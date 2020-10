Walter Mercado: Horóscopos de hoy 15 de octubre, así te irá

Entérate de lo que te depara el destino este 15 de octubre de 2020 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti!

ARIES

Toma tiempo y espacio para reflexionar sobre quien realmente te conviene a tu lado. Sobrevivirán las relaciones fundamentadas en la honestidad y en la compatibilidad especialmente en lo sexual. Hablarás menos, fantasearás menos pero actuarás y decidirás con mente y corazón.

Números de suerte: 32, 10, 50.

TAURO

Quédate tranquilo y deja que el amor te busque y te encuentre. No te precipites en dar el sí o en el compromiso obligado. Estarás más acertado al escoger amistades. Tendrás menos amistades pero todas serán más honestas, sinceras y educativas. Nadie de tu pasado podrá darte la felicidad soñada.

Números de suerte: 15, 4, 33.

GÉMINIS

Le impondrás tu originalidad a todo lo que hagas. Lo esotérico, lo místico te unirá más a las fuerzas divinas espirituales. La musa de la inspiración despertará en tu interior y podrás sacarle provecho a tus talentos ocultos. Excelente periodo para continuar con estudios, cultivando tu espiritualidad.

Números de suerte: 8, 25, 22.

CÁNCER

Divide sabiamente el tiempo para que puedas hacer tus deberes y sacar espacio para relajarte y divertirte. Tu familia te apoyará ahora en lo que necesites. Vas a estar más alerta a oportunidades profesionales y financieras. Fuerzas poderosas laboran siempre a tu favor, Cáncer.

Números de suerte: 31, 40, 1.

LEO

Tu estrella brilla con mayor intensidad, Leo. Vas a disfrutar ahora de tu profesión y le vas a sacar muy buen partido a todo negocio que emprendas ahora Se amplían tus horizontes y el optimismo te impulsará a lograr todo lo que te propongas. Todo viaje corto o largo te conviene.

Números de suerte: 6, 13, 48.

VIRGO

El dinero se multiplicará especialmente si laboras en algo creativo, artístico o relacionado con el mundo de las comunicaciones. Si buscas pareja, lo astral te llevará a unirte en cuerpo y alma con alguien afín. Estarás enérgico, determinado y más rápido para aprovechar oportunidades.

Números de suerte: 1, 28, 17.

LIBRA

Tu corazón se abrirá a nuevas relaciones sentimentales. Conocerás gente fascinante e inspiradora que te envolverán en su energía positiva. Te buscan, te invitan, te solicitan y no habrá espacio donde tú no brilles. Vivirás experiencias importantes pero no te lances a uniones precipitadas.

Números de suerte: 35, 44, 10.

ESCORPIÓN

Tu sola presencia inspirará cariño, ternura, afecto y admiración. No coquetees con el peligro y no permitas que te deslumbren con apariencias bonitas y falsas promesas. Quédate con aquellos que han probado quererte en las buenas y en las malas. Serás ejemplo de esperanza y superación.

Números de suerte: 18, 2, 33.

SAGITARIO

Practica diariamente la meditación y bendice a todo aquel o a todo lo que encuentres en tu camino. Levántate dando gracias y recuerda que todo lo que ocurre son lecciones para evolucionar en el plano físico. El odio, el rencor y la venganza te llevarán a enfermedades del cuerpo, la mente y el espíritu.

Números de suerte: 17, 3, 28.

CAPRICORNIO

Vas a entender por fin que todo lo que eres en tu exterior, viene de lo que alimentas en tu interior. Realizarás que el mundo será pequeño para lo que tú quieres y puedes hacer, Capricornio. No permitirás que seres tóxicos y desajustados te saquen de lo ya decidido por ti.

Números de suerte: 44, 13, 26.

ACUARIO

Las puertas que estuvieron cerradas para ti, se abren ahora de par en par. El Cosmos te protege de enemigos gratuitos y ocultos. Lo que otros digan o comenten de ti, no será problema tuyo, sino de ellos. Piensa más en ti y te pondrás en un altar para que te admiren y te valoren.

Números de suerte: 31, 49, 5.

PISCIS

Dale rienda suelta a lo que te dicta tu imaginación y crea arte, belleza. Se incrementa tu potencial de ganar más dinero y prestigio personal. Confía plenamente en tu voz interior que nunca te ha fallado. Cuidado, mantente alerta a oportunidades y ofertas que lucen maravillosas.

Números de suerte: 9, 30, 27.

Nota a lectores: Los horóscopos de Walter Mercado se siguen escribiendo y continúa su legado gracias a Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo.

