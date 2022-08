Walter Mercado: Horóscopos de hoy 14 de agosto del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este domingo 14 de agosto del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

La semana abre con la luna en tu signo hasta el miércoles 16. Excelente momento para vencer todo aquello que te limita para ser feliz. Reconoce aquello con lo que batallas a diario dentro de tu mente y de tu corazón. Perdona y perdónate. De los errores se aprende. Tu afirmación de hoy: “Permito que la paz y el amor habiten dentro de mí”.

Números de suerte: 8, 47, 16.

TAURO

La energía de la luna te lleva a tomar la iniciativa en asuntos económicos. Pones tu dinero a producir dinero. En asuntos familiares, abandona, suelta asuntos del pasado. Quien vive en el pasado no puede avanzar hacia un futuro mejor. Marte traerá un golpe de suerte en asuntos de dinero para el fin de semana. Tu afirmación de hoy: “Vivo en total abundancia y prosperidad”.

Números de suerte: 9, 45, 18.

GÉMINIS

Semana que comienza suave y termina con mucha acción para ti. Marte cambia a tu signo el día 20. Te sientes poderoso, como todo un líder. Estás imparable. Nada puede afectar tu buen ánimo, positivismo y fe. Crees en ti y en todos tus talentos y habilidades. El amor te ronda. Tu energía atrae admiración. Tu afirmación de hoy: “Agradezco estar bajo la protección Divina”.

Números de suerte: 30, 21, 41.

CÁNCER

Se ha comenzado a escribir un nuevo capítulo en tu vida. Eres su protagonista y tú decides el curso de esta historia. La luna y otros cuerpos celestes te inclinan a vivir cada día de esta existencia como si fuera el último. La luna, tu regente, es tu fuente de inspiración al verla tan bella adornando el cielo junto a las estrellas. Así eres tú. Tu afirmación de hoy: “Mi corazón late al ritmo del amor”.

Números de suerte: 9, 40, 28.

LEO

Julio fue un mes especial y agosto lo será aún más, pero de un modo más positivo y alegre. Te sientes mejor de salud y ánimo para disfrutar junto a familiares y amigos. Viajas o recibes visita del extranjero. Desconéctate de la rutina y conéctate a todo lo que te entretenga. El amor es bueno en todas sus formas de expresión. Recibe amor. Déjate amar. Tu afirmación de hoy: “Me abro a recibir todo el amor que llegue a mí”.

Números de suerte: 9, 30, 14.

VIRGO

La energía de la luna despierta tu intuición. Puedes sentir lo que se está cocinando para tu futuro. Todo lo que está por llegar, te lo has ganado. Sembraste y tendrás frutos. Concentra tu energía en ti, en tu amor propio. La opinión de otros no debe ser una excusa para no hacer aquello que deseas. Tu afirmación de hoy: “Tengo fe en mí. Yo puedo”.

Números de suerte: 42, 19, 50.

LIBRA

Hoy comienza una semana llena de bendiciones para ti. Prográmate, decreta que será una llena de paz y amor. Asuntos laborales se resuelven positivamente. Fluye y confía que todo pasa por alguna razón. La salud como el amor se cuidan, se les presta atención. Tu afirmación de hoy: “Bendigo todo lo recibo y lo que doy”.

Números de suerte: 37, 45, 19.

ESCORPIÓN

La luna influye positivamente en todo aquello que desees realizar en grupo, con un equipo o sociedad. Te relacionas y obtienes mucha gratificación personal sirviendo, sintiéndote útil. Limpias karmas del pasado y construyes karmas positivos para tu futuro. Tu afirmación de hoy: “Agradezco todo lo que tengo para dar a los demás”.

Números de suerte: 28, 44, 19.

SAGITARIO

Todo tiene un orden divino y ahora estás consciente de lo importante de abrazar aquello que llega a tu vida. La energía planetaria de esta semana te inclina a avanzar y seguir creciendo en lo personal como en lo profesional. la luna te inyecta motivación para continuar con tus proyectos. Tu afirmación de hoy: “Sigo adelante. Soy imparable”.

Números de suerte: 31, 39, 36.

CAPRICORNIO

Buen momento para visitar el mar, navegar si puedes y llenarte de la energía, del poder que tienen esas aguas. Esta luna te hace recargar tus baterías físicas y emocionales. Que el agua limpie toda negatividad que te afecte y te bañe de bendiciones, de protección y de mucha paz. Tu afirmación de hoy: “El poder del universo está dentro de mí”.

Números de suerte: 43, 17, 3.

ACUARIO

El coqueto Acuario se manifiesta esta semana. Llamas la atención por tu gran personalidad y encanto personal. Toda aplicación, documentación debe de presentarse tan pronto puedas. Nada de postergar asuntos que requieren prioridad. Tu afirmación de hoy: “Sano toda herida que llevo para poder ser cada día más feliz”.

Números de suerte: 41, 39, 55.

PISCIS

La energía de la luna trae nuevas formas e ideas para estabilizar tus finanzas. Disfrutas de abundancia y prosperidad. Tu círculo social te abre puertas al disfrute de eventos llenos de todo aquello que te gusta disfrutar. Asiste, regala tu presencia a quien te la requiera. Tu afirmación de hoy: “Acepto con gratitud lo que por derecho divino llega a mí”.

Números de suerte: 32, 5, 19.

