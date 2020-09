Walter Mercado: Horóscopos de hoy 13 de septiembre, así te irá en este día

Entérate de lo que te depara el destino este 13 de septiembre de 2020 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti!

ARIES

Se respira romanticismo en tu ambiente. Prepárate para unirte, asociarte, con la persona correcta. La energía planetaria favorece que explores nuevas posibilidades en el amor. Sigue tu intuición, deja correr tus sentidos, presta atención a tu voz interior. Regala amor. Tu afirmación de hoy: “Yo soy amor”.

Números de suerte: 45, 28, 11.

TAURO

Asuntos familiares nublan un poco tu mente. Tranquilo, todo pasa y se aclara de forma milagrosa. En el amor, te inclinas a dar mucho de ti más que a recibir. Deseas complacer, mimar, apoyar a la persona y te lo agradecen. Este domingo, es para dar amor y hacer feliz a otros. Tu afirmación de hoy: “Mi alegría contagia a otros. Soy feliz”.

Números de suerte: 35, 18, 30.

GÉMINIS

Hoy la energía planetaria te inclina a compartir con hermanos o amistades que son importantes para ti. Conéctate con estas personas. Que el distanciamiento social no sea un obstáculo para intercambiar risas y amor entre ustedes. Cuida tu dinero. Invierte en ti, en tu educación. Tu afirmación de hoy: “Nada es permanente. Todo pasa”.

Números de suerte: 10, 11, 57.

CÁNCER

Que hoy sea un día lleno de bendiciones para ti, Cáncer. Nada ni nadie tienen permiso para entristecerte o llenarte de negatividad. Todo asunto que te inquieta se resuelve. Ten fe. Tu salud mejora gracias a tu actitud positiva y entusiasta. Regálate eso que tanto deseas. Tu afirmación de hoy: “Vivo en total salud y abundancia”.

Números de suerte: 38, 32, 30.

LEO

La luna se encuentra en tu signo este domingo. Día para planificar y pasarla bien haciendo lo que te gusta y en compañía de personas agradables. El amor toca a tu puerta. Abre tu corazón a una nueva oportunidad, si eres soltero, con alguien nuevo. Si estás unido, déjate reconquistar. Tu afirmación de hoy: “Me abro a recibir mucho amor”.

Números de suerte: 4, 44, 16.

VIRGO

Virgo, es importante que vivas el hoy, el ahora. Deja lo pasado atrás, éste te ancla, atrasa tu avance hacia un mejor futuro. Lo que no fue, no será. Si deseas un cambio en tu vida, busca aceptar lo que hoy tienes y trabajar en un futuro lleno de paz, amor y abundancia. Tu afirmación de hoy: “Tengo el poder de cambiar mi futuro”.

Números de suerte: 57, 38, 21.

LIBRA

La luna en el fuego de Leo te inclina a divertirte junto a amistades. Extrañas tu círculo social. Bajo esta situación de la pandemia, toma todas las medidas necesarias para cuidar de ti y protégete de quienes no se cuidan. El Sol, la luna y otros planetas favorecen el romance y la diversión. Tu afirmación de hoy: “Vivo en total salud y bienestar”.

Números de suerte: 38, 42, 10.

ESCORPIÓN

Situaciones laborales te mantienen alerta antes posibles cambios. Esta luna te brinda fuerza, valor, determinación para tomar la decisión correcta en cuanto a tu trabajo e ingresos. Defiendes tu profesionalismo, haces que reconozcan tu dedicación y contribución a tu empresa. Tu afirmación de hoy: “Yo voy a mí”.

Números de suerte: 30, 42, 6.

SAGITARIO

Domingo para salir a pasear y cambiar de ambiente. Tu sentido de libertad, de tener tu propio espacio y privacidad, se agudiza. Solo o en compañía de alguien especial, saldrás en busca de entretenimiento. El amor, como lo financiero, se encuentran estables. Nada te falta. Tu afirmación de hoy: “Agradezco por lo que tengo y por lo que soy”.

Números de suerte: 1, 39, 42.

CAPRICORNIO

Ese asunto que no se va de tu mente, que te preocupa e intranquiliza, se manifiesta. Nada es tan poderoso como la mente. Por esa razón, debes de practicar la ley de atracción de forma positiva. Si ves que no tienes control de una situación, déjala ir, no conviene. Tu afirmación de hoy: “Fluyo. Dios está a cargo”.

Números de suerte: 9, 40, 25.

ACUARIO

La luna en el signo de Leo reaviva la pasión y deseos de amar en los acuarianos positivos. Te acercas más a tu persona especial. El tiempo que pases en su compañía te devolverá la fe en el amor. Tu momento de hablar y llegar a acuerdos con la pareja o socio, es hoy. Tu afirmación de hoy: “Creo en el poder del amor”.

Números de suerte: 18, 43, 28.

TE PUEDE INTERESAR:Horóscopo Chino para hoy 13 de septiembre de 2020

����������Descubre las razones que un experto tiene para asegurar que el coronavirus se puede trasmitir en aerosol, ¡alarmante!������https://t.co/1kwVqMdHGC — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) September 7, 2020

PISCIS

Tú eres un ser especial, único y lleno de amor. Eres fuerte y siempre estás preparado para las batallas que se presenten. Que nada te deprima. Descansa y vuélvete a levantar con más ánimo y fe que todo aquello que te preocupa se resolverá positivamente. Tu afirmación de hoy: “Si Dios conmigo, quien contra mí”.

Números de suerte: 4, 28, 39.

Nota a lectores: Los horóscopos de Walter Mercado se siguen escribiendo y continua su legado gracias a Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo.

Créditos: El Nuevo Herald