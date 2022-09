Walter Mercado: Horóscopos de hoy 13 de septiembre del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este martes 13 de septiembre del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Valoriza más los atributos espirituales que los materiales. Busca la verdadera esencia en cada relación. Confronta tus miedos y ansiedades para que puedas ejercer dominio sobre los mismos. Sigue fielmente los mandatos de tu corazón en cuanto a una persona que hace poco conociste.

Números de suerte: 45, 8, 30.

TAURO

Dale a cada cosa su lugar y comienza hoy mismo a desarrollar ese proyecto que tienes en mente y que promete ser próspero y gratificante tanto económicamente como personal. Ahora te sobra lo que antes te fue negado. Ábrete a los milagros y recibirás en abundancia.

Números de suerte: 19, 4, 36.

GÉMINIS

Sácale provecho a esas excelentes cualidades que Dios ha puesto en ti. Clarifica tus metas y objetivos para que puedas llevarlos a la realidad, de la manera que exactamente deseas. No desperdicies tus talentos y permite que otros se beneficien. Coloca a un lado los convencionalismos y pinta tu vida de brillantes colores.

Números de suerte: 27, 5, 49.

CÁNCER

No te sientas mal si tienes que decir no. Piensa primero en las consecuencias de hacer algo que realmente no deseas. Comienza a verse la luz en relación a un problema económico que te ha estado afectando. Entierra ese sentimiento de pena que tienes hacia esa persona ya que el mismo te está perjudicando.

Números de suerte: 3, 44, 12.

LEO

Es importante que hoy escuches consejos, pero más importante aún, es que los pongas en práctica. No comprometas el dinero que tienes. Gasta el mismo según tus necesidades. Asegúrate de cumplir primero con tus obligaciones antes de planificar o invertir en algo que no es necesario en tu vida.

Números de suerte: 2, 35, 32.

VIRGO

Tu palabra se imanta de poder y lo que comuniques logrará llegar sin problema alguno, directo al corazón de otras personas. Resérvate toda crítica o comentario negativo para que no hieras susceptibilidades. Perdona toda ofensa cometida en nombre del amor. Aconseja, orienta, enseña, haz buen uso de tus talentos.

Números de suerte: 8, 20, 9.

LIBRA

Salte de la rutina diaria e invierte tus energías en algo creativo, algo que se salga fuera de lo común y que tu pareja también pueda disfrutar. Tú sueles ser muy original y de seguro con poco esfuerzo tendrás éxito en lo que te propongas. Aventura y diversión están en agenda para ti.

Números de suerte: 17, 4, 46.

ESCORPIÓN

Ángeles de luz te protegen. Algo se aleja de tu vida para tu bien. Prográmate al éxito y sigue adelante con tus planes. Lo que parecía estar a la deriva, toma su rumbo y esta vez en la dirección correcta. Estarás más agresivo para luchar y defender lo tuyo especialmente lo que esté relacionado con inversiones o negocios.

Números de suerte: 10, 45, 32.

SAGITARIO

No dejes las cosas para el último momento ya que la prisa será tu peor enemigo. Busca la información necesaria antes de lanzarte a aventurar el terreno que no conoces. Ten mucho cuidado al viajar. Toma las precauciones necesarias para que no tengas retrasos de última hora que te hagan perder tu valioso tiempo.

Números de suerte: 5, 36, 17.

CAPRICORNIO

Proponte descansar de todo y de todos. Crea tu propio paraíso terrenal, tu remanso de paz. Ubícate en tu centro y recarga tus baterías físicas y emocionales. Lee, infórmate sobre temas espirituales o de metafísica que te ayudarán en tu evolución espiritual. Olvida las tensiones, relájate y disfruta de todo lo que hagas.

Números de suerte: 33, 40, 12.

ACUARIO

Vive a tono con la realidad. Proponte guardar para el futuro. Tu estabilidad económica juega un papel importante en tu vida. Estarás un tanto ambicioso, pero tendrás que ajustarte ya que todo exceso te sacará fuera de balance. No descartes tomarte alguno que otro riesgo, pero utiliza sabiamente lo que tienes ahora.

Números de suerte: 20, 36, 2.

PISCIS

Haz de todo hoy, pero con moderación. Sé prudente, especialmente con tu dinero. Mucho cuidado con excederte en gastos ya que las tiendas continúan atrayéndote como un imán. Ejerce mayor control sobre las tarjetas de crédito. Demuéstrate a ti mismo que puedes.

Números de suerte: 14, 9, 17.

