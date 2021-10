Walter Mercado: Horóscopos de hoy 14 de octubre

Entérate de lo que te depara el destino este 14 de octubre de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!

ARIES

No ignores las señales que te está dando tu cuerpo, cuida de tu salud responsablemente. Mantente muy atento a los detalles y todo lo que planifiques hazlo con mucho cuidado para que salga como tú quieres. El único problema que puedes tener es que critiques a aquellos que no hacen las cosas a tu manera.

Números de suerte: 7, 16, 3.

TAURO

Pon en acción tus talentos. El Horóscopo de Walter Mercado dice que no dejes las cosas en el aire, especialmente cuando discutas sobre propiedades y finanzas con tu pareja o socio. Sé franco y directo al negociar. Al final saldrás con una enorme satisfacción de que hiciste lo que deseabas y las relaciones serán más productivas.

Números de suerte: 6, 42, 9.

GÉMINIS

Expresa tu sentir, pero también presta atención a lo que tienen que decir los demás. Utilizas tus palabras para expresar todo lo que sientas en el momento. Tus intensiones en estos momentos es transmitir alegría y amor a todos con quien compartes tu vida. Las actividades con los más jóvenes serán divertidas.

Números de suerte: 4, 24, 12.

CÁNCER

Tu espíritu aventurero sale a flote para llenarte de curiosidad por otras formas de vivir y por lugares extraños y exóticos. Si no te es posible viajar, envuélvete en algo diferente que nunca hayas hecho en tu vida. Sal de la rutina, Cáncer, diviértete en grande y disfruta de las cosas buenas de la vida.

Números de suerte: 9, 12, 5.

LEO

Un problema familiar sale a flote para que sirvas de líder o consejero y poder conseguir una solución justa para todos. No cargues con culpas de otros, ni aceptes responsabilidades de otros. Cada cual que cargue lo que le toca. Ahora tienes el poder de persuadir y convencer a todo el que te escuche con atención.

Números de suerte: 16, 10, 3.

VIRGO

No tengas miedo de expresar tus sentimientos pensando en lo que otros puedan opinar de ti. Permite que la luz Divina entre a tu vida expresándote y actuando con sinceridad. Pon mucha atención a tus sueños ya que en ellos encontrarás respuestas a tus preguntas. Busca la verdad en tu interior.

Números de suerte: 13, 22, 41.

LIBRA

Tu necesidad de comunicarte con los demás se intensifica. Gustarás de conversar sobre tópicos controversiales y compartir gratos momentos con nuevos amigos o conocidos. Un viaje inesperado será una gran aventura para ti. El día parecerá no dar abasto para poder hacer todo lo que tienes en mente.

Números de suerte: 13, 5, 30.

ESCORPIÓN

Préstale mayor atención a tu vida sentimental. Si te encuentras en las de solucionar un problema íntimo con tu pareja y no ha mejorado, es hora de que consulten un especialista en la materia. No le sigas dando de larga. Sé tú el que tome la iniciativa. Si no tienes una respuesta positiva, es hora de un cambio.

Números de suerte: 7, 35, 22.

SAGITARIO

Entras en un periodo en que tanto las oportunidades laborables como financieras se multiplican para ti. En asuntos sentimentales, activa tu astucia para que puedas reconocer y analizar bien lo que te conviene. No permitas bajo ninguna circunstancia que te utilicen en nombre de la amistad o el amor.

Números de suerte: 4, 32, 6.

CAPRICORNIO

La energía planetaria te impulsa a darle importancia a tus metas, a lo que esperas ocurra en tu vida. Pregúntate si estás haciendo lo que te gusta o lo que otros esperan de ti. En las actividades en grupos conocerás personas muy interesantes y si no tienes pareja podría manifestarse la magia del amor.

Números de suerte: 8, 35, 20.

ACUARIO

Tu palabra se satura ahora de poder y energía positiva. Tu mente súper activa debes ocuparla en proyectos que te dejen ganancias y sean provechosos para tu familia. Es importante que esta energía no se divida, concéntrate en lo que te encuentres realizando para que llegues pronto a la meta.

Números de suerte: 20, 15, 8.

PISCIS

Da comienzo un periodo muy beneficioso en todo lo que tenga que ver con expandir tu mundo profesional, talentos o negocio. Usar todo tipo de publicidad, especialmente en los medios modernos de hoy en día, como la televisión y la red de internet son muy favorables. Todo viaje de negocios será productivo.

Números de suerte: 3, 21, 15.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

