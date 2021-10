Walter Mercado: Horóscopos de hoy 15 de octubre

Entérate de lo que te depara el destino este 15 de octubre de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!

ARIES

Te estabilizas, Aries. Los problemas de dinero comienzan a resolverse y recuperas el balance y tranquilidad. Nuevos retos en lo personal te llevarán a crecer emocionalmente y te encaminarás en la vida con mayor seguridad. Finalmente te encontrarás en el sitio correcto y en el momento correcto.

Números de suerte: 20, 9, 29.

TAURO

El horóscopo de Walter Mercado dice que pienses bien antes de hablar para que no ofendas con tus palabras. Desarrolla mayor confianza en ti mismo. No te dejes afectar por los problemas, aunque por el momento no veas solución. Acepta que no eres perfecto y comienza a corregir tus llamados defectos y enfatiza en tus virtudes.

Números de suerte: 41, 9, 5.

GÉMINIS

Disfruta intensamente de todo y de todos. Continúa superándote en todos los aspectos de tu vida. No invalides tu progreso con dudas o miedos. Libérate de lo que te limita. Continúa dándole forma a tus sueños. Ten presente que todo forma parte de un plan perfecto en el cual tú eres un protagonista.

Números de suerte: 30, 10, 3.

CÁNCER

Haz buen uso de tus talentos para que tus ideas sean desarrolladas. Tú ya te encuentras listo para establecer tus propios términos y condiciones. Recuerda que no todo es trabajo. Separa tiempo para divertirte. Sucesos inesperados alteran tu rutina diaria, pero de una manera positiva.

Números de suerte: 16, 26, 11.

LEO

Una relación platónica se va materializando en tu vida, pero cuidado con los amores a primera vista. Evita caer en estado de ansiedad. Toma tu tiempo y vive en paz y tranquilidad. No importa la edad que tengas, el amor y el romance estarán presente en tu vida.

Números de suerte: 42, 6, 12.

VIRGO

Ahora cualquier cosa puede suceder. Mantén tu mente abierta a cualquier posibilidad de cambio. Resuelve los problemas uno a uno y no todos a la misma vez. Revisa y confirma tus citas y tus compromisos, doblemente. No dejes nada a la casualidad. Cuida de tu información personal.

Números de suerte: 15, 8, 5.

LIBRA

Una nueva filosofía de vida se está implementando en tu vida. Decides tener menos preocupaciones y hacer más énfasis en disfrutar. El amor llegará a tu vida. Ahora sientes la necesidad de saber o comunicarte con aquellos que están lejos de ti. Hazle llegar un mensaje a esa persona de interés antes de que sea muy tarde.

Números de suerte: 14, 10, 6.

ESCORPIÓN

Revisa el presupuesto familiar para tener armonía en el hogar. Responsabilidades inesperadas te dan la oportunidad de salir de tu rutina profesional y también de ganar dinero. Analiza bien las opciones que tienes antes de tomar una decisión final. Concéntrate en mejorar tus relaciones.

Números de suerte: 14, 7, 34.

SAGITARIO

Algo importante se está cuajando en el plano profesional y romántico para tu bienestar y felicidad futura. Pon en práctica tus ideas y lo que has aprendido. Confía en tu psiquismo. Enfréntate a tus debilidades y te darás la oportunidad de superarlas antes de que se conviertan en un problema.

Números de suerte: 35, 20, 14.

CAPRICORNIO

Te encuentras en un periodo de mucho cambio, debes escoger lo que más te conviene y no dejarte llevar por promesas. Si das comienzo a una nueva relación, cuídala con mucho esmero. Si buscas un cambio de empleo o posición, piensa bien las cosas antes de tomar una decisión final.

Números de suerte: 39, 19, 44.

ACUARIO

Procura tener calma y paciencia al comunicarte. El usar colores brillantes al vestir te dará energía positiva. Mucho cuidado con las relaciones románticas en tu lugar de trabajo. Mantén las cosas separadas para que no tengas que dar explicaciones a tus empleados o superiores.

Números de suerte: 11, 17, 26.

PISCIS

Distribuye mejor el tiempo, es la llave para tu éxito. Mantén siempre una actitud positiva y obtendrás respuestas positivas. Un aura de misterio rodea tu carrera o tus relaciones familiares. Tus talentos de buen detective, la paciencia y tu cariño podrán llegar a descubrir secretos ocultos.

Números de suerte: 1, 4, 28.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

