y el contacto con extranjeros te traerán buena suerte. Es tiempo de compartir tu felicidad con los demás. Espera mucho de tus pocos pero muy buenos amigos.

Números de suerte: 11, 40, 15.

ACUARIO

Te sentirás muy identificado con la naturaleza. Aunque en estos momentos pienses que lo más importante es el dinero y tu seguridad económica, lo que realmente necesitas es trabajar más en tus valores espirituales. Verás el amor reflejado en cada persona, en cada cosa viviente.

Números de suerte: 44, 11, 16.

PISCIS

No le des tanta importancia a lo que otros puedan opinar sobre algo que estas llevando a cabo en estos momentos. Tu futuro está en aquello que más te gusta hacer y no siempre será del agrado de todo el mundo. Tú tienes tu público, esas personas que si saben apreciar o valorar tu trabajo.

Números de suerte: 27, 10, 36.

Nota a lectores: Los horóscopos de Walter Mercado se siguen escribiendo y continua su legado gracias a Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo.

