Walter Mercado: Horóscopos de hoy 16 de diciembre del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este viernes 16 de diciembre del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Lo astral te impulsa como mandato cósmico a expandirte rompiendo fronteras, atreverte a realizar lo que antes te atemorizaba. Ha llegado tu momento para realizar sueños y ambiciones, viajar, conocer otros lugares, otras culturas, otras filosofías que te enriquecerán intelectual y espiritualmente. N

Números de suerte: 12, 15, 22.

TAURO

Verás la mano de Dios en todo lo que se presente. Pondrás tus propias reglas. Se acabó el periodo de ser víctima de aprovechados. Ahora se quedará a tu lado quien sepa apreciar tus quilates como ser humano. El amor será más espiritual que físico. Vivirás más en armonía con tu ser interior.

Números de suerte: 19, 14, 27.

GÉMINIS

Dejarás ahora de ser el niño que llora y se lamenta para convertirte en un adulto serio y responsable. Harás nuevas amistades que te abrirán los ojos a nuevas experiencias en la vida. Cambios fundamentales en tu ámbito familiar se acercan y serán aceptados por ti con comprensión. Unos se van y otros llegan.

Números de suerte: 6, 14, 2.

CÁNCER

La libertad, la independencia económica, personal, emocional y el encuentro con tu verdadero yo, tendrá todo el apoyo de las estrellas. Analiza tu momento actual, visualiza lo que deseas, Cáncer. Ten el valor de ser honesto contigo mismo y decide con mente y corazón qué o quién conviene a tu lado.

Números de suerte: 51, 20, 16.

LEO

Las estrellas te apoyan a lograr tus sueños de amor y a reestructurar tu nueva vida. Cambiarás todo lo que no te agrade y trabajarás en tu desarrollo intelectual y espiritual y te prepararás para todo lo que se va a presentar. No le temerás a nada. Nuevas relaciones sentimentales con almas afines se pronostican para ti.

Números de suerte: 20, 11, 35.

VIRGO

Prográmate para una serie de eventos exitosos. Felicítate por haber vencido guerras, tragedias personales y frustraciones. Tu mente será un manantial de nuevas y excitantes ideas. Estarás más creativo que nunca antes. Aplicarás más interés en tu carrera o profesión. Reconocimientos no faltarán en tu vida.

Números de suerte: 33, 2, 17.

LIBRA

Tu intuición súper desarrollada te guiará como nunca antes. Disfrutarás más de tu vida llevando una agenda donde dividas tu tiempo dándole más importancia a la familia. Serás la voz que se atreve a decir sus verdades e iluminar a otros en busca de una mejor calidad de vida. Día a día crearás tu propio futuro.

Números de suerte: 8, 10, 3.

ESCORPIÓN

Tu profesión tomará una nueva dirección. Se presentan ofertas muy tentadoras. No hagas, no mendigues, no decidas, no obligues en asuntos de amor. Permite que todo se de cómo está escrito. Tendrás a tu lado exactamente lo que te mereces, lo que te has ganado. Nadie que no llene tu vacío interior se quedará a tu lado.

Números de suerte: 39, 23, 18.

SAGITARIO

Leerás claramente en el corazón de todos. Interpretarás silencios, pausas e intenciones. Nada te paralizará, nada te estancará y nada te intimidará. Lo descubres todo, lo intuyes y lo percibes todo. En el amor te estabilizas junto a alguien de diferente edad, pero sumamente comprensivo y muy espiritual.

Números de suerte: 2, 39, 10.

CAPRICORNIO

Estarás muy consciente de tus actos. Entrarás ahora en una fase de introspección para analizar todo lo pasado que ha dejado huella y poder sanar todo lo que te ha afectado o destruido. Controlarás tu impulsividad. Tendrás mayor tacto para no herir los sentimientos ajenos, en especial los de tu familia o de tu pareja.

Números de suerte: 15, 36, 16.

ACUARIO

Dinero te llegará de manera inesperada. Angelitos guardianes protegen todo lo que tú valoras. Creerás en ti, en tus recursos internos, en tu sabiduría natural. Calentarás tu hogar con alguien que no será perfecto pero que podrá y tú podrás ayudar en el crecimiento tanto espiritual como personal.

Números de suerte: 7, 44, 29.

PISCIS

Tu interés en la metafísica te lleva a conocerte mejor y a proyectarte más en el aspecto espiritual que físico. Todas las relaciones falsas, fundamentadas en lástima o dependencia acaban para siempre. Te respetarás, te amaras y te valorarás como nunca antes. Cuidarás de ti tanto en el aspecto físico como espiritual.

Números de suerte: 41. 13, 5.

