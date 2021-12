Walter Mercado: Horóscopos de hoy 14 de diciembre

Entérate de lo que te depara el destino este martes 14 de diciembre de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Mucho cuidado con lo que piensas de otras personas ya que hoy no estarás muy claro en tus percepciones. No emitas juicio sobre nada ni nadie. Mantente fuera de todo chisme o habladuría. Dedícate a terminar ese proyecto que dejaste inconcluso. No te envuelvas en los problemas de los demás.

Números de suerte: 30, 12, 9.

TAURO

Sé considerado y amable con los demás, no importa raza, edad o profesión. Todos formamos parte del universo, de una sola conciencia. Proyéctate positivamente y cuídate de no asumir una postura arrogante ante las demás personas. Es tiempo de sembrar amor y paz.

Números de suerte: 6, 33, 5.

GÉMINIS

Exige tus derechos y cambia todo aquello que no te agrada. El día se presenta favorable para la comunicación. Podrás hacerte entender sin perder la calma. Tu trabajo y tus esfuerzos por superarte serán valorados. Muchos serán los que te presten la atención que te mereces.

Números de suerte: 8, 20, 10.

CÁNCER

Tu mente estará de brillantes. Encontrarás soluciones rápidas a problemas difíciles que se presenten. Podrás llevar a cabo tu trabajo de una manera eficiente y organizada. Tienes abiertas ante ti las puertas del éxito si sabes esforzarte. Buena suerte en el sector económico e inversiones.

Números de la suerte: 1, 44, 2.

LEO

No te calles aquello que podría perjudicar tu salud. Lucha contra viento y marea por conservar la paz mental. Tú siempre tienes al lado tuyo alguien demandando de ti, de tus atenciones. Ahora es tu turno de pedir algo de vuelta. Di tus verdades si te sientes molesto por algo o por alguien.

Números de suerte: 45, 8, 3.

VIRGO

Fíjate bien en quien confías tus secretos pues no todo el que está a tu lado es de confiar. Sé más reservado. Rompe esos lazos sentimentales con amores o viejos recuerdos del pasado que nada positivo aportan a tu vida. Despierta y no sigas sufriendo por quien no siente amor por ti.

Números de suerte: 18, 9, 30.

LIBRA

Cambia, crece, evoluciona. Medita sobre tus planes futuros y encontrarás alternativas o soluciones a tus problemas. Míralo todo de diferentes perspectivas. Tómate tu tiempo. Diversifica tus intereses y no te fijes a una sola cosa. Escucha los consejos de tus buenas amistades.

Números de suerte: 12, 1, 19.

ESCORPIÓN

Define claramente tus deseos antes de llevarlos a la realidad. No pidas ni exijas nada por capricho. Sé tú mismo y no lo que otras personas desean que seas. Siendo tú lograrás mayores éxitos en aquello que te propongas. Te será fácil hoy obtener aquello que deseas o que necesitas.

Números de suerte: 23, 6, 17.

SAGITARIO

Alimenta tu fe por medio de la oración o la comunicación con tus seres de Luz. Ora, reza. Ten la seguridad de que no estás solo. Podrás contar con personas buenas y agradables que pondrán un toque especial a tu vida. Vibraciones positivas te llevan a lograr el éxito en lo que tú deseas en el día de hoy.

Números de suerte: 14, 18, 26.

CAPRICORNIO

Gustarás de complacerte en lo que te gusta. Lo caro, lo lujoso llama tu atención. Las estrellas te guían a comenzar de una nueva relación amorosa. Reconocerás errores pasados y corregirás los mismos para poder alcanzar la estabilidad y la felicidad que tanto has deseado.

Números de suerte: 3, 15, 25.

ACUARIO

No te comprometas en nada que pueda ocuparte mucho tiempo y energías. Evita tener que llevar a cabo cambios de última hora ya que los mismos no podrían resultar como tú esperas. Mantente en terreno seguro y junto a personas estables. Reserva tiempo y espacio para ti. Tienes que ser un poco egoísta.

Números de suerte: 29, 50, 7.

PISCIS

Alguien en tu lugar de trabajo buscará incomodarte hablando cosas que no tienen fundamento alguno. Ignóralo y le verás quemarse en su propia hoguera. Mantén siempre en alto tu buen sentido del humor. Abre tu sombrilla ante la injusticia y la crítica de aquellos que te envidian.

Números de suerte: 11, 44, 21.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos

