Walter Mercado: Horóscopos de hoy 15 de agosto del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este lunes 15 de agosto del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Tus encantos personales se enfatizan. Querrás verte bien, lucir bien e invertirás más en tu belleza. Tu sentido del buen estilo al vestir es excelente. No obstante cuida de no gastar más de lo planeado. Revisa tu carro y ponte al día en su mantenimiento. No dejes nada para después.

Números de suerte: 50, 17, 1.

TAURO

Cuídate de tus reacciones y no te dejes llevar por lo primero que escuchas. Tómate el tiempo para estudiar la situación, piensa bien lo que vas a decir y después actúa. Cambiarás tu manera de pensar en cuanto a una relación amorosa. Ten presente que lo que comuniques sea con amor.

Números de suerte: 4, 9, 13.

GÉMINIS

Antes de empezar algo nuevo, investiga bien en lo que te envuelvas. Lo que esperabas tendrá algunas demoras, pero tu paciencia te dará buenos resultados. El apegarte a cosas materiales y no compartirlas con los demás, te traerá problemas innecesarios, especialmente si tienes pareja.

Números de suerte: 15, 8, 23.

CÁNCER

No exijas lo que no puedas dar. Tus emociones te delatan y no podrás disimular tus estados de ánimo. Los enfrentamientos con mujeres, amigas o familiares serán de mucha intensidad. Podrás aprender mucho de ti, si eres paciente y escuchas lo que otros tienen que decir.

Números de suerte: 2, 26, 40.

LEO

Expresa tus necesidades y deja saber a los demás lo que esperas del mundo, pero ten en cuenta los sentimientos y necesidades de aquellos que comparten la vida diaria contigo. Sin ellos no podrías llegar a donde quieres ir. Tus puntos son válidos, pero los de los demás también lo son.

Números de suerte: 33, 6, 24.

VIRGO

No te dejes intimidar por los problemas pensando que no tienes salida. Muévete, busca alternativas para salir adelante. No te sientes a lamentarte, porque no llegarás a ningún lado. Tienes que tomar acción y comenzar a cambiar tu vida. Ora, comunícate con tus ángeles de luz.

Números de la suerte: 9, 13, 5.

LIBRA

Pon en orden tus cosas personales. Organiza tu cuarto, tu escritorio, tu casa. El orden te preparará para llevar a cabo el trabajo con más eficacia y prontitud. No hagas sentir a otros culpables o responsables por lo que te esté pasando. Toma responsabilidad por tus actos o acciones.

Números de suerte: 8, 18, 33.

ESCORPIÓN

Lo que mantenías en secreto se hace público. Espera reacciones positivas y negativas. Lo importante es que no te afecte. Tu habilidad en las relaciones públicas está bien aspectada, por lo tanto, podrás salir a flote de cualquier situación. Trabajar o compartir en grupo será de beneficio para ti.

Números de suerte: 9, 30,16.

SAGITARIO

Buen día para recogerte en tus pensamientos y elevar tu espiritualidad. De cada problema has aprendido y te has hecho más fuerte. Ahora tu confianza es sólida y querrás hacer mucho en poco tiempo. Disminuye tu velocidad y toma tiempo para investigar e ir con paso firme.

Números de suerte: 28, 5, 12.

CAPRICORNIO

Sé tú mismo, no finjas, ya que no podrás esconder tus sentimientos por mucho tiempo. El miedo de perder lo que ya tienes te hace ser posesivo y esto a su vez hace realidad lo que temes. Una figura femenina jugará ahora un papel muy importante en tu vida. Sigue sus consejos.

Números de suerte: 44, 32, 1.

ACUARIO

La energía planetaria te impulsa a unirte más a tus amigos. La necesidad de comunicar lo que sientes y recibir el apoyo moral de ellos es muy importante para ti en estos momentos. Olvida y entierra rencores del pasado, o vivirás arrastrando esa pesada piedra toda la vida.

Números de suerte: 32, 9, 22.

PISCIS

Rompe con tu rutina, viaja, busca un entretenimiento diferente, nuevo. Tu mente necesita otro paisaje, otro lugar. Un viaje corto sería estimulante y refrescante para ti. Conocer personas diferentes, culturas de otros pueblos y naciones, te será muy beneficioso.

Números de suerte: 29, 7, 1.

