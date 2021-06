Walter Mercado: Horóscopos de hoy 12 de junio

Entérate de lo que te depara el destino este 12 de junio de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!

ARIES

No te comprometas en aquello que tienes dudas o que creas que se te hará difícil cumplir. Lo complicado déjalo para otro día. Sé prudente con tu palabra y no digas todo lo que piensas por el momento. Tomar decisiones será motivo de tensión para ti, pero saldrás adelante.

Números de suerte: 31, 49, 6.

TAURO

Regálate tiempo para estudiar cuidadosamente cada situación o problema que se presente. No más limitaciones, no más “no puedo”. Tomar decisiones no es fácil pero ahora tendrás la sabiduría necesaria para saber exactamente qué te conviene y qué no te conviene.

Números de suerte: 45, 9, 13.

GÉMINIS

Ahora estarás más consciente de tus gastos y no te dejarás llevar por el impulso de comprar aquello que no necesitas. Se impone economizar para eventos futuros. Ingresos, flujo de dinero no esperado por ti llega sorpresivamente pero también podría irse inesperadamente.

Números de suerte: 4, 27, 32.

CÁNCER

Es tiempo de trabajar en aquello que valoras. Establece límites para proteger tu espacio. Un viaje, bien sea de placer o trabajo, resultará enriquecedor a tu espíritu. Explora en terrenos desconocidos, ábrete a nuevas experiencias y sobre todo, haz nuevas amistades que enriquecerán tu vida.

Números de suerte: 13, 47, 3.

LEO

Alimenta tu lado espiritual con oraciones y afirmaciones positivas. Sé íntegro en palabra y pensamiento. Tranquilidad será tu palabra clave para estar feliz. Cuida de tu espacio como algo sagrado. Aquel que se acerque a ti que sea para aportar algo positivo a tu vida, o sea, para darte y no quitarte.

Números de suerte: 38, 7, 14.

VIRGO

Es tiempo de reflexión para ti. Tiempo de preguntarte si eso a lo que tanta importancia le das, realmente lo tiene. Envuélvete en estudios de metafísica, yoga o meditación. Enriquece tu espíritu y tu mente estará clara para tomar sabias decisiones. Flexibilízate al tomar decisiones.

Números de suerte: 1, 35, 18.

LIBRA

Con Marte rondando por el horizonte, se impone estar en control de tu vida y no imponer tu voluntad en otros. Desarrolla paciencia. No te dejes llevar por tus emociones. No permitas que nada ni nadie te saque de tu centro. Ahora saldrá mejor escuchando que hablando. El silencio será tu aliado.

Números de suerte: 4, 13, 28.

ESCORPIÓN

Agradece continuamente todo lo bueno que se manifiesta en tu vida. No enfatices ni le des pensamiento a lo negativo. Alégrate y alegrarles la vida a otros. Piensa positivamente y verás como todo lo que tú crees que está en tu contra, se torna a favor tuyo. Sé mensajero de buenas noticias.

Números de suerte: 46, 7, 34.

SAGITARIO

Expresa tus sentimientos. Comunícate con tus seres queridos. Toma la iniciativa y expresa la belleza que encierra tu corazón. Aquellos que te conocen y te quieren se acercarán a ti. Es tiempo de nuevos comienzos, tiempo de perdonar y olvidar. Tiempo para vivir en la presencia del amor.

Números de suerte: 15, 8, 30.

CAPRICORNIO

Seres afines a ti entran en tu espacio inmediato. Serás la luz, la estrella que llame la atención con su resplandor. Tu belleza interior será el reflejo de tu belleza exterior. Crearás armonía a tu alrededor. Tu buen gusto te llevará a decorar tu entorno de una manera muy especial.

Números de suerte: 36, 2, 19.

ACUARIO

Se abren para ti los caminos de la prosperidad. Explota tus talentos creativos. Sé fuente de inspiración para los demás. No te limites y hazle caso a tu intuición. Tú tienes dentro de ti un potencial de posibilidades que tienes que explorar y verás como se abren los caminos de la prosperidad.

Números de suerte: 22, 10, 41.

PISCIS

El horóscopo de Walter Mercado dice que la energía planetaria te guiará a tomar sabias decisiones durante este fin de semana. Algo inconcluso en tu vida se resuelve. Llegarás a acuerdos importantes con personas de autoridad o mayores que tú. Obtendrás la ayuda necesaria para terminar un proyecto relacionado con tu hogar.

Números de suerte: 8, 20, 50.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

