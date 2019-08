Walter Mercado: Horóscopos de hoy 16 de agosto

¡Entérate de lo que te depara el destino este viernes 16 de agosto de 2019! Checa las predicciones y hasta tu número de la suerte.

Aries

Olvídate de lo que hacen o dicen los demás. Serénate y haz buen uso de tus habilidades o talentos. Supera esas inseguridades que te atrasan en tu camino por la vida. No te sigas mortificando por nada ni por nadie. Invierte mejor tus energías en lo que verdaderamente te llevará a progresar.

Números de suerte: 37, 20, 16.

Tauro

No te sigas quejando de tu familia y decide ser tú el que siembre la paz. No des oídos a comentarios exagerados. Comunícate con aquellos que amas y exprésales tu amor. Ocúpate de fomentar las relaciones familiares de una manera saludable. Haz de esto una de tus metas en la vida.

Números de suerte: 11, 43, 50.

Géminis

Estarás en las de causar una buena impresión en otras personas. No pretendas querer saberlo todo. Trabajar en conjunto será tu mejor opción. Sé justo en cuanto a tus expectativas sobre una persona más joven que tú. Ten presente que todos somos estudiantes de la escuela de la vida.

Números de suerte: 30, 24, 4.

Cáncer

Rectifica errores recientes y cultiva tus buenas amistades. Cumple con todo lo que le has prometido a tu ser amado. No te destruyas emocionalmente por nadie que no quiere ayudarse a sí mismo. Tendrás la luz para evitar todo aquello que pueda alterar tu paz mental.

Números de suerte: 48, 32, 19.

Leo

Abre tu corazón a los milagros de la vida. Declara y reafirma en este mismo instante, lo que tú deseas que te traiga paz y esa felicidad que tanto anhelas. Comienza por reconocer que en tu interior existe un caudal de sentimientos que son los que te hacen ser uno con la mente Universal.

Números de suerte: 15, 39, 5.

Virgo

La energía planetaria te llena de valor y fortaleza tanto física como emocional, para ir tras aquello que deseas. Defiendes aquello que crees justo. No te dejes intimidar por nada ni nadie. En el amor gozarás de buena compañía. Cupido estará junto a ti disparando sus flechas.

Números de suerte: 6, 23, 18.

Libra

El camino en que te encuentras está algo inestable por lo que se requiere que tomes las precauciones necesarias. Mantén tus pies firmes sobre la tierra y mucho ojo a quien mucho ofrece y nada cumple. Evita estampar tu firma en asuntos que te comprometan por largo tiempo.

Números de suerte: 8, 12, 37.

Escorpión

Lo relacionado a tus relaciones sentimentales se sacude y es muy posible que tengas que revisar decisiones tomadas en el pasado. No te sientes a lamentarte y comienza a trabajar fuertemente a enmendar errores pasados. Ten presente que no hay peor diligencia que la que no se hace.

Números de suerte: 24, 17, 1.

Sagitario

Termina con todo aquello que pueda estarte deprimiendo. Únete a seres que contribuyan con tu progreso emocional y material. Hoy será uno de esos días en que estarás muy acertado en tus decisiones, por lo cual deberás de tener entera confianza en todo lo que realices.

Números de suerte: 10, 5, 28.

Capricornio

Tanto tu familia como amistades y compañeros de trabajo se acercarán a ti buscando consejo, orientación. No le restes importancia y escúchalos. Los astros favorecen la unión familiar y tú llevarás la delantera en este tema. Aquello que aconsejes a otros será muy acertado.

Números de suerte: 24, 37, 11.

Acuario

Encontrarás inspiración en las cosas sencillas que la vida te ofrece. Sabrás valorar de una manera muy especial la belleza de la naturaleza. La música también te servirá de inspiración para establecer un ambiente romántico que gustarás de disfrutar junto al ser amado.

Números de suerte: 38, 14, 2.

Piscis

Cuida tu parte emocional protegiéndote de personas negativas y asociándote con personas positivas que aporten bienestar a tu vida. El ambiente en tu lugar de trabajo podría encontrarse algo tenso por lo que las estrellas te aconsejan toneladas de paciencia y tolerancia para con jefes o superiores.

Números de suerte: 51, 28, 9.

