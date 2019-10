Walter Mercado: Horóscopos de hoy 15 de octubre

¡Entérate de lo que te depara el destino este martes 15 de octubre de 2019! Checa las predicciones y hasta tu número de la suerte.

Aries

Echa a un lado las lamentaciones, la pena que sientes por ti mismo y dale gracias a Dios por lo que tienes ahora. Vive la vida a plenitud, con alegría y con una mente positiva. Si estás soltero(a), surge en tu vida un corto romance que te dejará muy gratos recuerdos.

Números de suerte: 28, 9, 1.

Tauro

Alguien se acerca aportando nuevas ideas y nuevas esperanzas. Comienza hoy mismo a enterrar traumas de la niñez para que pueda nacer una nueva persona en ti. Corta, de una vez y por todas, esos hilos que te atan al pasado. Libérate para que puedas comenzar una nueva etapa en tu vida.

Números de suerte: 6, 45, 37.

Géminis

Anota todo lo que sueñes ya que te estarán llegando mensajes de guía u orientación en tus sueños. Encontrarás respuesta a un problema que tal parecía no tener solución. Podrás disfrutar junto a los tuyos con mayor paz mental y espiritual. La suerte está contigo.

Números de suerte: 10, 50, 3.

Cáncer

Lo económico te está causando dolores de cabeza. Has exagerado en tus gastos y ahora estás sufriendo las consecuencias. Pon mayor interés en organizarte y en estabilizarte financieramente. No sigas comprando regalos costosos. Regala amor, comprensión, tiempo y alegría.

Números de suerte: 3, 45, 2.

Leo

Sigue adelante con tus planes que dinero no te faltará. Tú tienes ahora el éxito asegurado en todo lo que hagas. Lánzate a aventurar por nuevos caminos y verás tus sueños realizarse. Amigos y familiares compartirán contigo durante los próximos días y te apoyarán en todo.

Números de suerte: 18, 5, 40.

Virgo

El miedo que vive en ti, recházalo, déjalo ir de tu interior. Confía en tus ángeles de luz que nunca te abandonan. Piensa que ya tienes lo que estás esperando, lo que deseas para ti. Relájate y disfruta intensamente del momento presente. Vive en sintonía con la naturaleza.

Números de suerte: 20, 15, 2.

Libra

Se impone que desplaces tus talentos únicos, creativos. Decora tu hogar, tu jardín, tus alrededores. Créate un ambiente agradable, acogedor. Rodéate de luces, flores y piezas de arte que te sirvan de inspiración y en donde puedas relajarte, meditar y escuchar buena música.

Números de suerte: 8, 22, 31.

Escorpión

Confronta a esa persona con la que últimamente has tenido ciertas diferencias y dile abiertamente cómo te sientes. No aceptes aquello que no entiendes o que no esté claro. Limpia tu ambiente de negatividades y disfruta de la magia que envuelve cada día de tu existencia.

Números de suerte: 2, 7, 34.

Sagitario

Podrías estar lamentándote por desarreglos hechos en relación a tus finanzas en los últimos días. Es importante que lleves a cabo cambios en la manera en como administras tu dinero, si es que quieres salir adelante. No pongas en juego tu estabilidad económica y emocional.

Números de suerte: 7, 32, 10.

Capricornio

No guardes rencores ya que envenenan el alma. Abre tus puertas al amor y no te estanques en lo negativo. Tienes ante ti muchas razones para sentirte feliz, completo y realizado, aprovéchalas. Si tienes algún asunto pendiente hoy es el mejor día para resolverlo.

Números de suerte: 19, 8, 43.

Acuario

Sácale partido a toda esa creatividad que habita en ti. Hoy es un buen día para hacerlo. Comienza a darle forma a tus planes y verás cómo atraes el dinero, que tanta falta te hace para esos gastos extras que se presentan inesperados, y también para esas vacaciones que tanto deseas.

Números de suerte: 41, 19, 26.

Piscis

Un sentido de renovación te embarga aunque se te presenten problemas que detengan tu progreso momentáneamente. Sácale el mejor provecho a todo, Piscis. Alguien te Hará un regalo que has deseado por mucho tiempo. Tendrás suerte en el amor y en los juegos de azar.

Números de suerte: 19, 1, 28.

