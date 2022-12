Walter Mercado: Horóscopos de hoy 15 de diciembre del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este jueves 15 de diciembre del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Cuidado de hacer todo muy deprisa. En ocasiones eres muy soñador y te hace falta que alguien te haga bajar de esa nube y te señale la realidad. Tus ideas sobre un asunto personal son ahora muy intensas y apasionadas. No tengas miedo a la crítica, muchas veces aprendemos de ella.

Números de suerte: 9, 22, 41.

TAURO

Tendrás más energía hoy que de costumbre y esto te pondrá un tanto inquieto y con poca paciencia para con aquellos que no vayan a la misma velocidad que tú. Cuida tu palabra, especialmente para con aquellas personas más jóvenes que tú. No pretendas que todo el mundo haga lo que tú digas y sé más flexible.

Números de suerte: 7, 16, 44.

GÉMINIS

Estarás muy inquieto, Géminis. Comenzarás a hacer planes para cambiar de residencia, mudarte a otro lugar, si es que no lo has hecho todavía. Un trabajo o labor desde tu hogar te dejará buenas ganancias Te interesarás ahora en buscar información sobre tus raíces, en saber más de los tuyos y de tu origen.

Números de suerte: 32, 12, 5.

CÁNCER

Tu pasión por todo aumenta y podrás comunicar tus sentimientos con mucho dramatismo, sinceridad y originalidad. Te deleitarás y disfrutarás mucho de ver a los demás progresar. Tu libre y artística personalidad se estimula aún más con la energía positiva de los planetas que exaltan tu expresión creativa.

Números de suerte: 7, 14, 10.

LEO

Organízate, Leo. Tienes mucho qué hacer y poco tiempo para llevarlo a cabo. No te conformarás con estar en un solo lugar por mucho tiempo ya que querrás salir, compartir, hablar con amigos y familiares. Tu inquietud podrá degenerar en impaciencia. Tu comunicación será inteligente y placentera.

Números de suerte: 15, 9, 49.

VIRGO

Sientes que no te comprenden y es por eso que prefieres callarte tus asuntos personales. Estás muy intuitivo pero reservado a la misma vez. Tendrás éxito dando consejos y manejando los problemas de otras personas, pero en el aspecto personal no te será fácil comunicar tus sentimientos o tus intimidades.

Números de suerte: 4, 22, 19.

LIBRA

Todo trámite legal que tengas en el día de hoy tomará un giro inesperado que de seguro te favorecerá. Tu magnetismo personal hará que tengas éxito en cualquier asociación que formes o dirijas tú. Esta magia se esparcirá sobre tu relación con tu pareja y con tus compañeros de trabajo o estudios.

Números de suerte: 11, 50, 8.

ESCORPIÓN

Todo lo relacionado con estudios o viajes está maravillosamente aspectado para ti. Si has estado pasando por alguna enfermedad o achaque, llegó tu momento de recuperación. Saca de tu vida todo aquello que te ocupe espacio y no le estés dando uso. Haz espacio en tu hogar y en tu vida para lo nuevo que viene.

Números de suerte: 1, 14, 45.

SAGITARIO

Tu eficiencia en todo lo que hagas será notable. No dejarás nada sin terminar y pondrás orden en todo aquello donde antes tenías un caos. Tu salud volverá a ser un tema importante para ti. Buscas nuevos métodos y otras alternativas más seguras y naturales para mantenerte en óptimas condiciones.

Números de suerte: 3, 17, 30.

CAPRICORNIO

Los nervios y las tensiones tienen que ser eliminadas. Es momento de disminuir tus actividades físicas y recargar tus baterías. Siempre te has esforzado por dar lo mejor de ti. Tu salud debe ser lo más importante ahora y el agotamiento será uno de tus peores enemigos. Un retiro espiritual obrará maravillas en ti.

Números de suerte: 10, 5, 28.

ACUARIO

Tendrás ahora muy poca paciencia para con aquellos que no están de acuerdo con tus planes y esto traerá tensión, especialmente en tus relaciones. Satúrate de nuevas energías y comparte amablemente con todos a tu lado. Únete a personas que piensan como tú y que comparten tus mismos intereses.

Números de suerte: 36, 12, 7.

PISCIS

Muévete hacia lo que te guste hacer. El estudio será tu clave para el éxito, pero toma las cosas con calma y concéntrate en una sola cosa a la vez. Tienes un mundo por delante para desarrollarte tanto en el aspecto personal como material. No hay nada que tú no te propongas en la vida que no puedas conseguir.

Números de suerte: 3, 21, 35.

