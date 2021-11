Walter Mercado: Horóscopos de hoy 12 de noviembre

Entérate de lo que te depara el destino este viernes 12 de noviembre de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Acepta la vida tal cual es y no idealices a otras personas, no las pongas en un pedestal ya que te desilusionarás fácilmente. Satúrate de valor y energía para acabar con todo lo inconcluso en tu vida. Préstale atención a lo que sueñes ya que en tus sueños recibirás mensajes para orientarte mejor.

Números de suerte: 35, 18, 20.

TAURO

Se presenta para ti mucha actividad, mucho trabajo y mucha competencia. Tú eres de los que gusta de trabajar duro por lo tanto esto no te tomará por sorpresa. Tu familia o pareja podrá darte el apoyo que necesitas, así que no dudes en pedir ayuda, si así lo consideras necesario.

Números de suerte: 33, 8, 5.

GÉMINIS

Tu fuerza de voluntad hará que consigas todo lo que desees de corazón. Préstale atención a tu vida sentimental. Pon más de tu parte para que reine la buena comunicación en tus relaciones amorosas. No pierdas tu valioso tiempo en lo que no prospera, ni en lo que no te ofrece estabilidad.

Números de suerte: 40, 6, 18.

CÁNCER

Prográmate positivamente para que todo lo que hagas hoy te dé buenos resultados. Toma las cosas con calma y llegarás más rápido a tu meta. Aléjate de todo aquello que no es beneficioso para tu salud. Aprovecha que ha llegado el fin de semana, endulza tu palabra y ganarás muchos corazones.

Números de suerte: 9, 30, 22.

LEO

Estarás muy dispuesto ahora a encontrar el amor. Irás en busca de lo que quieres y no esperarás a que te busquen. Ten mucho cuidado de establecer una relación formal a la ligera ya que podrías darte con sorpresas no muy agradables. Sitios o eventos de deportes serán ideales para encontrar pareja.

Números de suerte: 10, 27, 13.

VIRGO

Aprovecha este fin de semana para solucionar un problema relacionado con un hermano, padre, tío o figura de autoridad. En el amor estarás muy romántico, pero tendrás que revestirte de paciencia si deseas llegar a acuerdos y nuevos compromisos con tu pareja o tu familia cercana.

Números de suerte: 8, 44, 29.

LIBRA

Este será un fin de semana donde gozarás de mucha energía. Canaliza la misma en cosas positivas. Envuélvete en alguna actividad física como correr, caminar, bailar o en grupos que practiquen las mismas. Gente joven y activa serán las que activen tus sensores afectivos.

Números de suerte: 18, 9, 4.

ESCORPIÓN

Separa unas horas hoy para cuidarte y embellecerte. Presta mayor atención a tu físico. Cualquier tipo de renovación o cambio te conviene bajo la energía positiva de los planetas. Poseerás el don del encanto y la atracción, así como también se exalta tu creatividad.

Números de suerte: 33, 20, 1.

SAGITARIO

Las relaciones familiares serán ahora tu prioridad por lo que les vas a dedicar más tiempo de calidad. Da comienzo una etapa en tu vida en donde se manifestarán muchos cambios y los mismos te ayudarán a lograr las condiciones que logren traer felicidad, armonía y amor en tu vida.

Números de suerte: 3, 30, 16.

CAPRICORNIO

El romance y la ilusión de encontrar tu alma gemela, se exaltan. Si ya estás envuelto en una relación sentimental, ya es tiempo de pasar a otro nivel de compromiso con tu pareja. Se restablece la armonía en el hogar o la familia. Aún quedan algunas cositas por resolver, no lo sigas dejando para después.

Números de suerte: 12, 9, 45.

ACUARIO

Se abren puertas y caminos llevándote por la ruta correcta. Las ideas o proyectos que iniciaste hace algún tiempo, se darán ahora satisfactoriamente. Lo nuevo, lo diferente te traerá suerte. Vas a pensar más seriamente en tu futuro. Todo paso que des, hazlo pensando positivamente.

Números de suerte: 44, 4, 32.

TE PUEDE INTERESAR: Disfruta de buenos platillos en los mejores restaurantes mexicanos en Ensenada

PISCIS

Se impone que desarrolles infinita paciencia en tu diario vivir. Es muy posible que se presenten demoras especialmente durante el fin de semana. No todo saldrá como tú esperas, pero tendrás sorpresas agradables en asuntos de amor. En el ambiente se respira romance, pasión, atracción.

Números de suerte: 7, 14, 20.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!