Walter Mercado: Horóscopos de hoy 13 de diciembre del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este martes 13 de diciembre del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Lo inesperado, lo sorpresivo, ocurre en tu diario vivir. Reconoce tus fallas o errores y oriéntate correctamente. Siéntete libre de hacer y decidir sin que nadie te lo ordene. Analiza detenidamente tu vida y entierra de una vez y por todas traumas y sentimientos de culpabilidad. No te condenes a sufrir.

Números de suerte: 46, 38, 7.

TAURO

Estarás durante todo el día de hoy muy susceptible y receptivo a todo lo bueno y lo malo. No tomes las cosas tan en serio. Planifica todo asunto de importancia y resuélvelo en horas de la mañana. Evita personas y lugares que no sean de tu agrado. Rodéate de todo lo que te estimule a triunfar y a realizar tus deseos.

Números de suerte: 19, 25, 32.

GÉMINIS

Es tiempo de romper con lo viejo y envolverte en algo nuevo en donde puedas poner de manifiesto tu creatividad y tus talentos. En el amor te las inventarás para sorprender a tu pareja. Tu seguridad y la confianza que tienes en ti mismo te aumentarán tu atractivo. Tu fortaleza de espíritu te impulsa a alcanzar tus metas.

Números de suerte: 4, 10, 14.

CÁNCER

No te resistas a los cambios ya que todo tiene una razón de ser. En el día de hoy confía en el Orden Divino. Alguien de tu pasado regresa y alguien de tu presente se aleja. Mantente positivo, optimista ya que la suerte estará hoy de tu parte. Decídete a hacer aquellas cosas que has estado aplazando por largo tiempo.

Números de suerte: 15, 20, 11.

LEO

Diversifica tus intereses. No seas tan estricto contigo mismo. Suéltate un poco, cambia de paisaje. Comienza algo nuevo, interesante, atrevido. No sigas invirtiendo tu tiempo o tus energías en un proyecto que hasta el momento no te ha dejado nada positivo. Haz lo posible por liberarte de todo lo que te aprisione.

Números de suerte: 11, 5, 8.

VIRGO

Tu mente despierta a realidades que te negabas a aceptar. Nada será tan exacto como tú quieres que sea, pero te sentirás satisfecho y complacido por tus logros. Se esclarece una situación en el plano íntimo, personal. Te sientes más en confianza de hablar, de comunicar o expresar abiertamente tus sentimientos.

Números de suerte: 2, 37, 5.

LIBRA

Lo relacionado a tu trabajo y profesión se enfatiza favorablemente. Supera miedos e inseguridades y rompe con todo lo que te limita y te atrasa, Libra. Lo que pidas con fe se te concederá. Todo esfuerzo que hagas por superarte te dará muy buenos frutos. La verdad y el amor reinan en tu vida.

Números de suerte: 33, 21, 28.

ESCORPIÓN

Te encuentras ahora en un periodo en donde se te hará muy difícil definir lo que realmente quieres. Ponte en contacto con tus ángeles de luz para que te guíen y te aconsejen el camino a seguir. Evita tomar decisiones precipitadas por el momento. Mientras más lo pienses, mientras más tiempo te tomes, mejor.

Números de suerte: 31, 27, 18.

SAGITARIO

No permitas que el miedo o la incertidumbre te dominen. Hazte un examen sincero de todo lo que te molesta o te invalida. Confronta tus inseguridades para que puedas superarlas. Ponle fin a una situación que te está afectando los nervios. Tu salud debe ser lo primero para ti. Sin la misma no podrás disfrutar de la vida.

Números de suerte: 49, 20, 1.

CAPRICORNIO

Esfuérzate por ser más discreto. No sigas cantando a los cuatro vientos tus verdades. Concéntrate en tu trabajo, en aquello que llame tu atención y en lo cual puedas descargar tus energías. Busca un canal positivo donde conectarte para que puedas hacer algo constructivo y estimulante que active tu creatividad.

Números de suerte: 3, 37, 16.

ACUARIO

Pondrás un toque de belleza en todo lo que realices hoy. Tu imaginación no tendrá límites. Recibirás alegrías por parte de familiares. Paciencia, será tu palabra mágica para suavizar las diferencias que puedan existir entre tus seres queridos. Continúa cultivando esa fe y determinación que te hace ser tan especial.

Números de suerte: 8, 13, 9.

PISCIS

No te lances a hacer promesas que luego no puedas cumplir. El ser impulsivo te llevará directo a crearte problemas en el día de hoy. Estarás como las mariposas revoloteando de un lado para otro, queriendo hacer de todo y sin descanso. No abuses de tu cuerpo. Todo exceso se verá reflejado en tu salud.

Números de suerte: 10, 20, 6.

