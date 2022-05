Walter Mercado: Horóscopos de hoy 15 de mayo del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este domingo 15 de mayo del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

La Luna llena te baña de energía positiva. Momento ideal para llenarte de buena vibra. Visita la playa, rio o cualquier cuerpo de agua. Lo importante es conectarte con el universo. Un viaje corto se anuncia para ti. En el amor te sientes cómodo, pero deseas aún más atención. Tu afirmación de hoy: “Vibro en total armonía con el Universo”.

Números de suerte: 8, 39, 18.

TAURO

La Luna llena está en tu mansión del amor, uniones y asociaciones. Paciencia y mucho amor con tu pareja o persona de interés. Sus cambios de humor te confunden. Evita tomar toda acción o palabra de otros de forma personal. Cada cual tiene su forma peculiar de desagotarse. Tu afirmación de hoy: “Nada me afecta. Vivo en completa paz, amor y abundancia”.

Números de suerte: 19, 37, 28.

GÉMINIS

La luna llena altera el ambiente en tu núcleo familiar, en especial con la figura materna. Es necesario mantener la calma y que seas tú quien controle todo problema o aclare malentendidos. En el amor estás fuerte y no te dejas usar por nadie. Tu afirmación de hoy: “Me alejo de todo aquello que sea tóxico para mí”.

Números de suerte: 18, 34, 27.

CÁNCER

La Luna en el elemento agua altera aún más tus emociones, tus deseos más profundos. Evita alimentar tu dolor por quien ahora no está presente. Este domingo, limpia tu entorno de todo lo que ya no uses. Mueve la energía de tu hogar, reorganiza muebles. Tu afirmación de hoy: “Me libero de lo que no necesito para recibir lo que me hace falta”.

Números de suerte: 20, 37, 17.

LEO

Este domingo se agudiza el impulso de comprar, gastar dinero en lo que no te hace falta. Hazlo. Te lo mereces por lo mucho que has trabajado para lograr lo que hasta ahora tienes. La luna te inclina a complacer tus gustos. En el amor sé detallista y regálale algo también. Tu afirmación de hoy: “Todo lo que doy de corazón se me multiplica en bendiciones”.

Números de suerte: 18, 34, 14.

VIRGO

Esta luna llena es ideal para hacer una magia o ritual para todos, en especial para ti, Virgo. Se despierta tu psiquismo, tu lado místico y espiritual. Limpia tu aura, tu casa y bendícela para que nunca te falte la paz, salud y prosperidad. Tu afirmación de hoy: “Recibo solo bendiciones y por ello agradezco”.

Números de suerte: 20, 37, 16.

LIBRA

La Luna llena es sutil y benigna contigo. Durante el día y la noche disfruta de escuchar la naturaleza o tu música favorita. Canta, baila, expresa tu arte o talentos. Inspírate en lo que realmente te gusta hacer. Noticias llegan de hermanos o familiares en el extranjero. Tu afirmación de hoy: “Decido ser feliz”.

Números de suerte: 11, 38, 46.

ESCORPIÓN

La luna se encuentra en tu signo hoy. Casi es luna llena y comienzas a sentir sus efectos. Te encuentras muy emotivo, sensible, misterioso y pasional. Se resaltan tus dotes psíquicos. Ese brujo o brujita que vive en ti te inclina a celebrar ritos, conjuros y magias para atraer el amor, el dinero y la salud. Tu afirmación de hoy: “Puedo lograr todo aquello que deseo”.

Números de la suerte: 7, 39, 11, 10.

SAGITARIO

Esta luna llena de misterio y encantamiento aviva el fuego y la pasión en ti. Todo lo prohibido te atrae, tienta tu mente y corazón. Deseas romper cadenas que te limitan el ser feliz. Abandonas vicios, adicciones, hábitos tóxicos con el único fin de liberarte de todo lo que te hace mal. Tu afirmación de hoy: “Soy responsable de buscar mi bien y felicidad”.

Números de suerte: 30, 26, 43, 11.

CAPRICORNIO

Buscas la compañía de amigos que inyecten nuevas emociones a tu vida. Necesitas aprender de otros la clave que los lleva a gozar de relaciones estables, felices y con futuro. Renuncia a sacrificarte por quien te usa y manipula. Esta luna llena es ideal para darte un baño de purificación. Tu afirmación de hoy: “Me abro a ser feliz y a vivir en paz”.

Números de suerte: 20, 6, 18, 13.

ACUARIO

Los acuarianos deben ser muy tiernos con el ser amado. La luna altera las emociones. Todo asunto delicado debe discutirse la próxima semana si deseas tener éxito en tu propósito. Poner más preocupación o problemas sobre sus hombros te resultará contraproducente. Tu afirmación de hoy: “Gracias, te amo”.

Números de suerte: 29, 45, 13.

PISCIS

Este domingo debes descansar y cuidar de tu persona. Día para embellecerte o hacer lo que nunca tienes tiempo de realizar. Es momento de complacerte y dejar de complacer a otros. El amor te exige grandes pruebas de lealtad y compromiso. Cuida tu salud, en especial tu piel y huesos. Tu afirmación de hoy: “Declaro armonía total en mi vida”.

Números de suerte: 26, 36, 38.

