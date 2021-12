Walter Mercado: Horóscopos de hoy 15 de diciembre

Entérate de lo que te depara el destino este miércoles 15 de diciembre de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Si tienes que cambiar, mejorar o restaurar algo en tu hogar este es el momento para hacerlo. Las estrellas te llenan de energía para hacer lo que te propongas y te apoyan en cualquier proyecto que tengas para esta semana. Las relaciones de familia se restablecen gracias a tu diplomacia y comprensión.

Números de suerte: 20, 6, 18.

TAURO

La energía planetaria te impulsará a buscar, indagar, aprender otro idioma o educarte más. Gustarás de viajar así que todo viaje que tengas en mente será muy exitoso. Vas a disfrutar de hacer lo tuyo y dudarás en poner ese toque individual y único de tu impactante personalidad.

Números de suerte: 3, 22, 9.

GÉMINIS

Crece tu popularidad entre amigos y conocidos, pero no obstante estás selectivo al escoger tus amistades. Tu mente está activa y alerta a todo lo que está pasando a tu alrededor. Recuerda que tú eres parte de esta creación divina. Tu liderazgo y buena comunicación son la clave para tu bienestar futuro.

Números de suerte: 8, 17, 24.

CÁNCER

Todo irá sobre ruedas por el momento, pero no olvides que pueden aparecer retos en tu camino. Mantente alerta al que busca aprovecharse de ti. La comunicación con hermanos y parientes se enfatiza favorablemente. En el amor conquistarás al ser amado de la manera más amorosa que eres capaz.

Números de suerte: 15, 3, 22.

LEO

Exprésate con simpleza, sin dramatismo, tú no lo necesitas para demostrar tu grandeza. Lo que tienes y lo que te está ocurriendo en estos momentos son consecuencias de tus actos en el pasado. Es momento de reconstrucción, reparación y recuperación ya sea en tu vida personal como en trabajo.

Números de suerte: 8, 5, 32.

VIRGO

Todo viaje al extranjero será una experiencia que no olvidarás. Cuida de no gastar más de lo estipulado. Si estás soltero(a) hay muchas probabilidades que encuentres el amor en donde menos tú lo esperas. Si estás casado o comprometido evita competir por poder con tu pareja.

Números de suerte: 3, 14, 38.

LIBRA

Tendrás ahora el poder de convencer y lograr que otros te apoyen en tus ideas o planes. Será sabio unirte a personas de experiencia y asimilar todo lo que te puedan enseñar. Habrá mucho intercambio de ideas y mucha diversión cuando te reúnas con amigos y personas de tu nivel intelectual.

Números de suerte: 5, 33, 1.

ESCORPIÓN

Muévete hacia tus objetivos, llama, escribe y ponte en contacto con aquellos que sabes pueden ayudarte a conseguir lo que quieres. El hogar y la familia siguen siendo tus motivos de preocupación. Un viejo amigo vuelve hacer contacto contigo. Periodo excelente para planificar tu futuro inmediato.

Números de suerte: 11, 42, 37.

SAGITARIO

Las relaciones familiares se convierten en lo primero para ti por lo que les dedicarás más tiempo. Será difícil sacarte fuera de tu balance emocional. Comienza una nueva etapa en tu vida donde vendrán cambios que te ayudarán a lograr las condiciones que te hagan sentir seguro y satisfecho.

Números de suerte: 7, 15, 49.

CAPRICORNIO

El éxito de todo lo que hagas dependerá de las acciones que tomes ahora. Si te quedas esperando que algo suceda y no te mueves hacia una dirección, nada sucederá. No es el momento para adaptarte a las cosas que no te gustan, sino de cambiarlas para aquello que te hace feliz y te complace.

Números de suerte: 44, 15, 10.

ACUARIO

Gustarás de expresar tus sentimientos a los demás, especialmente a tus seres queridos. Lo oculto, lo misterioso llamará tu atención. Tus creencias religiosas se ponen a prueba. Serás la persona que dará la solución a problemas de otros, especialmente si son de dinero, pero sin afectar tu bolsillo.

Números de suerte: 5, 30, 16.

TE PUEDE INTERESAR: Aventúrate con el paisaje contrastante de Chachalacas, Veracruz en donde encontrarás una playa espectacular rodeada de dunas salvajes

PISCIS

Gustarás de estar rodeado de personas de mentalidad joven que puedan exaltar tu curiosidad y tengan tu misma forma de ver la vida. No desatiendas tu salud, sigue buscando soluciones, no te des por vencido. La comunicación con tu pareja se estimula si eres alegre y positivo.

Números de suerte: 2, 20, 4.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!