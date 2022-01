Walter Mercado: Horóscopos de hoy 14 de enero del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este viernes 14 de enero del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Ahora que Mercurio está retrógrado, se impone que tomes tiempo para reponer tus energías tanto físicas como mentales. Rodéate de personas que te inspiren a crear, a enfatizar todo lo positivo en ti. Es momento de comenzar a embellecer tu hogar, tus alrededores, de crear tu rincón especial.

Números de suerte: 11, 46, 31.

TAURO

Mercurio se torna retrógrado por lo que será necesario desarrollar mayor tolerancia o paciencia, especialmente para con aquellos que laboran junto a ti. No esperes mucho de las demás personas ya que cada cual funciona en la medida de sus capacidades mentales y físicas.

Números de suerte: 4, 30, 1.

GÉMINIS

Agradece al Cosmos que tu sexto sentido estará muy desarrollado hoy. Podrás distinguir claramente en dónde está el problema que no te permite establecer la paz en tu vida. La tensión en el hogar o con la familia aumenta y tendrás que esforzarte y poner de tu parte para que los ánimos se calmen.

Números de suerte: 29, 32, 6.

CÁNCER

No te sigas lamentando por algo que pudiste haber hecho y no hiciste. Lánzate a la conquista de tus sueños. Desarrolla toda idea creativa. Expande tus conocimientos por medio de los estudios. Ten presente que no importa la edad que tengas nunca es tarde para comenzar.

Números de suerte: 45, 12, 8.

LEO

Cuídate de decir o hacer lo que no debes ahora que Mercurio está retrógrado. Comienza a rehacer tu vida libre de cargas pesadas y dispuesto a reparar errores. No fomentes aquello que tanto daño te hace. Tus celos hacia esa persona a quien dices amar terminarán por arruinar la relación.

Números de suerte: 18, 43, 26.

VIRGO

Busca la estabilidad en tus relaciones sentimentales. Hay alguien a tu lado que comparte tus gustos, tus ideas y tus sueños. Préstale mayor atención, si quieres que esa relación prospere. El terreno se presenta propicio para el romance. No te apresures ya que todo saldrá como lo has planificado.

Números de suerte: 6, 11, 21.

LIBRA

Te recuperas económicamente y luego vuelves a caer en crisis, lo que significa que necesitas la orientación de un profesional en esta rama. Es tiempo de que te informes y cambies la manera en como estás manejando las mismas. Guarda para cuando surjan esos gastos que podrían sacarte fuera de presupuesto.

Números de suerte: 13, 5, 22.

ESCORPIÓN

Te enfrentarás a problemas difíciles, pero no imposibles de resolver. Alguien cerca de ti tratará de imponer su voluntad sobre la tuya, pero sus intenciones serán frustradas con tu fuerza de voluntad. Te tocará ser el director. No cedas ante aquellas personas que hablan mucho y hacen poco.

Números de suerte: 19, 5, 40.

SAGITARIO

Se impone en el momento ponerte al día en aquello que has abandonado por falta de interés. No entierres tus ideas en el cementerio del olvido. Ponte en acción para que puedas progresar en el sector económico. Procura establecer un balance adecuado entre tu trabajo y tu vida privada.

Números de suerte: 44, 12, 8.

CAPRICORNIO

No te compliques la vida queriendo resolverlo todo a tu manera. Baja tus niveles de tensión en el día de hoy. Relájate y toma las cosas con calma, un problema a la vez. No intentes tapar la verdad con la mentira por quedar bien con los demás, ya que tarde o temprano todo sale a la luz.

Números de suerte: 7, 24, 13.

ACUARIO

Aunque Mercurio esté retrógrado, te proyectarás muy seguro de todo lo que digas. Serás más directo al expresarte. Tus pensamientos estarán muy bien organizados pudiendo llevar a cabo más de una cosa a la vez. Poseerás el don de convencer a otros por medio del poder de tu palabra.

Números de suerte: 33, 15, 49.

TE PUEDE INTERESAR: Uno de los medios de comunicación más influyentes, colocó a Zihuatanejo como uno de los cinco mejores lugares para visitar este 2022

PISCIS

Tus deseos de superación te abrirán nuevas puertas a mejores oportunidades de estudios, trabajo o viajes. Las estrellas te llevan hoy a organizarte en el plano personal. Haz un cuadro visual de esos problemas que tienes que resolver y colócalos en orden de importancia.

Números de suerte: 31, 20, 15.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!