Walter Mercado: Horóscopos de hoy 13 de mayo del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este viernes 13 de mayo del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Hoy será uno de esos días en el que tu trabajo se volverá algo aburrido, por lo cual debes de poner de tu parte para hacer lo mejor del mismo. No esperes demasiado de los demás. Espera pacientemente ya que tus oportunidades para lograr lo que tanto deseas están por llegar.

Números de suerte: 35, 4, 17.

TAURO

Se impone que te envuelvas en algo interesante que represente un reto para ti. Sácales el jugo a tus talentos. Te llegó el momento de cortar la dependencia que puedas tener de otras personas, de comenzar a realizar tus sueños y de darle forma a aquello que siempre has deseado.

Números de suerte: 40, 25, 10.

GÉMINIS

Admite que no has cumplido todo lo que has prometido y pide excusas. Sé muy cuidadoso con lo que prometes a otros y nada exageraciones, ya que las mismas te complicarán la existencia. Verifica todo cobro que te hagan ya que estás expuesto a engaños de parte de otras personas.

Números de suerte: 18, 29, 43.

CÁNCER

De lo que más te quejas, te llegan ahora bendiciones. Suaviza asperezas con hijos, familiares o pareja. No esperes a que sean otros los que te llamen y toma la iniciativa. Doblega un poco ese carácter fuerte y obstinado que tienes. Resalta tus mejores cualidades y deja que el amor sea tu guía.

Números de suerte: 39, 16, 8.

LEO

Tu trabajo demanda mucha atención por lo cual es importante que dividas sabiamente el tiempo y que establezcas prioridades en tu vida. No desatiendas lo que más quieres. Demuestra tu afecto a tus seres queridos. Ellos necesitan que se lo demuestres con gestos y palabras.

Números de suerte: 50, 3, 21.

VIRGO

Es posible que en estos momentos formes parte de algún asunto o problema personal de alguien allegado a ti, por estar diciendo lo que no debes. No seas tú el que lleve y traiga. Tienes que controlar esos deseos de querer decir aquello que te cuentan como un secreto. No te busques problemas.

Números de suerte: 1, 44, 3.

LIBRA

La vida espera por ti y el momento es ahora. Estás deseoso(a) de emprender algo nuevo, pero a la misma vez te aguantas de no hacerlo, por temor de no obtener el éxito deseado. Supera esa inseguridad y lánzate a lograr tus metas. Tú tienes madera de triunfador, valórate.

Números de suerte: 22, 15, 34.

ESCORPIÓN

Tu círculo de amistades se expande, por lo que conocerás a gente importante e interesante. Tus fuentes de ingresos serán muchas, trayéndote estabilidad económica. Llega a tu vida una sorpresa muy agradable que a su vez te hará madurar o te llevará a ver la vida de una manera diferente.

Números de suerte: 9, 11, 26.

SAGITARIO

No te eches más trabajo encima del que ya tienes, al contrario, es momento de comenzar a delegar responsabilidades. Cambios, sucesos inesperados, han estado saturando tu diario vivir, pero ahora todo se normaliza para que descanses en cuerpo y alma de tanto desgaste físico y emocional.

Números de suerte: 12, 6, 48.

CAPRICORNIO

Estarás sumamente creativo y tu pasión por el arte y la belleza de la vida se exalta. En la parte económica, evita todo exceso ya que te podrías salir de tu presupuesto fácilmente. En estos momentos es posible que estés disfrutando a plenitud del amor. Inspiración no te faltará para enloquecer a tu pareja.

Números de suerte: 30, 6, 29.

ACUARIO

Concéntrate en lo que estés haciendo para que lo hagas bien. Haz un esfuerzo extra, especialmente en lo que a tu trabajo se refiere si quieres ver resultados positivos como un aumento de sueldo. Diversifica tus intereses, Acuario. Estudia algo nuevo, diferente que llame tu atención.

Números de suerte: 14, 46, 13.

PISCIS

Cuídate y cuida lo tuyo. Personas extrañas podrían sacudir tu tranquilidad personal. Asegúrate que todas tus cosas personales estén en orden. Pon aquello que aprecies en un lugar seguro. En tu lugar de trabajo no dejes nada de importancia sobre tu escritorio o bajo la tutela de otra persona.

Números de suerte: 27, 18, 2.

