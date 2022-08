Walter Mercado: Horóscopos de hoy 13 de agosto del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este sábado 13 de agosto del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho.

ARIES

Trata a las demás personas amablemente como te gustaría que te trataran. Pon tu granito de arena para que todo a tu lado marche pacíficamente ya que los ánimos estarán exaltados. Desarrolla paciencia, tolerancia y sobre todo, da mucho, mucho amor.

Números de suerte: 10, 5, 20.

TAURO

Se imponen cambios necesarios dentro de tu núcleo familiar. Muéstrate flexible, amoroso y comprensivo.

El día de hoy no será el mejor para ponerte a discutir con tu familia, sino todo lo contrario, unir esfuerzos para buscarle solución a los problemas que les puedan estar afectando.

Números de suerte: 2, 7, 5.

GÉMINIS

Tendrás control de tus emociones aún en los momentos más difíciles. Desarrollarás mayor paciencia, porque sabes exactamente lo que quieres. Una persona mayor que tú te servirá de guía. Tu trabajo se multiplica, así como se multiplican también tus ingresos.

Números de suerte: 18, 4, 32.

CÁNCER

Te encuentras en una etapa de desarrollo profesional y personal. Ya no te conformarás con poco y exigirás lo que tú crees es justo. Aprovecha toda la acción que las horas del día te puedan brindar para desarrollar tus planes, y ponerte al día en todo lo relacionado a negocios.

Números de suerte: 22, 15, 37.

LEO

Presta especial atención a tu salud física y emocional. Desarrolla paciencia y tolerancia para con los demás.

Tu área de trabajo se convierte en un campo de retos y luchas por llegar a sobresalir. Acepta que nadie es perfecto y que tú has crecido a través de tus errores y experiencias.

Números de suerte: 6, 40, 12.

VIRGO

Estarás seguro de ti mismo y lo proyectarás en todo lo que hagas, pero evita ser arrogante o exigente. Añade dosis masivas de cariño a tus relaciones.

En ti está el evitar confrontaciones con personas de autoridad. No impongas tu voluntad. Si algo no te agrada con paciencia y calma lo resolverás.

Números de suerte: 11, 8, 2.

LIBRA

Te encuentras muy optimista y con muchos deseos de ampliar tus horizontes, conocer más sobre otras culturas. especialmente sobre sus prácticas religiosas.

Tu transformación espiritual continúa avanzando. Estás ahora muy seguro de lo que quieres y hacia dónde vas exactamente.

Números de suerte: 7, 23, 9.

ESCORPIO

Buscarás ahora estar en compañía de aquellos que te conocen y te quieren. Evita todo tipo de confrontación ya que te encuentras muy sensible a las críticas o a los comentarios que otros puedan hacer de tu persona. No pienses que todo el mundo quiere hacerte mal. No te vayas a los extremos.

Números de suerte: 18, 3, 39.

SAGITARIO

Este será un día muy productivo para ti. Tus metas serán lograr armonía, seguridad y estabilidad en tu vida. Estarás más llevadero y cooperador.

Lograrás expresar de una manera especial tus sentimientos. Las horas de la mañana serán excelentes para dedicárselas a los negocios.

Números de suerte: 7, 29, 41.

CAPRICORNIO

Tu creatividad se exalta por lo cual deberás de aprovechar para poner en marcha tus brillantes ideas.

La aprobación de otras personas sobre un asunto personal será importante para ti. Respeta sus opiniones. Es momento de viajar, de explorar otros mundos y expandir tus conocimientos.

Número de suerte: 18, 22, 9.

ACUARIO

Es tiempo de hacer ajustes económicos, ya que nuevos gastos se aproximan y será sabio de tu parte prepararte con tiempo para enfrentar los mismos.

Has incurrido en gastos que han dejado su huella, pero ten la absoluta confianza, de que te recuperarás con facilidad.

Números de suerte: 38, 12, 40.

PISCIS

No habrá nada que no puedas captar o presentir en el día de hoy. Estarás también sumamente creativo.

Tu mente se abre a toda idea no importa de dónde o de quién venga, y le das nueva vida. Tus deseos de embellecer tu ambiente y el lugar en donde vives se acentúan.

Números de suerte: 8, 1, 6.

