Walter Mercado: Horóscopos de hoy 15 de julio

Entérate de lo que te depara el destino este míercoles 15 de julio de 2020 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti!

ARIES

Aprovecha hoy para organizarte y ponerle fin a proyectos pendientes en tu hogar. Lo relacionado con las finanzas se enfatiza favorablemente para ti. Ya sabes lo que quieres, a dónde quieres llegar y cómo lo vas a conseguir. Superas obstáculos y resuelves problemas.

Números de suerte: 18, 25, 26.

TAURO

Las especulaciones en negocios serán exitosas, pero se recomienda estudiar cuidadosamente cada situación. No dejes que personas pesimistas y sin visión detengan tus aspiraciones, tu creatividad. Tú tienes todo a tu favor para triunfar. Aprovecha el momento presente al máximo.

Números de suerte: 4, 8, 30.

GÉMINIS

Ya nada será como antes Géminis ya que harás todo lo posible por liberarte de aquello que te molesta, te limite o te aprisione. Romperás con lo rutinario y convencional. Créate tu propio mundo en donde puedas relajarte y descansar tanto física como mentalmente.

Números de suerte: 25, 12, 9.

CÁNCER

Todo proyecto creativo resultará exitoso. Asuntos de familia que han sido ignorados salen a la luz para que les resuelvas. Te sentirás dueño de tu propio destino y estarás arriesgado al tomar decisiones importantes para tu futuro. Da paso una etapa en tu vida de progreso personal y material.

Números de suerte: 16, 42, 15.

LEO

Argumentos por política o religión serán los que te lleven a decir aquello que no debes o puedes. Controla tu temperamento, controla el elemento fuego que te representa. Busca y vive la paz interior. No tomes nada personal y ríete de quien intenta sacarte de tu centro y no lo logrará.

Números de suerte: 11, 17, 6.

VIRGO

Complácete, Virgo. Hoy será uno de esos días para mimarte, darte baños de relajación, estrenarte ropa nueva o ir al salón de belleza. Disfrutarás de momentos únicos, mágicos especialmente si tienes un nuevo amor. Toda la energía planetaria te llevará a disfrutar de la vida.

Números de suerte: 15, 32, 7.

LIBRA

Te sentirás en confianza de que podrás superar todo obstáculo que se presente. Si has estado un tanto agotado te recuperas y recobras tus energías rápidamente. Aunque tengas muchos compromisos y cosas por hacer no te faltará la energía necesaria para hacer y lograr lo que te propongas.

Números de suerte: 21, 10, 7.

ESCORPIÓN

Se sienten corrientes de inestabilidad en tus relaciones personales. Evita mostrarte desafiante ante tu pareja o podrás lamentar la situación que tú mismo has creado. Toda actividad de beneficio hacia los demás te será recompensada. Conocerás a personas calves para tu progreso.

Números de suerte: 6, 4, 33.

SAGITARIO

Evita ser exigente con tu pareja. No seas tú el que provoque la guerra. Tus palabras y tu manera de comportarte pueden llevar el mensaje equivocado. Comparte, escucha y dale el espacio necesario que esa persona especial en tu vida necesita para crecer y realizarse.

Números de suerte: 27, 13, 2.

CAPRICORNIO

Comenzarás algo nuevo a nivel personal como profesional. No necesitarás muletas para sentirte completo, realizado. Estarás muy cómodo en tu piel y le dejarás saber al mundo tu sentir. Pasará en tu vida aquello que nunca imaginaste. Te sorprenderá el cambio que se va a manifestar.

Números de suerte: 30, 6, 1.

ACUARIO

Las cosas no sucederán en el tiempo que tenías planificado, pero se irán dando poco a poco. No te adelantes a los acontecimientos y deja que todo suceda en su tiempo. Muchos quedarán sorprendidos de lo que eres capaz de hacer. Algo que parecía estancado cobra nueva vida.

Números de suerte: 31, 8, 26.

PISCIS

Tu transformación personal sigue su curso. Te enfrentarás a lo que más temes con valentía y puedes estar seguro que lo superarás. Querrás aprender, educarte, entender mejor las nuevas técnicas del mundo moderno que a la vez te abrirán muchas puertas para crecer profesionalmente.

Números de suerte: 9, 32, 18.

Nota a lectores: Los horóscopos de Walter Mercado se siguen escribiendo y continua su legado gracias a Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo.

