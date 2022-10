Walter Mercado: Horóscopos de hoy 13 de octubre del 2022

ARIES

Se manifestará mucha actividad en tu ambiente. Ahora tienes la oportunidad de demostrar lo que eres capaz de hacer. Una voz amiga te aconsejará y te ofrecerá su ayuda incondicional acerca de algo que deseas resolver lo antes posible. Presta atención, escucha bien lo que tiene que decir.

Números de suerte: 7, 10, 21.

TAURO

Lo económico se convierte en tu mayor preocupación, pero no obstante la felicidad reinará en tu vida si sabes establecer un ambiente de armonía, cooperación y estímulo para todos. Haz de tu hogar un oasis de paz. Dale una nueva oportunidad al amor y acepta esa invitación que ese ser tan especial te está haciendo.

Números de suerte: 21, 28, 42.

GÉMINIS

Podrás notar ahora como tus relaciones mejoran ya que recibirás invitaciones de parte de esa persona tan especial para ti. Tu familia te apoyará en tus proyectos si le das la oportunidad de conocer tus planes y les haces parte de los mismos. Un cambio en tu manera de pensar es lo que te dará la victoria en el amor.

Números de suerte: 2, 35, 7.

CÁNCER

No te apegues tanto a lo material, ni dejes que esto te lleve a sentirte mejor o peor que los demás ya que tu seguridad financiera tiene mucho que ver con tu estabilidad en las relaciones familiares. Tú tienes riquezas espirituales y relaciones hermosas que son de incalculable valor.

Números de suerte: 1, 18, 25.

LEO

Exalta lo bueno que hay en ti, Leo. Tú tienes mucho que ofrecer. Los asuntos familiares cobran importancia para ti. Aprovecha el momento para establecer nuevos lazos de amor y de amistad para con aquellos que han estado alejados de ti. Sé muy claro al expresar tus sentimientos.

Números de suerte: 9, 18, 6.

VIRGO

Tu mundo social se exalta. Hoy es un día en que tendrás que atender llamadas, cumplir con compromisos sociales y trabajar en aquello que has dejado pendiente. Hay mucha actividad planetaria sacudiendo todo, por lo que debes de aprovechar para expresar tus sentimientos y hacer llegar tus ideas a otros.

Números de suerte: 41, 6, 18.

LIBRA

Los planetas influyen favorablemente en tu personalidad y la manera en cómo te expresas. Si tienes pendientes asuntos legales, corte o de herencia los mismos se resuelven a tu favor. Se descubre el velo de la verdad ante ti y verás con claridad y sentido aquellas cosas que te tenían confundido.

Números de suerte: 30, 5, 28.

ESCORPIÓN

La energía de las estrellas te abre caminos en tu carrera o profesión. Te envuelves en trabajos que tengan que ver con el arte, el diseño, la decoración y las relaciones públicas. El que te ignore es porque te envidia ya que llamarás poderosamente la atención de personas influyentes creando situaciones que trabajaran a tu favor.

Números de suerte: 6, 8, 44.

SAGITARIO

El amor es puesto a prueba una vez más en tu vida. Toda confrontación tendrá consecuencias definitivas, ya sea para asegurar el futuro juntos, como para terminar una relación que no tiene sentido continuar. Planifica con anticipación todo proyecto futuro. No esperes a última hora ya que se avecinan cambios positivos.

Números de suerte: 1, 10, 11.

CAPRICORNIO

Habrá más comprensión y más ternura en tus relaciones sentimentales. Si te encuentras soltero(a), el amor te ronda muy de cerca. No te cierres en tus exigencias y procura ser más flexible en cuanto a las cualidades que esperas de esa otra persona. Ámate tú primero y no exijas lo que tú no das.

Números de suerte: 12, 28, 35.

ACUARIO

Es tiempo de fortalecer tus creencias. Los retiros, los lugares de meditación serán tu mejor refugio para ponerte en contacto con tu yo interior. Lee, oriéntate, busca la luz en tu interior. Se impone que busques otros medios de enriquecer tu vida espiritual y de esta manera encontrarás la paz que tanto tú buscas.

Números de suerte: 26, 5, 3.

PISCIS

Tu creatividad y tu inventiva se fortalecen, lo que te ayudará grandemente, a terminar aquello que habías dejado pendiente. Reconoces que hay cosas en tu vida que debes de mejorar ya que jugarán un papel muy importante para tu futuro. Maduras emocionalmente y te responsabilizas por tus acciones presentes, pasadas y futuras.

Números de suerte: 7, 11, 38.

