Walter Mercado: Horóscopos de hoy 14 de abril del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este jueves 14 de abril del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Te unes o te identificas con grupos o personas que gustan de prestar ayuda humanitaria a los necesitados de la misma. Marte te da la fuerza para dirigir o asumir el papel de líder en estos quehaceres. Tu fortaleza espiritual se crece. Tu fe en lo divino te llevará a lograr lo imposible.

Números de Suerte: 41, 1, 18.

TAURO

Todo trabajo en conjunto te traerá muy buenos dividendos. Las amistades o compañeros de trabajo serán parte integral de una cadena en la cual todos de alguna manera u otra se van a beneficiar. Marte te inyecta poder de convencimiento y serán ahora muchos los que te presten atención.

Números de Suerte: 50, 4, 28.

GÉMINIS

El trabajo, los estudios, aquello que deseas aconsejar o enseñar a otros estará muy bien aspectado ahora que Marte entra en tu casa diez del Zodiaco. Te llegó el momento de expandir tus conocimientos por medio de los estudios. Dile que sí a lo que la vida te ofrece y triunfarás.

Números de Suerte: 5, 22, 3.

CÁNCER

Tus deseos de salir, viajar, conocer nuevos mundos, nuevas culturas, se intensifica, con la entrada de Marte hoy, en tu casa del Zodiaco que rige los mismos. No lo sigas dejando para después, el momento es ahora o por lo menos ve planificando con tiempo aquello que siempre has deseado.

Números de Suerte: 46, 7, 11.

LEO

Marte despierta, da nueva fuerza a todo lo misterioso y oculto de tu vida. Las pasiones se exaltan y estarás irresistible al momento de hacer el amor. Cuídate, sin embrago, de aquellas personas que aparentan ser lo que no son y que gustan de hablar a las espaldas de otros.

Números de Suerte: 12, 33, 10.

VIRGO

Relaciones difíciles o problemáticas terminan y surgirán otras basadas en la honestidad y la confianza. Marte saca a flote todo conflicto entre la pareja. Es tiempo de buscar soluciones o de dar por terminado lo que hace tiempo no funciona. Mantente del lado de la paz y evita la guerra.

Números de Suerte: 6, 44, 30.

LIBRA

Marte, en tu casa de la salud, te satura de fortaleza para superar cualquier problema que te pueda estar afectando. Ahora encuentras el remedio apropiado que junto a tus deseos de recuperación lograrán milagros. No te dejarás vencer y saldrás adelante en todo.

Números de Suerte: 25, 31, 18.

ESCORPIÓN

Marte imanta con su gran poder tu casa de la diversión, los niños y la alegría. Aprovecha este fin de semana para compartir con familia y amistades. Sé tú el que organice esa fiesta o reunió social entre tus seres queridos. Tu creatividad estará por todo lo alto y todos se divertirán en grande.

Números de Suerte: 8, 17, 9.

SAGITARIO

Marte revuelca toda situación existente en el ámbito de tu hogar o la familia. Esto podría tornarse algo difícil pues depende de cómo reacciones frente a los problemas. Mantente siempre del lado de la paz y el diálogo. Evita enfrentamientos. Mejor deja que las aguas se calmen y luego habla.

Números de suerte: 1, 26, 13.

CAPRICORNIO

Como el maestro de Zodiaco que eres, tu misión en la vida es enseñar, comunicar, compartiendo tus conocimientos a todos. Ahora Marte inyecta fuerza a tu palabra y será muy difícil que otros ignoren lo que tienes que decir u opinar. Serás el que encienda la luz en la mente de muchos.

Números de Suerte: 32, 14, 29.

ACUARIO

Marte, en tu casa que rige los valores monetarios, te lleva a ser buen uso ahora de tu dinero. Pensarás muy bien en cómo y en qué gastar. No te dejarás llevar por frivolidades y será más práctico en todo lo que adquieras. Buscarás que te paguen bien por tus servicios profesionales.

Números de Suerte: 28, 19, 40.

PISCIS

Marte entra hoy en tu signo, inyectándote fuerza y determinación en todo aquello donde tengas puesta tu atención. No habrá imposibles para ti ya que no aceptarás un no por respuesta. Vas ahora a ti y tu callada e ingenua personalidad será más directa, abierta y agresiva.

Números de Suerte: 7, 59, 3.

