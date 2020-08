Walter Mercado: Horóscopos de hoy 16 de agosto

Walter Mercado: estos son los horóscopos de hoy 16 de agosto

Entérate de lo que te depara el destino este 16 de agosto de 2020 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti!

ARIES

Hoy hay una luna en el signo de cáncer que apaga un poco tu impulsividad y esos deseos de pelearte con la familia, hijos, gente querida. Toma todo lo que pase en este día con suma calma. Analiza, piensa en las consecuencias y luego decide qué hacer. Tu afirmación de hoy: “Vivo en total control de mis acciones”.

Números de suerte: 2, 18, 30.

TAURO

Domingo para cuidar de gente muy cercana a ti. Vas a regar amor en los corazones de hermanos u otras personas que necesiten de tus sabios consejos. Deja atrás todo rencor. Suelta aquello que te ancla. Limpia karmas negativos. Siembra paz y amor. Tu afirmación de hoy: “Yo sano mi ser con amor, fe y esperanza”.

Números de suerte: 6, 22, 16.

GÉMINIS

Hoy el tema del dinero y tu futuro económico cobra fuerza. La luna trae inseguridad. Tus pensamientos son un tanto pesimistas. Deseas que por arte de magia todo se resuelva y la espera desespera. En el amor, deja ir de tu mente, suelta a esa persona que ya no está a tu lado. Tu afirmación de hoy: “Nada me falta. Vivo en abundancia”.

Números de suerte: 20, 14, 48.

CÁNCER

La luna contigo altera tus emociones. Deseas estar en control de todos los que crees tienes la obligación de proteger, de ayudar y te olvidas de ti mismo. Esa intranquilidad que sientes debes calmarla haciendo actividades al aire libre, distrayendo tu mente, dedicándote tiempo a ti. Tu afirmación de hoy: “Disfruto de mi propia compañía. Soy libre”.

Números de suerte: 4, 38, 15.

LEO

Permítete vivir el hoy. Deja el pasado atrás que no se va a repetir. Trabaja hoy para tu futuro. Actívate y entra en acción. Posponer tus responsabilidades afecta el resultado que deseas obtener y afecta a quienes dependen de ti. Nada se resuelve por arte de magia. Tu afirmación de hoy: “Tengo el poder de progresar y vivir la vida que deseo”.

Números de suerte: 9, 46,19.

VIRGO

Dudas e inquietudes nublan tu mente en este día. Amistades en problemas afectan tu humor. Evita tomar lo que pasa a tu alrededor de forma personal, no eres responsable de nada. En el amor mejora una relación que estaba un poco fría y distante. Tu afirmación de hoy: “Que nada me afecte y nada me impida ser feliz”.

Números de suerte: 7, 44, 12.

LIBRA

La luna te impulsa a buscar ese trabajo que necesitas. Decisiones importantes se tomarán y debes de estar preparado para lo que ha traído esta pandemia. Los cambios serán positivos. El universo te llevará a donde debes estar. Acepta esa oportunidad que se te brinda. Tu afirmación de hoy: “Estoy seguro que todo saldrá bien”.

Números de suerte: 20, 5, 55.

ESCORPIÓN

El momento de crear, de evolucionar y crecer ha llegado. La luna y su energía despierta en ti ciertas dudas, pero al final sabrás decidir correctamente lo que hacer en el tema de las finanzas, carrera y en el amor. No temas, Escorpio. Lo que decidas será lo correcto. Tu afirmación de hoy: “Agradezco cada oportunidad que llega a mí para ser feliz”.

Números de suerte: 11, 17, 40.

SAGITARIO

Te sientes más intuitivo de lo normal. Esta luna te hace presentir acontecimientos muy importantes que están por suceder. Serás quien vea y advierta o anuncie de milagros y bendiciones que se aproximan. En el amor, deja los celos a un lado, te roban felicidad. Quien te merece no te traiciona. Tu afirmación de hoy: “Sigo mi intuición que no me falla”.

Números de suerte: 9, 40, 26.

CAPRICORNIO

La luna te hace dudar de un sentimiento que creías sentir por alguien. Un sentimiento tan bello que es el mismo que tú debes recibir y darte a ti. Tu corazón se llena de paz al saber que puedes abandonar aquello que te hace daño por tu propio bien. Tu afirmación de hoy: “Me amo tanto que deseo lo mejor para mí”.

Números de suerte: 3, 40, 17.

ACUARIO

El estrés que ha traído la pandemia y los cambios que ha provocado te inclinan a tomar decisiones que antes no eran una posibilidad. En el amor, rompes cadenas de infelicidad. Piensas en ti y deseas un cambio. Si estás con pareja y este amor vale la pena conservarlo, lucharás por ese amor. Tu afirmación de hoy: “Defiendo mi felicidad”.

Números de suerte: 1, 50, 38.

PISCIS

Esta luna te hace buscar la compañía de aquellos que te protegen, cuidan y dan buenos consejos. Eres un ser lleno de bendiciones. Tu sexualidad se resalta. Te sientes viviendo un romance, un gran amor, una nueva ilusión. Si estás en pareja, el amor renace. Tu afirmación de hoy: “Soy un ser lleno de bendiciones. Dios me protege”.

Números de suerte: 4, 33, 16.

Nota a lectores: Los horóscopos de Walter Mercado se siguen escribiendo y continua su legado gracias a Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo.

