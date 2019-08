Walter Mercado: Horóscopos de hoy 13 de agosto

¡Entérate de lo que te depara el destino este martes 13 de agosto de 2019! Checa las predicciones y hasta tu número de la suerte.

Aries

Tu mundo se pinta de brillantes colores permitiéndote armonizar en forma creativa todo lo que te rodea, Aries. Reconocimientos no podrán faltar ahora en tu vida. Tú lo das todo como amante y como amigo. Tu ángel guardián te asegura resultados positivos en todo lo que emprendas.

Números de suerte: 8, 30, 14.

Tauro

Todo lo nuevo y diferente te traerá suerte. Vas a disfrutar más de lo que tienes y menos de lo que ya no necesitas. Se exaltan tus cualidades positivas. Estarás perfeccionista, meticuloso, selectivo, psíquico e intelectual. Tu memoria será excelente y tendrás recuerdos de tu niñez y adolescencia.

Números de suerte: 9, 17, 33.

Géminis

Se presentan nuevas oportunidades en trabajo y sobre todo la recuperación en asuntos de salud. No quieras vivir la vida controlando la vida de otros y permite que el universo, la Divinidad haga por ti. No critiques ni condenes a otros. La paja en el ojo ajeno puede ser el tronco en el tuyo propio.

Números de suerte: 13, 45, 31.

Cáncer

Empieza el día dando gracias la vida. Hoy reinará la comprensión y la armonía para ti. Nada tiene que ser como esperabas que fuera, Cáncer. El no abrigar expectativas significará no recibir frustraciones. No esperes nada y celebra con entusiasmo todo lo que llegue a tu vida.

Números de suerte: 11, 2, 47.

Leo

Tu excelente intuición te dictará el camino a seguir y te indicará qué puerta tocar. Romperás ataduras y te liberarás de falsas obligaciones y responsabilidades. Vas a estar más audaz, intrépido y con mayor capacidad de persuadir a muchos con tu manera de ser, pensar y de actuar.

Números de suerte: 4, 20, 50.

Virgo

Estarás más maduro y preparado para enfrentar todo lo que se pueda presentar en tu vida. Une tu talento al de otros para que puedan darse éxitos mayores en todo nuevo proyecto que inicies. La energía planetaria te impulsa a sacar a la luz tus talentos ocultos y de sacarles el mayor provecho.

Números de suerte: 12, 34, 6.

Libra

Tú sabes escuchar con el corazón y sabrás evitar inteligentemente todo aquello que pueda traer conflictos a tu vida. Reconocimientos no van a faltar en tu vida. Tú lo das todo como amante y como amigo. Ganas amistades diariamente y es por esto que te has hecho tan popular y tan admirado.

Números de suerte: 25, 19, 3.

Escorpión

Los planetas te alertan a tener cuidado con oportunidades y ofertas que lucen maravillosa pero que pueden resultar en engaños y robos. Estarás ahora más psíquico, sensitivo y espiritual debatiéndote entre lo material y lo Divino. Si pones atención sabrás exactamente quién es quién en tu vida.

Números de suerte: 38, 5, 41.

Sagitario

Hoy ten mucho cuidado ya que tu bondadoso corazón te puede hacer víctima de aprovechados y charlatanes. Hallarás soluciones a problemas matrimoniales o de pareja. No permitas que los celos, las sospechas y comentarios mal intencionados afecten tu mundo sentimental.

Números de suerte: 41, 22, 11.

Capricornio

Reinará en tu vida mayor comprensión con padres, abuelos, sobrinos, nietos o hermanos. Serás faro de luz y fuente de amor para muchos que andan perdidos por la vida. El verdadero amor, o sea, el amor Divino se revelará ante ti. Estarás más unido a todo lo espiritual y Divino.

Números de suerte: 36, 10, 22.

Te puede interesar: Signos del zodiaco que deben estar ALERTA de enemigos y mentiras

Acuario

Mantén tus ojos puestos en tus metas que las vas a lograr. No alimentes pensamientos de fracaso o derrota. Se estabiliza tu mundo económico. Estarás más cuidadoso con el dinero. No vivas para trabajar, más bien trabaja para vivir y disfrutar de todo lo que se va a presentar en tu vida.

Números de suerte: 16, 7, 28.

Piscis

Excelente periodo para resucitar a una nueva vida con grandes éxitos, tanto en lo profesional como en el sector financiero. No repitas viejos errores en el manejo de tu dinero. Mantente alerta. Pon en acción tus múltiples talentos y habilidades. Hazte pagar caro, que tú vales mucho.

Números de suerte: 1, 15, 40.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.