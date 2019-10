Walter Mercado: Horóscopos de hoy 14 de octubre

Aries

Procura un momento de meditación temprano en la mañana para que organices tus ideas antes de lanzarte a la calle. Ubícate en tu centro para que puedas dar lo mejor de ti. Baja tu nivel de tensión. Tranquilízate, que nada te saque de tu centro. Cuida esmeradamente de tu vida personal.

Numero de suerte: 14, 34, 18.

Tauro

Una persona mucho mayor que tú, tratara de dominarte y fiscalizar tu vida paso a paso. Los cambios que estás llevando a cabo en tu vida personal, no son del agrado de muchos. Complacer a todo el mundo es tarea imposible. No te preocupes ya que el tiempo te dará la razón. Sé persistente.

Números de suerte: 17, 32, 46.

Géminis

Una persona de tu pasado vendrá a sacudir, a interferir una relación actual. Sé sincero al expresar tus sentimientos ya que tú no tienes nada que ocultar. Ten la seguridad de que lo que no funcionó en pasado, no va a funcionar ahora. No repitas viejos errores por lástima o por pena.

Números de suerte: 39, 12, 48.

Cáncer

No sigas sufriendo por quien no sufre por ti, Cáncer. Basta ya de sacrificios absurdos e inútiles. Pon en práctica todo lo que has aprendido de tus experiencias pasadas. Lleva a cabo un inventario de tu vida y corrige las fallas que en ella encuentres. El momento es ahora.

Números de suerte: 2, 19, 5.

Leo

Confía en tus talentos, tu buen juicio, tu experiencia y tu sabiduría. Corrige actitudes derrotistas y satúrate de paz infinita. Ten mucha fe en ti. Lleva las cosas a cabo hoy tu solito, sin intermediarios. La presencia de otras personas en tus asuntos solo logrará complicar más las cosas.

Números de suerte: 11, 22, 35.

Virgo

Se impone un intercambio de pensamientos y sentimientos entre tú y tu pareja. Es momento de reforzar o estabilizar tus relaciones personales. No lo sigas dejando para después, el momento es ahora. Te sorprenderás de los cambios que puedas lograr para que esa relación perdure.

Números de suerte: 10, 22, 9.

Libra

Pon énfasis en tu salud física. Busca la manera de envolverte en algún plan de ejercicios que te estimulen a alimentarte sabia y saludablemente. Enfatiza más que nada en lo natural, Libra. En asuntos de amor tendrás suerte, lánzate sin miedo alguno a la conquista.

Números de suerte: 41, 8, 25.

Escorpión

No hables, opines o critiques aquello que no conoces bien a fondo. Piensa bien lo que vas a decir. Estudia los diferentes puntos de vista de las demás personas e investiga toda situación antes de dar tus consejos. Cuida de tu salud emocional y ante todo problema mantente sereno.

Números de suerte: 26, 15, 2.

Sagitario

Busca nuevas fuentes de información en lo relacionado a inversiones y pon a correr tu dinero. Finaliza todo asunto legal que tengas pendiente. Es tiempo de poner en marcha tus proyectos. Une esfuerzos con familiares o amistades para que puedas poner en acción tus planes.

Números de suerte: 3, 9, 11.

Capricornio

Se pondrán a prueba tus niveles de tolerancia y de paciencia. El tratar de ayudar a otros podría traerte problemas además de alterar tu paz interior. Permite que cada cual resuelva lo suyo. Hazte de la vista larga, ahorra tu energía para lo realmente importante en tu vida. Relájate y disfruta.

Números de suerte: 13, 40, 23.

Acuario

Deja ya de pensar negativamente. Sé más optimista en cuanto a tus expectaciones ya que todo saldrá bien. Organiza tu trabajo y actividades desde temprano. Atrévete a arriésgate en aquello que temes. Toda inversión de dinero promete ser exitosa si estudias bien la situación que presenten.

Números de suerte: 5, 42, 37.

Piscis

Proponte disfrutar de cada día no importa lo que pase. Que nadie se interponga en tu camino hacia tu felicidad. Se activa tu mundo social. Visitas inesperadas serán motivos de alegría. Actividades sociales no planificadas serán todo un éxito. Acepta invitaciones y sobre todo diviértete.

Números de suerte: 8, 16, 12.

