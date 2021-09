Walter Mercado: Horóscopos de hoy 15 de septiembre

Entérate de lo que te depara el destino este 15 de septiembre de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!

ARIES

Envuélvete en lo positivo, lo nuevo, lo diferente. Rompe con todo lo que te ate al pasado. No des cabida en tu mente a ningún pensamiento derrotista. Ora con mucha fe a tus Ángeles de Luz y pide que te brinden orientación, guía y entendimiento.

Números de suerte: 6, 10, 2.

TAURO

No te arrepentirás de lo que hasta ahora has hecho para lograr tus propósitos. Si actúas valientemente, la buena fortuna no te abandonará y podrás multiplicar tus ingresos. Oportunidades para ser feliz no te faltarán, si sales de falsas lealtades y de entregas exclusivas.

Números de suerte: 25, 34, 21.

GÉMINIS

Así como lo pienses será, por lo cual mucho cuidado a quien le deseas mal ya que podría volverse hacia ti. Sal del espacio negativo y muévete al espacio positivo. No más penas, dolores o sufrimientos. Embellece tu ambiente y comparte tu amor.

Números de suerte: 41, 2, 33.

CÁNCER

Una nueva y diferente filosofía de vida se impone. Revelaciones, sueños y mensajes espirituales te llevarán directo hacia aquello que más te conviene. Te espera un día de profundas emociones. En aquellas relaciones donde había dudas, ahora reina la paz.

Números de suerte: 1, 20, 9.

LEO

Un evento social te llevará a un encuentro romántico. Mucho cuidado de envolverte con quien ya tiene pareja. Investiga bien el terreno ya que este día promete ser uno activo en el amor. Tu mente estará clara para asimilar toda información que resulte para tu beneficio.

Números de suerte: 7, 22, 1.

VIRGO

El horóscopo de Walter Mercado dice que estás en tu mejor momento para expandir tus conocimientos especialmente en el terreno artístico o creativo. Demuestra a otros lo que tú eres capaz de hacer. No te impongas límites y continúa siendo espontáneo en todo lo que hagas. Frecuenta las artes y cultiva la lectura.

Números de suerte: 18, 7, 40.

LIBRA

Te encuentras sumamente activo y dispuesto a envolverte en lo que sea. Domina tu impulsividad, Libra. Sé discreto y aléjate de toda persona conflictiva. No trates de hacer muchas cosas a un mismo tiempo ya que esa es la mejor receta para el fracaso. Ordena tus pensamientos.

Números de suerte: 4, 15, 23.

ESCORPIÓN

No te impongas en asuntos de amor y deja que las cosas se den con naturalidad. Ese capricho tuyo podría dejarte muchos sinsabores y malos ratos. Mide los pros y los contras de toda decisión a tomar. Infórmate, no te lances a ciegas en lo que no conoces bien.

Números de suerte: 23, 6, 39.

SAGITARIO

Procura que todo lo que hagas hoy te salga bien. Esfuérzate por dar lo mejor de ti. Enfrenta todo problema con mucha fe, que lo solucionarás. No permitas que nada te afecte ya que todo en la vida tiene remedio. Disfruta de las actividades con familia y amistades.

Números de suerte: 13, 2, 11.

CAPRICORNIO

Controla la mente y los nervios con la fuerza de voluntad que eres capaz de ejercer cuando te lo propones. No te agotes esperando que tu familia o pareja cambie. Descansa tu mente por medio de la meditación. Procura estar en un ambiente tranquilo y rodeado de aquellas cosas que te brinden paz.

Números de suerte: 5, 1, 26.

ACUARIO

Aquellos que te envidian se pasarán haciendo todo lo posible para crearte nuevos problemas. La seguridad y la fe que tengas en ti mismo será tu carta de triunfo. Sé muy cauteloso y sobre todo selectivo, con las personas que te rodean. No permitas que nada ni nadie te saque de tu centro.

Números de suerte: 31, 4, 39.

PISCIS

Enfrenta la realidad y ve directamente al grano, al corazón de los problemas que tengas que solucionar. Apártate de personas de mala reputación. No des margen a los malos entendidos, especialmente si se trata de tu familia o de la persona amada. Pon todo por escrito para que tengas evidencia de lo que hiciste o dijiste.

Números de suerte: 37, 8, 19.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

