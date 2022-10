Walter Mercado: Horóscopos de hoy 12 de octubre del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este miércoles 12 de octubre del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Necesitas respirar nuevos aires. Tienes que reorganizar tu vida, tus sentimientos y tus pensamientos. Buscas ahora mayor estabilidad, especialmente en tus relaciones sentimentales. Te distancias de alguien que significó mucho en tu vida. No te dejarás deslumbrar por las apariencias, los lujos o lo material.

Números de suerte: 11, 6, 19.

TAURO

Tus enemigos ocultos están esperando que les des una oportunidad para atacarte. Mantén bien abiertos los ojos. No comentes con nadie lo que otras personas te confían. Mira bien a quien le cuentas tus intimidades. Sé más sincero al expresarte, ya que no faltará quien te traicione por motivos de envidia o celos.

Números de suerte: 45, 5, 39.

GÉMINIS

La visita de un ser querido, aunque te brindará alegría, pero vendrá a alterar tus planes presentes y futuros. Coopera con los demás, pero aprende también a decir no, cuando sea necesario. Reparte responsabilidades entre aquellos que laboran junto a ti. No te sientas obligado a complacer a todo el mundo.

Números de suerte: 12, 7, 44.

CÁNCER

Te encuentras en un momento de cambios. En lo profesional estás realizando ahora una labor estupenda. Ayudando a los demás, lograrás abrirte paso a mayores oportunidades de progreso. En asuntos de dinero establece un balance entre comprar compulsivamente y en economizar para gastos futuros.

Números de suerte: 3, 25, 19.

LEO

Rompe con la rutina, Leo. Necesitas buscar algo que te estimule, que avive la llama de tu imaginación para que puedas dar el máximo tanto en tu trabajo como en tu vida personal. No te quedes estancado en el tiempo. Domina la rutina, antes de que ésta te domine a ti.

Números de suerte: 22, 12, 6.

VIRGO

Oriéntate correctamente en lo relacionado a asuntos legales o contratos, Virgo. No esperes a que te digan, ni confíes en aquel que te presiona a tomar decisiones a la ligera. Acepta la ayuda de una mano amiga que tenga más experiencia que tú en estos asuntos complicados. No creas en promesas absurdas.

Números de suerte: 4, 18, 21.

LIBRA

Lo relacionado a tu trabajo o estudios se enfatiza. Vendrán mayores logros y nuevos retos que te darán la oportunidad de manifestar tus brillantes ideas. Es tiempo de darle un giro diferente a tu vida. Sal de estancamiento en que te encuentras y ve en busca de personas y lugares donde reine la acción.

Números de suerte: 31, 1, 13.

ESCORPIÓN

Aunque te encuentres pasando por lo que muchos consideran momentos difíciles, a ti nada te doblega. Tu inteligencia natural te guía a salir airoso de toda situación por difícil que la misma sea. Tú eres de las personas que le encuentran el lado positivo a todo. Tú endulzas tu vida con mucha miel.

Números de suerte: 30, 1, 49.

SAGITARIO

Las dudas en relación a tu carrera, trabajo o estudios, aumentan. No permitas que la indecisión se apodere de ti. La seguridad que estás buscando llegará muy pronto a tu vida. Satúrate de pensamientos o afirmaciones positivas. A ti nada te falta y en ti se encuentra todo el poder del mundo para triunfar.

Números de suerte: 20, 50, 30.

CAPRICORNIO

Últimamente tú das un paso hacia delante y otro hacia atrás. Aun no estás conforme con lo que hasta ahora has logrado. Necesitas una inyección de energía para despertar tu espíritu luchador y llegar cuanto antes a la meta que te has trazado. Tú siempre obtienes lo que deseas, gracias a tu perseverancia.

Números de suerte: 14, 37, 9.

ACUARIO

Canaliza ese torrente imaginativo que posees, expresando tus talentos artísticos. Tu mente estará por las nubes durante el día de hoy, pero a la misma vez muy creativa. No desatiendas tus labores u obligaciones por estar fantaseando. Como signo del elemento aire que eres, sueles perder contacto con la realidad.

Números de suerte: 45, 39, 5.

PISCIS

Te encuentras brillando con luz propia, como toda una estrella. Aprovecha para organizar o llevar a cabo eventos sociales, ya que irradiarás una magia especial para hacer que todos se diviertan. En el amor te dejarás amar sin problema alguno. Disfrutarás como nunca antes de las ocurrencias de tu pareja.

Números de suerte: 8, 15, 3.

