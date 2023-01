Walter Mercado: Horóscopos de hoy 13 de enero del 2023

Entérate de lo que te depara el destino este viernes 13 de enero del 2023 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Sácale provecho a ese torrente de ideas que brotan de tu mente. Es tiempo de establecerse sobre bases firmes, seguras y tomar decisiones que marquen tu camino hacia el futuro. No sigas alargando aquello que te causa tensión. Un problema de índole económica sale nuevamente a flote para que lo resuelvas.

Números de suerte: 23, 8, 49.

TAURO

Tu pareja te ofrece consejo, escúchala. Llega una sorpresiva respuesta de alguien que se negó a cooperar contigo en el pasado por lo que todo contacto será positivo. Ponte al día en tus obligaciones para que puedas disponer de tiempo y dinero para hacer lo que tanto te gusta, sin embargo, sé prudente al gastar tu dinero.

Números de suerte: 34, 25, 7.

GÉMINIS

Entierra todo tipo de preocupaciones y disfruta de cada día como uno especial. Lánzate valientemente en aventuras profesionales. No temas al fracaso porque cuando quieres, puedes y sabes cómo triunfar. Espera dinero y éxitos por medio de tus esfuerzos y también a través de la buena suerte que se encuentra a tu lado.

Números de suerte: 44, 14, 3.

CÁNCER

No dejes nada para después. Necesitas establecer un balance adecuado en tu vida para que puedas seguir adelante con tus planes para el futuro. Busca información que te ayude a progresar. Explora toda posibilidad de ganar mayor experiencia en aquello que más te gusta hacer. Concéntrate en tu trabajo o estudios.

Números de suerte: 16, 20, 3.

LEO

Los planetas concentran su energía en el sector del hogar. No descuides tus responsabilidades en el mismo. Ese arreglo de la casa que por tanto tiempo has estado planificando, llévalo a cabo. Las relaciones con hermanos o amigos se estrechan. Aprovecha toda oportunidad para compartir junto a ellos.

Números de suerte: 31, 20, 17.

VIRGO

Muchos oirán y pondrán en práctica tus sabios consejos ya que tú serás maestro y guía. Mantén una actitud neutral sin condenar ni criticar a nadie. Dedícale más tiempo a tu familia o a aquellas personas que dependen de ti. Tus horizontes se expanden, especialmente con todo aquello que esté relacionado con el extranjero.

Números de suerte: 4, 10, 45.

LIBRA

Saldrás triunfante de toda situación conflictiva. En lo económico las estrellas te aconsejan ahorrar lo más que puedas e invertir en lo que consideres seguro. Nada te podrá sacar de control, aunque lo intenten muchas veces. Tienes el poder, la autoridad y la fuerza suficiente para mantener tu balance y armonía.

Números de suerte: 19, 15, 36.

ESCORPIÓN

Las muchas obligaciones profesionales o de trabajo tiran en dirección contraria a las obligaciones que tienes con tu familia. Te parecerá que el tiempo no te alcanza para cumplir con todo, por lo que tendrás que hacer ajustes, muy necesarios para lograr un balance adecuado entre trabajo y familia.

Números de suerte: 21, 36, 19.

SAGITARIO

Comienza por cuenta propia a desarrollar tus ideas. Ten el firme convencimiento de que vas a salir adelante, no importa el esfuerzo ni el tiempo que te tome. Sé perseverante y triunfarás. Has aprendido tu lección. Te alejas ahora de personas que te han ignorado, manipulado o que se han aprovechado de ti.

Números de suerte: 18, 7, 19.

CAPRICORNIO

Reflexiona todo paso a seguir en relación a un asunto de negocios donde hay mucho dinero en juego. No te expongas sin antes cerciorarse bien de los pros y los contras. Cuida con esmero aquello que valoras. No dejes nada al cuidado de otras personas ya que podrían caer en la tentación de apoderarse de lo que no les pertenece.

Números de suerte: 8, 35, 20.

ACUARIO

Atrévete a improvisar, a hacer cosas nunca antes probadas por ti. No le digas que no a esa invitación especial que te hagan si estás soltero(a) y buscas pareja. Acepta el cambio y te adaptarás fácilmente a todo. Las ofertas de trabajo que te lleguen de ahora en adelante, estúdialas, pues vienen muchas cosas buenas e interesantes para ti.

Números de suerte: 15, 39, 1.

PISCIS

Esfuérzate por sobresalir en aquello que sabes hacer mejor. Pon todas tus ideas en acción, a trabajar para ti lo que te hará sentir orgulloso de tus talentos. Una llamada o carta te hablará de amor. Aprovecha al máximo las horas de la noche ya que podrías encontrar a la persona que tiene la llave de tu corazón.

Números de suerte: 50, 28, 5.

