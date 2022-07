Walter Mercado: Horóscopos de hoy 12 de julio del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este martes 12 de julio del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Serás fuente de inspiración para toda aquella persona que sepa escucharte y valorarte. Recibirás reconocimientos en tu área del trabajo y si te esfuerzas un poco lograrás un aumento. Lo personal se enfatiza. Llegarás a acuerdos con tu pareja que resultarán sumamente satisfactorios.

Números de suerte: 48, 19, 6.

TAURO

Los días pasan y la incertidumbre reina en tu vida. Es tiempo de ponerle fin a esa situación en la que te encuentras envuelto y que no es de tu agrado. Busca los medios necesarios para salir a flote, tú puedes, Tauro. Tu naturaleza fuerte y decidida será la que te indique el camino al éxito.

Números de suerte 19, 4, 11.

GÉMINIS

Ahora podrás orientarte mejor en aquello que deseas realizar. Una persona del signo de fuego (Aries, Leo o Sagitario) te traerá suerte. Las estrellas te dotan de valor para que termines lo inconcluso en tu vida. Préstales atención a tus sueños ya que revelarán importantes mensajes.

Números de suerte: 15, 30, 2.

CÁNCER

Mira a tu alrededor y cuenta las bendiciones que la vida te ha dado. Eso que consideras mala suerte o un mal momento en realidad no lo ha sido. Al final todo en esta vida tiene su sentido. Todas esas lecciones te han enriquecido como ser humano que eres, te han hecho ser único, diferente.

Números de suerte: 2, 16, 8.

LEO

No culpes a nadie por tus problemas. Valoriza tus experiencias tanto en las buenas como en las malas. Sé persistente y repite aquello que deseas en forma afirmativa para que se te haga realidad. Nunca te des por vencido cuando desees lograr algo en la vida. Prográmate para lo mejor.

Números de suerte: 24, 31, 8.

VIRGO

Busca esos espacios, sitios y personas que te brinden paz y tranquilidad. Tu tiempo de cargar con los problemas de otros, ya pasó. Construye tu refugio de amor y paz. Este debe ser un espacio donde puedas relajarte bien sea escuchando música, orando, cantando o escribiendo.

Números de suerte: 8, 35, 27.

LIBRA

La suerte está hoy contigo. Invierte en juegos o apuestas pero sin excederte, sin irte a los extremos ya que podrías perder lo ya ganado. Juega por diversión sin perder de perspectiva, el valor del dinero y lo que cuesta ganarlo. Sé responsable contigo mismo y con aquellos que amas.

Números de suerte: 1, 25, 13.

ESCORPIÓN

Ábrete a nuevas experiencias. Sal de todo lo que te lastima o te atrasa en la vida. Atrévete a hacer algo que te saque de la rutina diaria. Experimenta con algún pasatiempo sano, como cantar, pintar o bailar. Es posible que descubras algún talento dormido que podrás desarrollar exitosamente.

Números de suerte: 19, 4, 11.

SAGITARIO

Algo nuevo llega a tu vida, algo se va o se termina. Ese es el ciclo de la vida. Nos encontramos en continua transformación o evolución. Fluye, observa, aprende y da amor. Tú eres un ser de luz, tú eres energía Divina, energía Cósmica. En ti habita todo. Busca dentro de ti esos secretos, esa Divinidad.

Números de suerte: 18, 5, 40.

CAPRICORNIO

Te atreverás ahora a ir más allá de todo convencionalismo inútil y atrasado. Serás ahora embajador de todo lo nuevo o de todo aquello que se salga fuera de lo común. Muchos serán los que le sorprendan de esta nueva actitud en ti. Ahora te darás el lujo de hacer lo que quieras y que te convenga.

Números de suerte: 11, 41, 2.

ACUARIO

Tus actividades sociales irán en aumento a medida que se vaya acercando el fin de semana. Poco a poco tu círculo de amistades ha ido creciendo y esta vez se encuentran en los mismos aquellos que te han demostrado que estarán contigo tanto en las buenas como en las malas.

Números de suerte: 7, 10, 24.

PISCIS

Sé tú mismo y no lo que otras personas quieren o desean que tú seas. No imites ni copies a nadie. Siéntete orgulloso de ser quién eres, único. Cultiva tu lado espiritual y no permitas que seres negativos se acerquen a empañar tu felicidad con su manera negativa de ver la vida.

Números de suerte: 33, 17, 49.

