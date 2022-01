Walter Mercado: Horóscopos de hoy 16 de enero del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este domingo 16 de enero del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Enero trae muchas sorpresas en lo personal y en lo sentimental. Este nuevo capítulo en tu vida comenzará como una aventura y luego se convertirá en una hermosa realidad de la cual no te arrepentirás. Deseas estabilizarte en todos los aspectos antes de pensar en placeres, romances o de todo lo que te distraiga de tus propósitos. Tu Afirmación de hoy: “Me acepto y me amo tal como soy”.

Números de suerte: 8, 49, 24.

TAURO

Eres un taurano nuevo, diferente, decidido a vivir en alegría y felicidad. Ya lo negativo que iba a pasar en tu vida pasó y empieza un nuevo ciclo de bendiciones para ti. Todo este cambio cósmico te llena de energía, vitalidad, de deseos por vivir la vida libre y armoniosamente. Tu salud estará de brillantes. Mejoras tu dieta y tu plan de ejercicios dedicándole más tiempo a tu cuerpo. Tu afirmación de hoy: “Todo está bajo control”.

Números de suerte: 39, 10, 31.

GÉMINIS

Enfrentas asuntos familiares y sentimentales con más control y auto confianza. Sigues consejos de padres o alguna otra figura que representa autoridad en tu vida. Otro cambio importante será que abrirás los ojos de la mente y del alma para ver las cosas tal y como son, sin fantasías ni engaños. Tu afirmación de hoy: “Decreto paz, amor y abundancia en mi vida”.

Números de suerte: 6, 39, 16.

CÁNCER

En el 2022 te dedicas a disfrutar más de la naturaleza y participar en actividades al aire libre o fuera de tu área habitual. Te encuentras persistente en tus logros profesionales. Esta nueva actitud ante la vida hace que tu salud mejore, las relaciones amorosas se armonicen, familiares estén más unidos a ti y tus arcas del dinero comiencen a llenarse. Tu afirmación de hoy: “Decreto felicidad absoluta para mí”.

Números de suerte: 10, 31, 29.

LEO

Enfrenta toda situación de trabajo, económica y familiar con suma calma. Medita, ora y reza no sólo por ti, sino por aquellos que te sacan fácilmente de control, para que Dios los ilumine y aprendan a respetar tu espacio. Si te encuentras en busca de un trabajo lo consigues en un abrir y cerrar de ojos. Tu afirmación de hoy: “La vida me premia por dar lo mejor de mí”.

Números de suerte: 7, 38, 18.

VIRGO

A partir de esta semana se te abren las puertas a nuevos empleos. Eres bien recompensado por todos tus esfuerzos. La energía planetaria favorece la entrega o el pago de dinero adeudado, como también abre puertas a oportunidades laborales que no puedes dejar pasar. Tu afirmación de hoy: “Me abro a ser feliz, saludable y próspero”.

Números de suerte: 18, 30, 26.

LIBRA

En enero te animas a concluir un asunto legal o solicitud que esté pendiente. Muchos comenzarán una carrera o continuarán estudios para su progreso profesional. El año 2022 será para solucionar y progresar. Pones fin a situaciones incómodas y trabajas en todo lo que te proporcione felicidad. Tu afirmación de hoy: “Estoy libre de cargas emocionales y lleno de bendiciones”.

Números de suerte: 20, 33, 17.

ESCORPIÓN

Brillas, te destacas, tocas la gloria con honores y reconocimientos. Continúas rescatando y protegiendo todo lo trabajado, ahorrado y cuidándote de enemigos o personas maliciosas. Vences todo obstáculo y gozas de paz interior. Busca consejo de quienes han tenido éxito y han superado tus mismas dificultades. Tu afirmación de hoy: “Yo puedo vencer cualquier obstáculo”.

Números de suerte: 33, 20, 41.

SAGITARIO

Te sientes rebelde, tienes coraje por las injusticias que se cometen a tu alrededor. Es importante que practiques la paciencia con compañeros, como con tu pareja o enamorado. Evita llevar los problemas del trabajo a la casa. Dinero te llega indirectamente de herencias, dividendos, regalías familiares, pero no por tu propio esfuerzo. Tu afirmación de hoy: “Bendigo cada acción y palabra que hago y digo”.

Números de suerte: 40, 28, 22.

CAPRICORNIO

Has aprendido que las oportunidades no se repiten. Ahora no dejas pasar ni una, pero cuidado, ya que tu impulso desmedido te lleva a cometer errores irreparables. Disfruta de toda tu pasión, pero con la persona correcta. Cuida tu salud, fortalece tus huesos haciendo mucho ejercicio, en especial para fortalecer las piernas y los tobillos. Tu afirmación de hoy: “Vivo lleno de bendiciones, paz y amor”.

Números de suerte: 18, 36, 29.

ACUARIO

Semana para aquellos acuarianos solteros. Se les presentan nuevos romances y aventuras. Estudia bien a tu candidato antes de envolverte en una relación sin futuro. El tema de tu estabilidad financiera te persigue durante todo este mes. El dinero hay que cuidarlo y saberlo gastar. Ponte al día con tus deudas. Tu afirmación de hoy: “Vivo mi presente a plenitud”.

Números de suerte: 5, 27, 11.

PISCIS

Semana para establecer metas y plan de trabajo para lograrlas. Mercurio obstaculiza oportunidades para tu progreso personal y profesional. La Luna Llena te inclina a evitar romances pasajeros. Existirá un grado de inestabilidad entre tus amigos la cual te llevará a ser más paciente y comprensivo con ellos. Tu afirmación de hoy: “Soy un ser bendecido y agradecido”.

Números de suerte: 7, 49, 32.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos

