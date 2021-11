Walter Mercado: Horóscopos de hoy 14 de noviembre

Entérate de lo que te depara el destino este domingo 14 de noviembre de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Buen domingo para ti, Aries. Tienes muchos planes para cerrar el 2021 de una forma diferente, como siempre soñaste. Permite que el Universo prepare y organice todo por ti. Forzar situaciones solo te lleva a la frustración. Fluye y adáptate a los cambios. Tu afirmación de hoy: “Confío en el Orden Divino”.

Números de suerte: 34, 19, 33.

TAURO

Te preparas para una gran celebración. Es imperioso que controles tus gastos y te mantengas en presupuesto. Delega en otras personas responsabilidades que te quitarán más trabajo y preocupaciones. El amor está presente. Tengas pareja o estés soltero, hay personas que tienen grandes detalles contigo. Tu afirmación de hoy: “Bendigo a mis personas queridas”.

Números de suerte: 21, 46, 7.

GÉMINIS

Hoy es un día para dejar ir aquellos resentimientos o heridas del pasado. El 2021 debe de cerrar con alegría y nuevas esperanzas. La energía planetaria te lleva a realizar, a aceptar verdades que antes no querías enfrentar. Eres un ser muy dado a servir a otros, permite que otros te sirvan a ti también. Tu afirmación de hoy: “Quiero recibir amor verdadero”.

Números de suerte: 9, 31, 40.

CÁNCER

Tu sentido de protección y cuidados se acentúa en este día ya que lo pones en práctica contigo mismo. Se llama amor propio. Cuidas tu bienestar total. Te alejas de gente tóxica, riesgos innecesarios, argumentos y problemas. Es un día de paz y amor. Dia para mimarte y descansar. Tu afirmación de hoy: “Vivo en paz, amor y abundancia”.

Números de suerte: 10, 34, 51.

LEO

Las fiestas navideñas se acercan y con ellas se eleva tu espíritu de celebración. Día para decorar tu hogar. Te recomiendo usar adornos que simbolicen aquello que deseas atraer en el 2022, como, por ejemplo: una paloma por la paz, corazones para el amor o estrellas para el éxito. Tu afirmación de hoy: “Atraigo a mi vida todo aquello que deseo”.

Números de suerte: 9, 27, 41.

VIRGO

Existe una gran inquietud que te ancla y no te permite avanzar o hacer cambios. Los planetas te están llevando por caminos desconocidos, pero excitantes. Tu estabilidad financiera prospera. Tu salud mejora y te preparas para celebrar una hermosa navidad. Ve de tiendas. Actualiza tu vestuario con colores brillantes. Tu afirmación de hoy: “Avanzo con fuerzas a un mejor futuro”.

Números de suerte: 20, 46, 33.

LIBRA

Tu área laboral te mantiene ocupado pero entretenido. Amas o comienzas a gustarte aquello que te brinda ganancias. El amor es bueno y correspondido. El respeto y la admiración son factores importantes para que toda relación amorosa o profesional funcione. Atención a problemas estomacales o intestinos. Tu afirmación de hoy: “Logro aquello que me propongo”.

Números de suerte: 4, 15, 18.

ESCORPIÓN

Falta poco para terminarse el 2021 y con él cierras un periodo de mucho aprendizaje que te ha llevado a valorar lo que realmente importa en la vida para ti. Interactuar con gente extranjera te abre puertas hacia el desarrollo personal y a cambiar tus metas a largo plazo. Tu afirmación de hoy: “Amo aprender de todo lo que me haga ser mejor persona”.

Números de suerte: 6, 29, 44.

SAGITARIO

Estás buscando acción y la encuentras a partir de este día. Se acerca tu cumpleaños y deseas una celebración diferente. Te llama la atención los retos, las aventuras, lo prohibido. Quieres hacer travesuras, locuras y no te puedes contener. Tu afirmación de hoy: “Vivo bajo la protección de mis seres de luz y guías espirituales”.

Números de suerte: 30, 40, 55.

CAPRICORNIO

Ser realista te hará más feliz. Disfruta de todo aquello que Dios tiene para ti, lo que te regala hoy, en cada momento, lo que llega a ti como bendiciones. Deja de buscar problemas y sufrimientos. Renuncia al drama y a perder el tiempo con gente tóxica. El que habla mal de otros, habla mal de ti. Tu afirmación de hoy: “Vivo feliz y agradecido”.

Números de suerte: 5, 38, 27.

ACUARIO

Domingo muy esperado para muchos acuarianos. La energía planetaria te inclina a disfrutar junto a personas muy positivas, alegres y divertidas. Aprendes de otros a llevarte mejor con aquellos que son importantes para ti. Expresa tu creatividad y regala mucho amor a los demás. Tu afirmación de hoy: “Me abro a ser más feliz”.

Números de suerte: 48, 34, 40.

PISCIS

Pronto se presenta una oferta o propuesta muy interesante para ti. Debes de tomar una decisión basada en tus principios y valores. Lo material ya no es importante en estos momentos. La estabilidad emocional lo es más. Tu oportunidad de congraciarte con quienes creías eran tus enemigos es ahora. Tu afirmación de hoy: “Me perdono, me acepto y me amo”.

Números de suerte: 36, 45, 21.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos

