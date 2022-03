Walter Mercado: Horóscopos de hoy 14 de marzo del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este lunes 14 de marzo del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Se impone llevar a cabo cambios en la administración de tu dinero y esto debe de ser lo antes posible. Ejerce moderación en tus gastos. Aléjate de las tentaciones para que puedas tener más dominio de ti mismo. Sácale el mejor provecho a las experiencias que ya has vivido. No cometas los mismos errores.

Números de suerte: 18, 4, 27.

TAURO

Busca la luz y sal de las penumbras. No te deprimas tan fácilmente cuando encuentres algún obstáculo en tu camino. Toma conciencia de tu vida. Haz un recuento de lo que ha sido hasta ahora y lleva a cabo los cambios que sean necesarios para mejorarla. No sigas de espalda a la verdad.

Números de suerte: 3, 9, 11.

GÉMINIS

La armonía y el amor reinan ahora a tu lado. Te conducirás con seguridad y cordura. Sabrás elegir el buen camino, lo que te llevará a ser valorado y tomado en cuenta. Lucha por lo que tú quieres, no te des por vencido nunca. Lo negativo en tu vida ha quedado atrás.

Números de suerte: 7, 42, 12.

CÁNCER

Las estrellas enfatizando en ti la necesidad de relacionarte con otras personas. Estarás más suave, dócil y cariñoso que de costumbre. Llevarás la paz a aquellos seres que viven en la discordia. Estarás sumamente atractivo y tendrás el poder de persuadir o convencer con tu encantadora palabra.

Números de suerte: 21, 17, 5.

LEO

La transformación se impone para que el orden y el equilibrio reinen en tu vida trayéndote la paz. Exige el lugar que te mereces. No permitas que te ignoren. Analiza detenidamente toda situación difícil que se presente en relación a tu trabajo o familia. No actúes guiado por las emociones.

Números de suerte: 25, 15, 5.

VIRGO

Complácete y ámate cada día más. Se intensifican ahora las relaciones sentimentales y profesionales. Tu salud física y mental se estabiliza. Tus deseos de estudiar y mejorarte te llevarán a envolverte en seminarios, conferencias y otras actividades relacionadas con el aprendizaje.

Números de suerte: 14, 4, 8.

LIBRA

Nuevas oportunidades llegan a tu vida para asegurarte el éxito. Te liberas de ataduras, de quien no te merece. Habla con tu yo interno, tu ser supremo, Dios que reina dentro de ti. No esperes a que los demás lo hagan por ti. Valórate. Comienza a cumplir con las promesas que te hiciste.

Números de suerte: 6, 20, 33.

ESCORPIÓN

Tu necesidad de ayudar a otras personas se enfatiza hoy. No faltará quien necesite de tus atenciones o de tus cuidados. No te vayas a los extremos ya que podrían aprovecharse de tu buen corazón. Mantén siempre un balance adecuado en tus relaciones para con los demás.

Números de suerte: 8, 9, 23.

SAGITARIO

Todo cambia a tu favor en la medida que te vas responsabilizando de tus acciones. Ten presente que uno recoge lo que siembra. Ahora te llega tu recompensa, si has obrado bien. Te convertirás en guía de otros limpiando tu karma y dirigiéndote a una mejor evolución espiritual.

Números de suerte: 14, 20, 18.

CAPRICORNIO

El éxito y la felicidad están ahora a tu lado. Prográmate a la victoria, te la mereces. No te permitas tener ni un solo pensamiento negativo. Abre tu corazón y recibe todos los días las cosas buenas que la vida te regala. No habrá prueba, por dura que esta sea, que tú no logres pasar o superar.

Números de suerte: 1, 13, 9.

ACUARIO

Vivirás a plenitud lo que te mereces, lo que con esfuerzo has logrado. Si tienes planes de viajar, sigue adelante con los mismos, no permitas que el miedo te detenga. No competirás con nadie, serás tú mismo con virtudes y defectos. Te conviertes ahora en el eje central de tu trabajo.

Números de suerte: 30, 10, 2.

PISCIS

Recupera la fe en ti mismo y lánzate a conquistar un imperio. Problemas callados, íntimos, en tu círculo familiar serán solucionados o perdonados. Te estableces sobre bases firmes en el terreno sentimental. Buscarás la esencia, el valor espiritual en vez de la envoltura física.

Números de suerte: 31, 6, 3.

