Walter Mercado: Horóscopos de hoy 13 de octubre

Entérate de lo que te depara el destino este 13 de octubre de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!

ARIES

Tus relaciones con hermanos o amigos del alma, se transforman uniéndolos más y exaltando su sentido de unión y cooperación. Cuida exageradamente de tus equipos de comunicación ya que podrían experimentar averías. Se dan cambios importantes en tu sector profesional que afectarán tu futuro.

Números de suerte; 37, 8, 14.

TAURO

Te llenas de mucha vitalidad e inspiración para cambiar, mejorar y decorar el lugar que habitas. La estructura familiar sufre cambios y éstos afectarán tus planes futuros, pero de una manera positiva. Ante todo, se impone tener tiempo para descansar y así no agotar tus reservas de energía.

Números de suerte: 15, 47, 38.

GÉMINIS

Baja tus niveles de ansiedad. Ganar buen dinero es importante, pero no al punto que pueda estar afectando tu salud. Para prosperar tendrás que cambiar o modificar tus métodos actuales. Se sacude el mundo a tu alrededor, pero todo será para tu beneficio. Ten fe de que vas a salir victorioso.

Números de suerte: 7, 39, 21.

CÁNCER

Baja la guardia, Cáncer, ya que todo problema se resolverá hoy sin mucha intervención de tu parte. Se aclaran situaciones algo turbias para que sigas con tus planes educativos y añadas algunos proyectos más a tu agenda. Los viajes con tu pareja serán agradables y placenteros.

Números de suerte: 1, 12, 36.

LEO

Se manifiesta una redefinición de imagen personal y de lo que tú piensas sobre ti mismo, así como cambios en la manera de vestir y de cómo te proyectas ante los demás. Un aire de misterio te arropa y según se vaya acercando el fin de semana vas a estar muy seductor en asuntos de amor.

Números de suerte: 13, 46, 25.

VIRGO

El horóscopo de Walter Mercado dice que tu vocación y la misión que has venido a cumplir en la vida sufrirán cambios. Buscarás algo nuevo que te inspire y que no te afecte emocionalmente. Encontrarás el balance entre tu profesión y la familia. Procura no llevar a cabo ningún viaje largo o hacer cosas que se salgan fuera de lo común.

Números de suerte: 46, 27, 8.

LIBRA

Tu intuición se exalta. Dirige tus energías a estudiar el mundo espiritual. Expande tus conocimientos sobre las religiones o grupos espirituales. Siéntate a mirar lo que está pasando a tu alrededor, aprende y no hagas juicios ni comentes nada negativo de nadie. Observa y absorbe todo lo positivo.

Números de suerte: 28, 41, 6.

ESCORPIÓN

Se presentan nuevas oportunidades de progreso y de mucha abundancia para ti. Se darán cambios positivos en tus finanzas, especialmente las que tengan que ver con tu pareja. Una situación algo complicada, te llevará a pensar sobre temas profundos de la vida como lo es tu misión en la misma.

Números de suerte: 17, 22, 3.

SAGITARIO

Las relaciones de amor serán puestas a prueba. Salen a la luz muchos secretos y problemas para que se solucionen de una vez por todas. Sabrás quien te es leal y sincero y quien ha estado burlándose de ti. Tomarás decisiones definitivas que afectarán positivamente tu futuro.

Números de suerte: 11, 3, 14.

CAPRICORNIO

Pondrás ahora mayor atención en cuidar de tu cuerpo. Empiezas nuevas dietas o regímenes de ejercicios para mejorar tu salud física. Los cambios en tu trabajo o en tu profesión serán inminentes. Tu disciplina y tu concentración serán la clave para lograr el éxito que buscas.

Números de suerte: 24, 7, 16.

ACUARIO

No estarás muy claro ahora en asuntos de amor. Esto significa que tu relación de pareja será puesta a prueba y que saldrán a flote problemas que no se habían discutido para que sean resueltos definitivamente. Si el amor es genuino, sobrevivirá y si no lo es, se alejará de tu lado por tu bien.

Números de suerte: 8, 35, 27.

PISCIS

Tu creatividad se exalta ya sea para embarcarte en un nuevo pasatiempo como para buscar la forma de divertirte con tus hijos, sobrinos o nietos. Se despierta el niño o niña que vive en ti y disfrutarás de los juegos, especialmente los que se den al aire libre en contacto con la naturaleza.

Números de suerte: 11, 28, 1.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

