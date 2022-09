Walter Mercado: Horóscopos de hoy 12 de septiembre del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este lunes 12 de septiembre del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Toma acción en cuanto a tu salud. No descuides ese aspecto de tu vida. Atiende a tiempo esos achaques que te aquejan y busca el consejo de un profesional si fuera necesario. Gran parte de tus sueños se han ido realizando poco a poco. Económicamente sigues adelante y tus relaciones sentimentales se estabilizan.

Números de suerte: 1, 6, 42.

TAURO

Flexibilízate y fluye con la vida. Disfruta hasta de tus errores ya que los mismos son nuestros mejores maestros. No seas tan duro contigo mismo. Aprende a quererte y a perdonarte. Comienza hoy mismo a borrar de tu mente aquellos errores de los cuales vives eternamente arrepentido y encierra la culpa en el baúl del olvido.

Números de suerte: 46, 7, 20.

GÉMINIS

Alerta roja con la familia. Un familiar cercano te creará problemas en el plano personal. Tendrás que hacer uso de toda tu astucia para evitar que siga metiéndose donde no le han invitado. Préstale atención a esta situación para que no cree mayores consecuencias.

Números de suerte: 18, 5, 21.

CÁNCER

No te quedes atrás y hazte escuchar. Exige, pide, demanda aquello que te mereces ya que estarás en lo correcto en tus decisiones o acciones. Tu voz interior nunca te falla y lo sabes. No te des por vencido en tu batalla por superarte y lograr tus metas. Continúa pacientemente uniendo el rompecabezas de tu vida.

Números de suerte: 5, 33, 26.

LEO

Todo lo que esté relacionado con la comunicación se enfatiza. Te fortaleces emocionalmente. Te ríes ahora de lo que antes te hacia sufrir o llorar. Nadie ni nada podrá, de ahora en adelante, afectarte o molestarte. Conocerás a alguien que contribuirá a tu desarrollo personal y profesional.

Números de suerte: 22, 11, 3.

VIRGO

Realiza tus sueños y llegarás lejos en la vida. La determinación y el interés que pongas en tu trabajo o estudios serán la clave de tu éxito en la vida. Un problema familiar podría afectarte indirectamente influenciando en tus decisiones o planes que tengas para hoy.

Números de suerte: 9, 45, 31.

LIBRA

Tu profesionalismo se hará evidente hoy. Podrás poner en práctica todas tus ideas y tendrás el respaldo de tus superiores o jefes. La inseguridad pasará a ser cosa del pasado ya que te proyectarás más seguro que nunca antes. Tendrás mayor fluidez y poder de convencimiento al expresarte.

Números de suerte: 11, 39, 18.

ESCORPIÓN

Muestras de afecto por parte de familiares, compañeros de estudios o trabajo no te faltarán. Alguien muy especial aprovechará para decirte lo mucho que te quiere y exigirá una respuesta afirmativa de parte tuya. No te precipites, no hagas nada bajo presión. Te sentirás satisfecho y orgulloso de tus logros.

Números de suerte: 25, 18, 29.

SAGITARIO

No sigas creyendo en promesas que nunca se llegan a materializar. Pon tus pies firmes sobre la tierra. Ya es tiempo de despertar a nuevas realidades. Dale la oportunidad de conocer mejor a esa persona que tiene mucho que ofrecerte y elimina de tu vida al o la que hasta ahora no te ha cumplido.

Números de suerte: 15, 50, 23.

CAPRICORNIO

Enfrenta con la verdad a tus enemigos. No le temas al que dirán y haz valer tus derechos, aunque algunos no les guste. Ajusta tu presupuesto, ya que se avecinan gastos no planificados. Pide la colaboración de aquellos que comparten o trabajan junto a ti para que puedas organizarte de manera efectiva.

Números de suerte: 33, 10, 27.

ACUARIO

Muéstrate más conservador al momento de invertir o gastar el dinero. Es tiempo de ahorrar y no gastar. Ignora las presiones o demandas de aquellos que laboran junto a ti. No te dejes manipular ni aceptes más responsabilidades de las que ya tienes. Libérate de lo que te ata o deprime.

Números de suerte: 4, 9, 48.

PISCIS

Se acentúa todo lo positivo, lo que te causa alegría y satisfacción. Estás de suerte, aprovéchala. Consigues ahora la ayuda que necesitas en relación a un proyecto que has estado planificando hace mucho tiempo. Alguien que no estaba de acuerdo con tus planes te respalda. Harás mas en menos tiempo.

Números de suerte: 6, 40, 38.

