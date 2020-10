Walter Mercado: Horóscopos de hoy 12 de octubre, así te irá

ARIES

Sé transparente al demostrar tus sentimientos. Dile a tus seres queridos lo mucho que significan para ti. En el amor, la energía planetaria te llevará hacia lo sorpresivo y nunca experimentado por ti. Los solteros, separados o divorciados tendrán nuevas oportunidades de formar un nido.

Números de suerte: 1, 43, 27.

TAURO

Interésate en lo que está ocurriendo a nivel mundial. Pregunta, investiga, cuestiona, desarrolla tus propias opiniones, Tauro. Ahora tendrás que tomar decisiones valientes, agresivas. No te estanques en lo que fue hermoso en tu ayer, y vibra con el momento presente, el aquí y el ahora.

Números de suerte: 14, 26, 9.

GÉMINIS

Tu suerte en las conquistas sentimentales se multiplica. Estarás ahora más romántico, seductor y atractivo que nunca antes. Te harás sin problema alguno de nuevos socios y colaboradores en tu área del trabajo o profesión. Personas que antes te ignoraban, ahora te ayudan y te apoyan.

Números de suerte: 33, 47, 12.

CÁNCER

Todo lo relacionado a abogados, documentos legales, se enfatiza favorablemente para ti. Financieramente no te podrás quejar, Cáncer. Tu excelente labor te llevará a ascensos y mayores ganancias. Todo lo que signifique compra y venta también está muy bien aspectado.

Números de suerte: 39, 21, 5.

LEO

En tu trabajo brillarás y te destacarás. Enemigos ocultos y envidiosos se multiplican alrededor de tu espacio pero nadie podrá dañarte. Tu fe se fortalece y te protege de todo mal. Las estrellas te imantan de suerte en todo lo que signifique uniones. Disfruta del momento presente.

Números de suerte: 9, 18, 32.

VIRGO

Estarás ahora en las de servir, ayudar y colaborar con los más necesitados. Te dedicarás a lo que es tu misión en la vida. Emerges como todo un triunfador de las cenizas de tu ayer. Viajes, extranjeros, religión, política y educación superior se exaltan ahora para ti.

Números de suerte: 41, 29, 13.

LIBRA

Sé fiel y honesto en tu relación. Rechaza esas oportunidades románticas fuera del compromiso responsable. Recuerda que ningún triángulo amoroso te hará feliz. La ley del Karma es inexorable y según haces te harán. No te envuelvas con nadie que no te inspire confianza.

Números de suerte: 49, 6, 10.

ESCORPIÓN

Problemas emocionales que te deprimieron y afectaron tu salud mental por fin son vencidos con nuevas terapias. Tu vida ha sido trabajo y más trabajo y ahora será trabajo y placer. Disfrutarás plenamente de tu tiempo libre. Cuida de tu cuerpo como el templo del espíritu.

Números de suerte: 5, 17, 22.

SAGITARIO

Alguien te abrirá los ojos a realidades que te negabas a aceptar. Estarás más sabio y más seguro de todo lo que hagas y digas ya que tendrás la seguridad de que tus seres de Luz te aconsejarán. No te eches encima los problemas de los demás, que aprendan de sus propias experiencias.

Números de suerte: 30, 4, 23.

CAPRICORNIO

Has crecido en sabiduría. Confiaste en quien no debiste confiar, creíste en gente aprovechada, pusiste tu fe en quien no tenía nada que ofrecerte, y ahora gracias a esas tristes pero valiosas experiencias estarás preparado para triunfar en todo tipo de situación que se presente.

Números de suerte: 3, 11, 50.

ACUARIO

Levantarás tu voz en beneficio tuyo. Si estás en busca de tu alma gemela muévete a lugares donde tu extraordinaria intuición te indique. Amigos de tu ayer vuelven, para subsanar malos entendidos. Nuevas amistades endulzarán y embellecerán tu existencia.

Números de suerte: 18, 15, 2.

PISCIS

Se quedará a tu lado ahora la persona que te inspire, te ame y te acepte tal y como eres. Si has estado solo(a) en busca de tu alma gemela, te llegó tu periodo de brillantes. Si estás unido a alguien, ha llegado tu momento de la verdad. Estarás más cauteloso en el amor, pero el mismo no te faltará.

Números de suerte: 40, 25, 17.

Nota a lectores: Los horóscopos de Walter Mercado se siguen escribiendo y continúa su legado gracias a Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo.

