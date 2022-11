Walter Mercado: Horóscopos de hoy 12 de noviembre del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este viernes 11 de noviembre del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Cree en tu Dios interior, descubre tu reino en tu propio corazón ya que es allí donde encontrarás la paz. Visualiza con exactitud lo que quieres de la vida, da por hecho que ya lo tienes y que es tuyo. Pregunta, analiza, pero no pongas tu fe en dogmas, fanatismos o seres que se creen que son dueños de la verdad.

Números de suerte: 51, 26, 13.

TAURO

Estarás muy asertivo en decisiones de índole sentimental. Sabrás exactamente a quien entregar tu corazón. Seres de tu ayer vuelven arrepentidos, pero tú has cambiado y no darás segundas oportunidades a nadie. Con las lecciones recibidas tendrás la debida orientación para escoger quien comparta junto a ti.

Números de suerte: 5, 41, 23.

GÉMINIS

Estarás más solicitado que nunca antes. Familiares alejados o ausentes regresan a tu lado totalmente transformados. Tú has cambiado, continúas cambiando y todo cambia a tu favor. Sigue en la senda hacia la luz, Géminis. Ángeles Guardianes te protegen de todo mal.

Números de suerte: 49, 32, 18.

CÁNCER

Descubrirás nuevos talentos en ti que, de ser utilizados, te devengarán una mejor calidad de vida. Da tu mejor cara al mundo, reinventa una nueva personalidad. Cambia de peinado, vestuario o maquillaje. Luce tus mejores galas, pero sin que tengas que gastar una fortuna. Según te trates a ti mismo, así te tratarán los demás.

Números de suerte: 15, 1, 31.

LEO

Tu estilo de vida cambia, se transforma. Te cuidarás más y sabrás regalarte tiempo. Ya no te complicarás la vida complaciendo a todo el mundo. Te complacerás y no te importará la opinión ajena. Reinarás en el amor poco convencional. Amarás y serás amado, pero sin cadenas ni obligaciones.

Números de suerte: 19, 27, 45.

VIRGO

El periodo de enfermedades del alma y el cuerpo ha llegado a su fin. No ha sido fácil, pero te ha fortalecido para vivir las situaciones transformadoras que tienes que enfrentar. Has despertado a realidades y tienes una visión más clara para orientarte y lograr mayor paz personal.

Números de suerte: 4, 22, 31.

LIBRA

Tu imagen pública se enriquece y se embellece como nunca antes, Libra. Aún tus peores enemigos tendrán que reconocer tu grandeza. No habrá fuerza alguna que te paralice en tu ascenso hacia la cumbre. Con tu buen corazón vencerás la envidia que nunca falta a tu lado.

Números de suerte: 10, 13, 7.

ESCORPIÓN

Tendrás ideas geniales para ganar buen dinero en tiempos difíciles. Valórate y hazte pagar caro. Si puedes, independízate económicamente montando tu negocio. Las finanzas se enfatizan. Tener dinero para lo necesario, ayudar a tu familia y complacer tus caprichos será parte de tus metas.

Números de suerte: 12, 6, 24.

SAGITARIO

Aléjate de personas que te hacen perder tu valioso tiempo. No sigas atado por lástima a lo que no aporta nada a tu crecimiento o tu evolución personal. Muévete, motívate, no te quedes postergado por nada ni nadie. La gente a tu lado no cambiará, pero tú sí cambiarás para que nada te afecte.

Números de suerte: 44, 21, 18.

CAPRICORNIO

Te recuperas de males extraños o de algo que parecía no tener remedio. Aplica la medicina preventiva a tu vida. Dieta sana, mucha agua, yoga, ejercicios y meditación no pueden faltar en tu rutina diaria para que te sientas lleno de energía, vitalidad y deseos de vivir. Tu autoestima y confianza crece.

Números de suerte: 50, 34, 21.

ACUARIO

Dirás “basta ya” a lo negativo. Superarás traumas, complejos y prisiones que te tenían deprimido. Romperás con seres que te paralizaban en tu evolución espiritual. Saldrás de dogmas y de falsas obligaciones y te sentirás más unificado con la creación y la divinidad. Serás ejemplo ahora de muchos.

Números de suerte: 8, 19, 4.

PISCIS

Profundizarás en los misterios de la vida. Romperás valientemente con relaciones enfermizas. Gustarás de unirte a sociedades o grupos de estudios esotéricos, espirituales. Tu vitalidad y salud mejoran notablemente. Achaques que te afectaron desaparecen milagrosamente de tu cuerpo.

Números de suerte: 30, 29, 16.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!